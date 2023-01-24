Решение Кейна по контракту с «Тоттенхэмом» зависит от будущего Конте. Переговоров с «МЮ» нет

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Антонио Конте Харри Кейн Фабрицио Романо Футбол

Будущее Харри Кейна в «Тоттенхэме» остается неопределенным.

Лондонский клуб сделает все, чтобы продлить контракт с 29-летним нападающим, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ходе второй части сезона «Тоттенхэм» проведет переговоры с англичанином по поводу подписания нового контракта. Решающую роль в решении Кейна сыграет будущее Антонио Конте.

«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с нападающим. Решение будет зависеть от Кейна. Дэниэл Леви сделает все, чтобы сохранить форварда в клубе. 

На данный момент у Харри нет переговоров с «Манчестер Юнайтед». Клуб следит за многими нападающими, и Кейн входит в их число. Однако на данный момент клуб не ведет переговоры по поводу возможного перехода кого-либо из этих форвардов летом. У «Манчестер Юнайтед» нет прямых контактов с окружением Кейна.

Пока нельзя говорить, что Харри стал целью «Манчестер Юнайтед» на лето.

Ранее сообщалось, что Кейн открыт к продлению контракта с «Тоттенхэмом», так как хочет выиграть трофеи с клубом.

Кейн находится в системе «Тоттенхэма» с 2004 года. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне на счету англичанина 18 голов в 29 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Диер Ташкент
Ответ tackle by Moore
Твоя стата учитывает только стартовую расстановку и считает, что игрок все свои минуты на поле будет играть на этой позиции. То что например регулярно после замены Антони на Фреда Бруну сдвигается на правый фланг и сколько там минут он проводит твоя статка нифига не учитывает, так что копай дальше
Блин... вроде бы ты нормальный, умный мужик, нет - нет пишешь дельные посты, но иногда включаешь дурачка.
Ну Тен Хаг после 60-70 минуты игры передвигает Бруно на фланг, когда результат уже сделан для команды и Бруно отыграл свои 2/3 время на позиции десятки. Снимает одного атакующего полузащитника в пользу центрального полузащитника, дабы укрепить центр. Вполне логичный и разумный ход! Тен Хаг ведь не с первых минут пихает Бруно на фланг, чего можно было бы считать, что у схемах Тен Хага нет место для десятки Бруно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ss_podonok
ужас. после подставы от лёви я бы ушёл на месте кейна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
окечуква
И это мудрое решение Харри. Ведь уход Конте будет означать продолжение бесславной эры Леви, которая не подразумевает конкуренции с топами и борьбу за трофеи от слова совсем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
369
Конте любит планомерную работу, поэтому наверное никто не пострадал так от ЧМ, как ТТХ. Особенно Льорис в плане психологии. Сейчас вернулись травмированные: Кулушевски, Ришарлисон, Бентанкур. Команда успокоится и дело пойдет на лад.
И Сона растормошит, будьте уверены.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rooney1990
Поражает его преданность клубу. Игрок такого уровня дано уже должен играть в топ клубе..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tackle by Moore
Ответ Диер Ташкент
Ты некоторые детали ну прям сильно преувеличиваешь Бруно в этом сезоне в АПЛ: На позиции цпз - апз 1530 мин На позиции аппз (правый край) 180 мин. Как показывает статистика, Бруно всего ничего сыграл на правом краю
Твоя стата учитывает только стартовую расстановку и считает, что игрок все свои минуты на поле будет играть на этой позиции. То что например регулярно после замены Антони на Фреда Бруну сдвигается на правый фланг и сколько там минут он проводит твоя статка нифига не учитывает, так что копай дальше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
laudrup
Ответ Mekanych Red Devil
В Алавесе ему после смены тренера особо и шансов не давали. Амад, думаю, ещё себя не раз покажет. То, что ты хейтишь Эриксена не секрет для меня, но если ему давать отдых хотя иногда и держать свежим, он приносит пользу хорошую. Но Эрик использует его больше всех игроков и это сказывается на его игре, особенно во вторых таймах. Если не ошибаюсь, больше Эриксена в АПЛ в этом сезоне по голевым пасам только Де Брюйне.
