«Бешикташ» увеличил предложение по Баринову до 4 млн евро плюс бонусы

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Баринов Футбол

«Бешикташ» увеличил предложение по хавбеку «Локомотива» Дмитрию Баринову.

По данным «РБ Спорт», предложение увеличено до 4 млн евро плюс бонусы.

Турки не присылают предложения непосредственно в клуб, предпочитая действовать через посредников.

Кроме того, «Бешикташ» параллельно отрабатывает запасной вариант по футболисту из чемпионата Турции.

В контракте Баринова есть опция перехода в другой клуб, она составляет 15 млн евро. Контракт игрока заканчивается по окончании сезона-23/24.

Баринов – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне у него 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику полузащитника сборной России можно изучить здесь.

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22 комментария

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Алексей Гусев
Ответ Игорь Кузнецов
Прямиком из России) и я уверен, что в очных встречах, 13 из 16 российских команд турецким проиграют)
трем-черытем топам? возможно, а равные по силам, наши всегда были сильнее, хоть не сильно но...
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Игорь Кузнецов
Ответ Алексей Гусев
возможно более именитый, но по среднему уровню более слабый и это факт. А из какой вы страны если не секрет?
Прямиком из России) и я уверен, что в очных встречах, 13 из 16 российских команд турецким проиграют)
0
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Мукунку хороший
Баринов то сам знает,что его в Бешик сватают.? Там это.. бегать надо.. быстро бегать надо.. он может?)))
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Алексей Гусев
Ответ Игорь Кузнецов
Турецкий чемп более слабый ?! Ну, смешно-смешно. Снимите уже розовые очки.
возможно более именитый, но по среднему уровню более слабый и это факт. А из какой вы страны если не секрет?
0
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Игорь Кузнецов
Ответ Алексей Гусев
уехать из одного двора в другой более слабый?
Турецкий чемп более слабый ?! Ну, смешно-смешно. Снимите уже розовые очки.
+1
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Виталий Желтоусов
Наша интерпретация Маппет шоу про Мудрика.
+1
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kokakoka
Ответ Алексей Гусев
Повысил до 4? вроди 5 предлагал??
- Даём 5!
- Мало!
- Тогда 4!
- По рукам 🤝
+12
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+12
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Юрий Кечко
Ответ Игорь Кузнецов
Надо уезжать. Хватит сидеть в Рпл и говорить какие вы все крутые, что готовы поехать только в топ 5 чемпионаты, в команды которые играют в еврокубках. Вперед в Турцию, покажи, что способны играть не только на уровне дворового футбола.
В Турции чемпионат может и послабее даже
Но ехать все равно надо , Еврокубка , плюс это все таки Бешикташ , ради стамбульских дерби тех же, атмосферы , запомнит на всю жизнь
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Serzhique
Ответ Arman FCSM
В пердиве будешь повторять Бгг
Сказал фанат клуба, что спасся от ФНЛ в последних турах прошлого сезона. Бревно в глазу не трёт?)
0
-2
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Arman FCSM
Ответ Serzhique
Пацаны!
В пердиве будешь повторять
Бгг
+1
-1
0
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Алексей Гусев
Ответ Ебздрогыч
Мы не устанем повторять - минимум пять, минимум пять!
это о Спартаке?
0
-3
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Алексей Гусев
Ответ Игорь Кузнецов
Надо уезжать. Хватит сидеть в Рпл и говорить какие вы все крутые, что готовы поехать только в топ 5 чемпионаты, в команды которые играют в еврокубках. Вперед в Турцию, покажи, что способны играть не только на уровне дворового футбола.
уехать из одного двора в другой более слабый?
+2
-2
0
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Pavelaznaurov
С турками трудно торговаться,они в этом профи,и странно что сами не договариваются ,а через посредников—-ведь лишний расход. Видимо не верят ,что получится
0
-2
-2
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Алексей Гусев
Повысил до 4? вроди 5 предлагал??
+3
0
+3
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OldRedWhite
Только в «Аль-Насру» и «Аль-Хилалю» !
И за 40 000 000 !
0
-1
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crazy_elky
Было же 5 вроде? Типа «мы увеличили с 5 до 4»!
+1
-1
0
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Faulheit
С 5млн до 4 уведичили. Сторгуются наверно на 1.2
+16
-1
+15
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Serzhique
Пацаны!
0
-2
-2
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Игорь Кузнецов
Надо уезжать. Хватит сидеть в Рпл и говорить какие вы все крутые, что готовы поехать только в топ 5 чемпионаты, в команды которые играют в еврокубках. Вперед в Турцию, покажи, что способны играть не только на уровне дворового футбола.
+2
-3
-1
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Ебздрогыч
Мы не устанем повторять - минимум пять, минимум пять!
+4
-3
+1
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Arman FCSM
Бонус будет выплачен после победы "Бешикташа" в ЛЧ
+21
-2
+19
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Константин Эсперов
Беги Бара , беги !!!
+2
-2
0
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