Агент Баринова об интересе «Бешикташа»: «Дима – патриот «Локомотива». Да, есть желание попробовать силы в Европе, но на все воля божья и воля «Локо»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Баринов Футбол

Агент Дмитрия Баринова высказался об интересе к его клиенту со стороны «Бешикташа».

«Дима – патриот «Локомотива», это первое, что необходимо понимать в контексте темы возможного трансфера. Поэтому ко всем решениям он относится спокойно.

Да, есть желание попробовать силы в Европе. Да, «Бешикташ» – постоянный участник еврокубков. Баринов знает их вкус, ему хочется снова их почувствовать.

Но Дима относится ко всему профессионально, на все воля божья и воля «Локомотива». Он усиленно работает над тем, чтобы то, что произошло с командой в начале сезона в плане результатов, больше не повторилось никогда.

Время покажет, как будет развиваться ситуация. Посмотрим, что будет дальше этой зимой, что летом, будут ли предложения и как отнесется к ним «Локомотив».

На данный момент клуб действует в высшей степени профессионально и честно по отношению к игроку, что также нельзя не отметить. Сейчас Дима на сборах, готовится к возобновлению сезона под руководством нового главного тренера. Впереди важнейший отрезок», – сказал Павел Банатин.

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8 комментариев

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ledenec
В какую купель редакторы Спортса окунулись, что выдают такие заголовки? И ведь уже не читающие на агента поперли...
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Marcus-light
Вот это агент, не зря свой хлеб ест)
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Катя СПб
Неплохо так волю Божью приравнял к воле Локомотива.
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Arman FCSM
Священник проездил всю зиму на летней резине со словами: "На всë воля божья"
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Великий Алонсо
Патриотизм у наших паспортистов в деньгах измеряется я так понимаю
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Rafael Sarkisian
Ясно-понятно.. . Тут слишком сладкие условия) отличная зп, минимум нагрузки, конкуренции нет.. В турции всё по другому будет) описался Баринов?)
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Faulheit
Завтра переподпишет контракт с повышением зп
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Roaltar
Понятно все.
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