Этот "писатель " с начала сезона пишет про Эриксена только гадости, хотя любому понятно, что не просто так у Тен Хага тот играет больше всех . У тренера своё видение игры в которую должен играть МЮ и Эриксен играет в ней важную роль. Да что там говорить, это "спец" и самого Тен Хага поливал грязью, потом переобулся и сделал вид, что этого не было. Оставь ты его в покое, спорить с ним, только тратить зря время . Он сам никогда в футбол не играл, это видно из его комментариев.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Диер Ташкент
Ответ tackle by Moore
Бруну я бы продал кстати. Если уж в МЮ продолжат строить тенхагобол, то Бруно в этих схемах вообще места нет. И он уж точно не игрок правого фланга, куда его пихают от безысходности. А бегать истерить на судью в МЮ и без Бруну кому найдется
Ты некоторые детали ну прям сильно преувеличиваешь
Бруно в этом сезоне в АПЛ:
На позиции цпз - апз 1530 мин
На позиции аппз (правый край) 180 мин.
Как показывает статистика, Бруно всего ничего сыграл на правом краю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
laudrup
Их связка с Эриксеном в Шпорах была супер! В МЮ Кейн забивал бы ещё больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Друг ИА
Ответ Антонио Мартынов
Очевидно, что если останется Конте. Кейн после бойкота в начале сезона именно при Конте снова играть стал
Это понятно из Логики , но не очевидно из текста ) А Конте , скорее всего , останется если футболистов накупят , чтобы за трофеи можно было бороться .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ Илнур Кара
Так он никакой в отборе
Кто тебе сказал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ tackle by Moore
МЮ болтался в середине потому что все играли на статистику примы. До Роналду МЮ пару лет был стабильно в тройке. С парой МакФред, Джеймсом, Лингардом и Перейрой. Тен Хагу купили игроков на 250 миллионов, но импакта по сравнению с МЮ Сульшера я не вижу
Так Сульшер недооцененный бист, я это много раз говорил. Не купи он Кришти, то опять бы попал в топ 4
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elik1989
Ответ QWertY
А где ты был, когда Тен Хаг без Каземиро обыгрывал Арсенал и Ливер? Каземиро топовый игрок, который необходим команде, но это не значит, что все держится на нем. Ты наверное был рад, когда МЮ болтался в середине таблицы в прошлом сезоне, а Тен Хаг такой плохой, что затащил клуб на 3 место) Это только первый сезон Антони, глупо делать по нему выводы сейчас. Но то что его купили не значит, что больше не нужен игрок на эту позицию. Конкуренция должна быть. У того же Сити на одной позиции бывали 2 топовых игрока.
Нет-нет, что вы... Пеп, Клопп, Артета, Тен Хаг и т.д. могут играть и бороться за что-то и с посредственным центром поля, зачем им покупать Родри, Парти, Фабинье, Каземиро..)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tackle by Moore
Ответ Диер Ташкент
С Лингардом и Перейрой ОГС не был в тройке, тройка была благодаря Бруно
Бруну я бы продал кстати. Если уж в МЮ продолжат строить тенхагобол, то Бруно в этих схемах вообще места нет. И он уж точно не игрок правого фланга, куда его пихают от безысходности. А бегать истерить на судью в МЮ и без Бруну кому найдется
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Диер Ташкент
Ответ tackle by Moore
МЮ болтался в середине потому что все играли на статистику примы. До Роналду МЮ пару лет был стабильно в тройке. С парой МакФред, Джеймсом, Лингардом и Перейрой. Тен Хагу купили игроков на 250 миллионов, но импакта по сравнению с МЮ Сульшера я не вижу
С Лингардом и Перейрой ОГС не был в тройке, тройка была благодаря Бруно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Диер Ташкент
Ответ QWertY
У Эрика нет времени, чтобы нянчиться и ждать, когда созреют Амад и Пельистри (если и созреют), нужны игроки здесь и сейчас. Я не хейчу Эриксена, а вижу его реальный уровень. Даже имея столько голевых (в основном набитых после стандартов или классических катков), у датчанин катастрофически низкая средняя оценка, тогда как Де Брюйне на вершине. Эриксен максимум игрок ротации, ни в Сити, ни в Арсенале, даже ни в Челси и Ливере он бы не играл в основе.
Эриксен классный плеймейкер. Только физика подводит его.
Я тут согласен с тобой, что Эриксен в нынешных реалиях это больше игрок к ротации. Для статуса топ команды хорошо имеет физически сильного игрока, кто был хорош и в продвижение мяча и хорошо отрабатывал в обороне. Со вторым у Эриксена не все так хорошо. Поэтому в идеале МЮ нужен другой игрок сюда.
