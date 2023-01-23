Кейн открыт к продлению контракта с «Тоттенхэмом». Он хочет выиграть трофеи с клубом
Харри Кейн может продлить контракт с «Тоттенхэмом».
Срок действующего соглашения форварда с лондонским клубом рассчитан до июня 2024 года. Переговоров о продлении контракта не было с августа 2021-го, когда Кейн хотел перейти в «Манчестер Сити», но не сумел.
В последнее время Харри был сконцентрирован на ЧМ-2022, а «Тоттенхэм» готовился к зимнему трансферному окну, поэтому у сторон было не так много возможностей обсудить потенциальное продление сотрудничества. Планируется, что переговоры «Тоттенхэма» с Кейном состоятся сразу после закрытия зимнего трансферного окна. Форвард будет открыт к подписанию нового контракта, утверждает The Athletic.
Ключевыми факторами при переговорах будет то, как «Тоттенхэм» выступит в Лиге чемпионов и Кубке Англии, а также то, каких игроков подпишет клуб, какими будут перспективы команды. Для Кейна планы и амбиции клуба всегда были важнейшими факторами при принятии решений.
Форвард хочет выиграть трофеи с «Тоттенхэмом», и он в большей степени сконцентрирован на том, чтобы добиться этого в ближайшее время, чем на уходе. Представители Кейна не вели серьезных переговоров с другими клубами по поводу возможного трансфера.
Если сторонам не удастся договориться о новом контракте в скором времени, «Тоттенхэму» нужно будет решить, продавать ли Кейна летом 2023-го.
Кейн находится в системе «Тоттенхэма» с 2004 года. В ходе карьеры он не выиграл ни одного трофея.
В этом сезоне на счету англичанина 17 голов в 28 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
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Кейн не планирует продлевать контракт с «Тоттенхэмом».
5 дней прошло
Другое дело в что в иных клубах иногда прям неплохо так насыпают в личку за статус местной легенды.
Но не у Леви.
В этом плане за Кейна немного обидно)
Да, нет трофеев и огромной зарплаты в личке. Но видать учитывая что он более 10 лет в клубе, он ему как родной стал. Прикипел и новый вызов себе бросать не хочет.
Это ж надо полностью переезжать в другое место, менять жизненный уклад, вливаться в абсолютно новую клубную систему, где скорее всего почти не будет лично знакомых ему футболистов (ну с которыми поиграл), новый тренер, новый владелец. Всё новое.
Уверен, что почти каждый из нас знает несколько человек, которые ваще ничего не хотят менять в своей жизни и работают на одной и той же работе дофига лет, даже если есть перспектива найти что-то получше и зарабатывать больше.
Ну вот и у Кейна возможно тоже.
Единственное что он под шумок того, что хочет перейти в другой клуб, конечно постарается выбить у Леви контракт пожирней)
И вот эта легендарность, может, и побольше значит, чем трофеи.
Так-то у того же Тотти по сути лишь одно чемпионство и пару кубков.
с ТТХ