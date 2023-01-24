Решение Кейна по контракту с «Тоттенхэмом» зависит от будущего Конте. Переговоров с «МЮ» нет

Будущее Харри Кейна в « » остается неопределенным.

Лондонский клуб сделает все, чтобы продлить контракт с 29-летним нападающим, сообщает журналист .

В ходе второй части сезона «Тоттенхэм» проведет переговоры с англичанином по поводу подписания нового контракта. Решающую роль в решении Кейна сыграет будущее .

«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с нападающим. Решение будет зависеть от Кейна. Дэниэл Леви сделает все, чтобы сохранить форварда в клубе.

На данный момент у Харри нет переговоров с «Манчестер Юнайтед». Клуб следит за многими нападающими, и Кейн входит в их число. Однако на данный момент клуб не ведет переговоры по поводу возможного перехода кого-либо из этих форвардов летом. У «Манчестер Юнайтед» нет прямых контактов с окружением Кейна.

Пока нельзя говорить, что Харри стал целью « » на лето.

Ранее сообщалось, что Кейн открыт к продлению контракта с «Тоттенхэмом», так как хочет выиграть трофеи с клубом.

Кейн находится в системе «Тоттенхэма» с 2004 года. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне на счету англичанина 18 голов в 29 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.