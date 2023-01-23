Кейн открыт к продлению контракта с «Тоттенхэмом». Он хочет выиграть трофеи с клубом

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Срок действующего соглашения форварда с лондонским клубом рассчитан до июня 2024 года. Переговоров о продлении контракта не было с августа 2021-го, когда Кейн хотел перейти в «Манчестер Сити», но не сумел.

В последнее время Харри был сконцентрирован на ЧМ-2022, а «Тоттенхэм» готовился к зимнему трансферному окну, поэтому у сторон было не так много возможностей обсудить потенциальное продление сотрудничества. Планируется, что переговоры «Тоттенхэма» с Кейном состоятся сразу после закрытия зимнего трансферного окна. Форвард будет открыт к подписанию нового контракта, утверждает The Athletic.

Ключевыми факторами при переговорах будет то, как «Тоттенхэм» выступит в Лиге чемпионов и Кубке Англии, а также то, каких игроков подпишет клуб, какими будут перспективы команды. Для Кейна планы и амбиции клуба всегда были важнейшими факторами при принятии решений.

Форвард хочет выиграть трофеи с «Тоттенхэмом», и он в большей степени сконцентрирован на том, чтобы добиться этого в ближайшее время, чем на уходе. Представители Кейна не вели серьезных переговоров с другими клубами по поводу возможного трансфера.

Если сторонам не удастся договориться о новом контракте в скором времени, «Тоттенхэму» нужно будет решить, продавать ли Кейна летом 2023-го.

Кейн находится в системе «Тоттенхэма» с 2004 года. В ходе карьеры он не выиграл ни одного трофея.

В этом сезоне на счету англичанина 17 голов в 28 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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