По поводу Амада и Пельистри, надо дать шанс кому то из них, моё мнение Диалло. У ЭТХ Гарначо заиграл, может один из этих парней тоже заиграют. К тому же есть Санчо, которого легко можно заиграть на правом фланге. В любом случае, я не вижу смысла летом опять тратить денег на покупку вингера. Куда важно сейчас МЮ усилит полузащиту и позицию цф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илнур Кара
Ответ QWertY
Нужен конечно. Не просто так он все лето гнался за Де Йонгом
Так он никакой в отборе
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tackle by Moore
Ответ QWertY
А где ты был, когда Тен Хаг без Каземиро обыгрывал Арсенал и Ливер? Каземиро топовый игрок, который необходим команде, но это не значит, что все держится на нем. Ты наверное был рад, когда МЮ болтался в середине таблицы в прошлом сезоне, а Тен Хаг такой плохой, что затащил клуб на 3 место) Это только первый сезон Антони, глупо делать по нему выводы сейчас. Но то что его купили не значит, что больше не нужен игрок на эту позицию. Конкуренция должна быть. У того же Сити на одной позиции бывали 2 топовых игрока.
МЮ болтался в середине потому что все играли на статистику примы. До Роналду МЮ пару лет был стабильно в тройке. С парой МакФред, Джеймсом, Лингардом и Перейрой. Тен Хагу купили игроков на 250 миллионов, но импакта по сравнению с МЮ Сульшера я не вижу
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ Илнур Кара
А нужен ли этот так называемый глубинный плеймейкер Тен Хагу? А молодеж будет получать свои минуты и Эрик будет с ними няньчиться не смотря на ваши упреки, тренеру виднее
Нужен конечно. Не просто так он все лето гнался за Де Йонгом
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ tackle by Moore
За сто миллионов взяли летом правого вингера, а следующим летом еще один нужен лол. Какой же прекрасный трансфер провернул Тен Хаг! То есть ждать пока созреет Пельистри Тен Хаг не может, а давать тысячу шансов своему стомиллионному протеже - это всегда пожалуйста. Не заиграет Антони к лету - пускай проваливает из клуба вместе со своим лысым шарлатаном. Я чем больше смотрю МЮ, тем больше убеждаюсь, что весь гений Хага в этом сезоне держится на Каземиро. Казе не играл в четырех матчах и три из них Тен Хаг продул. Зато с Казе забрали почти все. А ведь даже тренер уровня Сульшера ковырял победы с МакФредом и не мечтал об игроке такого уровня
А где ты был, когда Тен Хаг без Каземиро обыгрывал Арсенал и Ливер? Каземиро топовый игрок, который необходим команде, но это не значит, что все держится на нем. Ты наверное был рад, когда МЮ болтался в середине таблицы в прошлом сезоне, а Тен Хаг такой плохой, что затащил клуб на 3 место)
Это только первый сезон Антони, глупо делать по нему выводы сейчас. Но то что его купили не значит, что больше не нужен игрок на эту позицию. Конкуренция должна быть. У того же Сити на одной позиции бывали 2 топовых игрока.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илнур Кара
Ответ QWertY
У Эрика нет времени, чтобы нянчиться и ждать, когда созреют Амад и Пельистри (если и созреют), нужны игроки здесь и сейчас. Я не хейчу Эриксена, а вижу его реальный уровень. Даже имея столько голевых (в основном набитых после стандартов или классических катков), у датчанин катастрофически низкая средняя оценка, тогда как Де Брюйне на вершине. Эриксен максимум игрок ротации, ни в Сити, ни в Арсенале, даже ни в Челси и Ливере он бы не играл в основе.
А нужен ли этот так называемый глубинный плеймейкер Тен Хагу? А молодеж будет получать свои минуты и Эрик будет с ними няньчиться не смотря на ваши упреки, тренеру виднее
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Манюшный
Как же Тоттенхэм должен ненавидеть Кейна раз пытается сохранить его. 260 голов и ни одной чашки. Надо бежать из этого болота.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tackle by Moore
Ответ QWertY
У Эрика нет времени, чтобы нянчиться и ждать, когда созреют Амад и Пельистри (если и созреют), нужны игроки здесь и сейчас. Я не хейчу Эриксена, а вижу его реальный уровень. Даже имея столько голевых (в основном набитых после стандартов или классических катков), у датчанин катастрофически низкая средняя оценка, тогда как Де Брюйне на вершине. Эриксен максимум игрок ротации, ни в Сити, ни в Арсенале, даже ни в Челси и Ливере он бы не играл в основе.
За сто миллионов взяли летом правого вингера, а следующим летом еще один нужен лол. Какой же прекрасный трансфер провернул Тен Хаг! То есть ждать пока созреет Пельистри Тен Хаг не может, а давать тысячу шансов своему стомиллионному протеже - это всегда пожалуйста. Не заиграет Антони к лету - пускай проваливает из клуба вместе со своим лысым шарлатаном.

