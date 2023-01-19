«Бешикташ» увеличил предложение по Баринову до 4 млн евро плюс бонусы
«Бешикташ» увеличил предложение по хавбеку «Локомотива» Дмитрию Баринову.
По данным «РБ Спорт», предложение увеличено до 4 млн евро плюс бонусы.
Турки не присылают предложения непосредственно в клуб, предпочитая действовать через посредников.
Кроме того, «Бешикташ» параллельно отрабатывает запасной вариант по футболисту из чемпионата Турции.
В контракте Баринова есть опция перехода в другой клуб, она составляет 15 млн евро. Контракт игрока заканчивается по окончании сезона-23/24.
Баринов – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне у него 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб во всех турнирах.
Полную статистику полузащитника сборной России можно изучить здесь.
- Мало!
- Тогда 4!
- По рукам 🤝
Но ехать все равно надо , Еврокубка , плюс это все таки Бешикташ , ради стамбульских дерби тех же, атмосферы , запомнит на всю жизнь
Бгг
И за 40 000 000 !