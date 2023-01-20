Агент Баринова о «Бешикташе»: «Локомотив» отклонил предложение. В переговорах сейчас пауза» 

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Баринов агенты Спорт-Экспресс Павел Банатин Футбол

Агент капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова рассказал о ходе переговоров с «Бешикташем» по возможному трансферу игрока.

«Локомотив» отклонил предложение. Сейчас в переговорах пауза, вчера ее озвучил генеральный директор «Бешикташа». Насколько я знаю, у турецкого клуба была масса вариантов, как приобрести Диму. Это и платная аренда с правом выкупа. Была озвучена и опция обратного выкупа.

Но предложение прислали лишь одно, которое было недостаточным для «Локомотива». Трансферное окно в Турции продлится до 7 февраля. Допускаю, что «Бешикташ» взял паузу, чтобы работать по другим вариантам.

Все, что ни делается – все к лучшему. Баринов мотивирован и заряжен на лучшую игру», – сказал Павел Банатин.

Ранее была информация, что «Бешикташ» собирается сделать новое предложение «Локо» по Баринову, в контракт могут включить пункт об обратном выкупе.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек забил гол и сделал результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив».

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13 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ Циник Петербургский
Я не особо слежу за составом Локомотива. Как на Ваш взгляд, там есть кем его заменить? И чтобы это была замена, скажем так, с запасом прочности, а не лихорадочное затыкание дыр?
Конечно,Карпукас!
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шлеп нога
В принципе внешне в видно, что Баринов дегенеративного плана! Будет всю карьеру прозябать в нашем болоте!
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Циник Петербургский
Ответ Пушка_Кутепова
Да Баринов привозной , надо продать
Я не особо слежу за составом Локомотива. Как на Ваш взгляд, там есть кем его заменить? И чтобы это была замена, скажем так, с запасом прочности, а не лихорадочное затыкание дыр?
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Циник Петербургский
Ответ LLiriKK
Разумеется, переговоров не будет. Вы бы ещё лямов сто за этого бездаря попросили.
Имхо, "бездарь" про Баринова как-то Вы слишком уж сердито ;)

"Игрок сборной России... Победитель юношеского чемпионата Европы 2013. Чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России."
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Пушка_Кутепова
Ответ Циник Петербургский
Локомотив можно понять - им сейчас не до распродаж. Так что у меня рука не поднимется осуждать руководство Локо в нынешней ситуации.
Да Баринов привозной , надо продать
0
-1
-1
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Dmitry Orlov
Ответ Артем Иванов
Инфу из прессы берём, намедни опубликовано было 15 млн за орла
15 миллионов - сумма отступных. И о том, что Локомотив требует её, писал ТОЛЬКО Матч-ТВ. Который писал, что турки предложили 1,2, что даже агент опроверг.
Остальные источники говорили о торгах на уровне 5-6 миллионов.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Артем Иванов
Инфу из прессы берём, намедни опубликовано было 15 млн за орла
Это сумма отступных,прописанная в контракте. С учётом того, что до конца контракта остаётся не так много,то отпустили бы за сумму гораздо меньшую.Значит он туркам особо и не нужен.
+2
0
+2
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Артем Иванов
Ответ Гамарджоба Генацвале
За него не просили гигантских сумм.
Инфу из прессы берём, намедни опубликовано было 15 млн за орла
0
-3
-3
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Гамарджоба Генацвале
Ответ LLiriKK
Разумеется, переговоров не будет. Вы бы ещё лямов сто за этого бездаря попросили.
За него не просили гигантских сумм.
+6
0
+6
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Циник Петербургский
Локомотив можно понять - им сейчас не до распродаж. Так что у меня рука не поднимется осуждать руководство Локо в нынешней ситуации.
+8
0
+8
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Ебздрогыч
Баринов заряжен и мотивирован новым контрактом Локо с увеличение зп, видимо
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ответ LLiriKK
Разумеется, переговоров не будет. Вы бы ещё лямов сто за этого бездаря попросили.
Нужно отдать было в 3-4 раза дешевле, чем сумма отступных в контракте?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
Разумеется, переговоров не будет. Вы бы ещё лямов сто за этого бездаря попросили.
+5
-8
-3
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