Я чем больше смотрю МЮ, тем больше убеждаюсь, что весь гений Хага в этом сезоне держится на Каземиро. Казе не играл в четырех матчах и три из них Тен Хаг продул. Зато с Казе забрали почти все. А ведь даже тренер уровня Сульшера ковырял победы с МакФредом и не мечтал об игроке такого уровня
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ Mekanych Red Devil
В Алавесе ему после смены тренера особо и шансов не давали. Амад, думаю, ещё себя не раз покажет. То, что ты хейтишь Эриксена не секрет для меня, но если ему давать отдых хотя иногда и держать свежим, он приносит пользу хорошую. Но Эрик использует его больше всех игроков и это сказывается на его игре, особенно во вторых таймах. Если не ошибаюсь, больше Эриксена в АПЛ в этом сезоне по голевым пасам только Де Брюйне.
У Эрика нет времени, чтобы нянчиться и ждать, когда созреют Амад и Пельистри (если и созреют), нужны игроки здесь и сейчас.
Я не хейчу Эриксена, а вижу его реальный уровень. Даже имея столько голевых (в основном набитых после стандартов или классических катков), у датчанин катастрофически низкая средняя оценка, тогда как Де Брюйне на вершине. Эриксен максимум игрок ротации, ни в Сити, ни в Арсенале, даже ни в Челси и Ливере он бы не играл в основе.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mekanych Red Devil
Ответ QWertY
Бруно выдвинутый плеймейкер, а нужен глубинный, который бы доставлял мяч до атакующих игроков, регулировал бы темп игры и хорошо контролировал мяч. Фред и Эриксен должны рассматриваться только как игроки ротации, не более. Свой уровень Пельистри показал в Алавесе, ничего особенного в нем не было. Амад сейчас показывает свой уровень в шипе. Так что тут все ясно.
В Алавесе ему после смены тренера особо и шансов не давали. Амад, думаю, ещё себя не раз покажет. То, что ты хейтишь Эриксена не секрет для меня, но если ему давать отдых хотя иногда и держать свежим, он приносит пользу хорошую. Но Эрик использует его больше всех игроков и это сказывается на его игре, особенно во вторых таймах. Если не ошибаюсь, больше Эриксена в АПЛ в этом сезоне по голевым пасам только Де Брюйне.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий