Агент Баринова о «Бешикташе»: «Локомотив» отклонил предложение. В переговорах сейчас пауза» 

Агент капитана « » рассказал о ходе переговоров с «Бешикташем» по возможному трансферу игрока.

«Локомотив» отклонил предложение. Сейчас в переговорах пауза, вчера ее озвучил генеральный директор «Бешикташа». Насколько я знаю, у турецкого клуба была масса вариантов, как приобрести Диму. Это и платная аренда с правом выкупа. Была озвучена и опция обратного выкупа.

Но предложение прислали лишь одно, которое было недостаточным для «Локомотива». Трансферное окно в Турции продлится до 7 февраля. Допускаю, что «Бешикташ» взял паузу, чтобы работать по другим вариантам.

Все, что ни делается – все к лучшему. Баринов мотивирован и заряжен на лучшую игру», – сказал Павел Банатин.

Ранее была информация, что «Бешикташ» собирается сделать новое предложение «Локо» по Баринову, в контракт могут включить пункт об обратном выкупе.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек забил гол и сделал результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив».