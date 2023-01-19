«Бешикташ» увеличил предложение по Баринову до 4 млн евро плюс бонусы

« » увеличил предложение по хавбеку «Локомотива» Дмитрию Баринову.

По данным «РБ Спорт», предложение увеличено до 4 млн евро плюс бонусы.

Турки не присылают предложения непосредственно в клуб, предпочитая действовать через посредников.

Кроме того, «Бешикташ» параллельно отрабатывает запасной вариант по футболисту из чемпионата Турции.

В контракте Баринова есть опция перехода в другой клуб, она составляет 15 млн евро. Контракт игрока заканчивается по окончании сезона-23/24.

Баринов – воспитанник « ». В этом сезоне у него 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику полузащитника сборной России можно изучить здесь.