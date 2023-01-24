Решение Кейна по контракту с «Тоттенхэмом» зависит от будущего Конте. Переговоров с «МЮ» нет
Будущее Харри Кейна в «Тоттенхэме» остается неопределенным.
Лондонский клуб сделает все, чтобы продлить контракт с 29-летним нападающим, сообщает журналист Фабрицио Романо.
В ходе второй части сезона «Тоттенхэм» проведет переговоры с англичанином по поводу подписания нового контракта. Решающую роль в решении Кейна сыграет будущее Антонио Конте.
«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с нападающим. Решение будет зависеть от Кейна. Дэниэл Леви сделает все, чтобы сохранить форварда в клубе.
На данный момент у Харри нет переговоров с «Манчестер Юнайтед». Клуб следит за многими нападающими, и Кейн входит в их число. Однако на данный момент клуб не ведет переговоры по поводу возможного перехода кого-либо из этих форвардов летом. У «Манчестер Юнайтед» нет прямых контактов с окружением Кейна.
Пока нельзя говорить, что Харри стал целью «Манчестер Юнайтед» на лето.
Ранее сообщалось, что Кейн открыт к продлению контракта с «Тоттенхэмом», так как хочет выиграть трофеи с клубом.
Кейн находится в системе «Тоттенхэма» с 2004 года. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.
В этом сезоне на счету англичанина 18 голов в 29 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
Ну Тен Хаг после 60-70 минуты игры передвигает Бруно на фланг, когда результат уже сделан для команды и Бруно отыграл свои 2/3 время на позиции десятки. Снимает одного атакующего полузащитника в пользу центрального полузащитника, дабы укрепить центр. Вполне логичный и разумный ход! Тен Хаг ведь не с первых минут пихает Бруно на фланг, чего можно было бы считать, что у схемах Тен Хага нет место для десятки Бруно
И Сона растормошит, будьте уверены.
Бруно в этом сезоне в АПЛ:
На позиции цпз - апз 1530 мин
На позиции аппз (правый край) 180 мин.
Как показывает статистика, Бруно всего ничего сыграл на правом краю
Я тут согласен с тобой, что Эриксен в нынешных реалиях это больше игрок к ротации. Для статуса топ команды хорошо имеет физически сильного игрока, кто был хорош и в продвижение мяча и хорошо отрабатывал в обороне. Со вторым у Эриксена не все так хорошо. Поэтому в идеале МЮ нужен другой игрок сюда.
По поводу Амада и Пельистри, надо дать шанс кому то из них, моё мнение Диалло. У ЭТХ Гарначо заиграл, может один из этих парней тоже заиграют. К тому же есть Санчо, которого легко можно заиграть на правом фланге. В любом случае, я не вижу смысла летом опять тратить денег на покупку вингера. Куда важно сейчас МЮ усилит полузащиту и позицию цф
Это только первый сезон Антони, глупо делать по нему выводы сейчас. Но то что его купили не значит, что больше не нужен игрок на эту позицию. Конкуренция должна быть. У того же Сити на одной позиции бывали 2 топовых игрока.
Я чем больше смотрю МЮ, тем больше убеждаюсь, что весь гений Хага в этом сезоне держится на Каземиро. Казе не играл в четырех матчах и три из них Тен Хаг продул. Зато с Казе забрали почти все. А ведь даже тренер уровня Сульшера ковырял победы с МакФредом и не мечтал об игроке такого уровня
Я не хейчу Эриксена, а вижу его реальный уровень. Даже имея столько голевых (в основном набитых после стандартов или классических катков), у датчанин катастрофически низкая средняя оценка, тогда как Де Брюйне на вершине. Эриксен максимум игрок ротации, ни в Сити, ни в Арсенале, даже ни в Челси и Ливере он бы не играл в основе.