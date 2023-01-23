Кейн открыт к продлению контракта с «Тоттенхэмом». Он хочет выиграть трофеи с клубом

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн может продлить контракт с «Тоттенхэмом».

Срок действующего соглашения форварда с лондонским клубом рассчитан до июня 2024 года. Переговоров о продлении контракта не было с августа 2021-го, когда Кейн хотел перейти в «Манчестер Сити», но не сумел.

В последнее время Харри был сконцентрирован на ЧМ-2022, а «Тоттенхэм» готовился к зимнему трансферному окну, поэтому у сторон было не так много возможностей обсудить потенциальное продление сотрудничества. Планируется, что переговоры «Тоттенхэма» с Кейном состоятся сразу после закрытия зимнего трансферного окна. Форвард будет открыт к подписанию нового контракта, утверждает The Athletic.

Ключевыми факторами при переговорах будет то, как «Тоттенхэм» выступит в Лиге чемпионов и Кубке Англии, а также то, каких игроков подпишет клуб, какими будут перспективы команды. Для Кейна планы и амбиции клуба всегда были важнейшими факторами при принятии решений.

Форвард хочет выиграть трофеи с «Тоттенхэмом», и он в большей степени сконцентрирован на том, чтобы добиться этого в ближайшее время, чем на уходе. Представители Кейна не вели серьезных переговоров с другими клубами по поводу возможного трансфера.

Если сторонам не удастся договориться о новом контракте в скором времени, «Тоттенхэму» нужно будет решить, продавать ли Кейна летом 2023-го.

Кейн находится в системе «Тоттенхэма» с 2004 года. В ходе карьеры он не выиграл ни одного трофея.

В этом сезоне на счету англичанина 17 голов в 28 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Короли матчей внутри «Большой шестерки». Салах – лучший среди действующих, Агуэро – за все время

Материалы по теме

111 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Карма такая карма
Ни одного трофея, боже мой! Это верность клубу на высшем уровне, всегда уважал за это Харри. Но... как же всё таки обидно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Родченков
Ответ Max Kochetkov
У Ибры до 41 набралось трофеев пруд пруди: сериал(с Юве Интером и Миланом), лига1, лалига, даже Манчестере какие-то плюшки застал,. Тут если даже в 42 выиграет АПЛ до Ибры ему как пешком до Луны..
Я не про количество трофеев говорил, а про возраст )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Master Slova
такой игрок, жаль что он не выиграет даже кубок Лиги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Чучунков
Ответ Касум Увайсов
2060 год Харри Кейн готов продлить контракт на 20 лет на должности тренера. Он хочет выиграть первый трофей клуба за 50 с лишним лет
За 50? За 70+ лет хотите сказать?:))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Madhamish
18 числа была новость:

Кейн не планирует продлевать контракт с «Тоттенхэмом».

5 дней прошло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ СА БА КА
Сейчас на радарах есть норвежский биоробот, которому Де Брюйне в каждом матче по 3 раза на пустые ворота выкатывает, в то время как Кейн уже 4 год в катящемся в бездну Тоттенхэме является единственным светлым пятном. Да и в таких условиях он сейчас голов 30 настрелять должен.
Если что можно отмазатся Ибрагимовичем, у него 0 ЗБ. А то слишком много стали лебезить перед цыганом, который по сути обходит Кейна только за счёт команд
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СА БА КА
Ответ Direct free kick
Сейчас нет на радарах Роналду, а Месси таскает баулы Мбаппе. Полный вперёд, потянет?
Сейчас на радарах есть норвежский биоробот, которому Де Брюйне в каждом матче по 3 раза на пустые ворота выкатывает, в то время как Кейн уже 4 год в катящемся в бездну Тоттенхэме является единственным светлым пятном. Да и в таких условиях он сейчас голов 30 настрелять должен.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ СА БА КА
Даже если и так, то праймовый Кейн-бомбардир (по 30 мячей в 2017 и 2018) пришелся на эру Месси и Роналду, которые по 50 голов за сезон забивали. Тотти же в далеком 2007 достаточно было забить 26 голов. Делай выводы.
Сейчас нет на радарах Роналду, а Месси таскает баулы Мбаппе. Полный вперёд, потянет?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СА БА КА
Ответ Direct free kick
Общеевропейскую - нет
Даже если и так, то праймовый Кейн-бомбардир (по 30 мячей в 2017 и 2018) пришелся на эру Месси и Роналду, которые по 50 голов за сезон забивали. Тотти же в далеком 2007 достаточно было забить 26 голов. Делай выводы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ СА БА КА
Это Кейн то золотую бутсу не брал?)
Общеевропейскую - нет
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СА БА КА
Ответ Direct free kick
Тотти в 25 лет выиграл серию А и потом 2 кубка Италии, а что выиграл Кейн? Ничего. Тотти даже ЗБ взял играя ложную 9-ку. Этот пустострел и её не брал
Это Кейн то золотую бутсу не брал?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jangeldi Kaliev
Ответ HellLight
Обменять бы его в Челси на Обамеянга. Для Челси усиление, а Тотенхему без разницы с кем в составе трофеи не выигрывать.
🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
Ответ Direct free kick
Тотти в 25 лет выиграл серию А и потом 2 кубка Италии, а что выиграл Кейн? Ничего. Тотти даже ЗБ взял играя ложную 9-ку. Этот пустострел и её не брал
Ну ты АПЛ с сериалом не сравнивай. Понимаю в то время сериал был крутым, а сейчас АПЛ находятся совсем на другом уровне на две головы выше чем остальные лиги плюс конкуренты сильны как никогда раньше , даже если ты гранд нету гаранта что ты будешь играть в Лч, это все АПЛ сегодня
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
Ответ Виталий Мучаев
По мимо клубных трофеев Тотти ЧМ выигрывал серебро ЧЕ брал
Разок серию а, ЧМ ЧЕ уже сборные, никто не виноват что у руля саутгейт. Просто обидно когда все упирается в деньги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montenegro Serbian
Ответ v.belorussky
Ну, трофеи трофеями, но чем дольше Кейн остаётся в ТТХ, тем большей легендой для клуба он становится. И вот эта легендарность, может, и побольше значит, чем трофеи. Так-то у того же Тотти по сути лишь одно чемпионство и пару кубков.
Всё так.
Другое дело в что в иных клубах иногда прям неплохо так насыпают в личку за статус местной легенды.
Но не у Леви.

В этом плане за Кейна немного обидно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montenegro Serbian
Да человек привык к этой команды и всё.

Да, нет трофеев и огромной зарплаты в личке. Но видать учитывая что он более 10 лет в клубе, он ему как родной стал. Прикипел и новый вызов себе бросать не хочет.
Это ж надо полностью переезжать в другое место, менять жизненный уклад, вливаться в абсолютно новую клубную систему, где скорее всего почти не будет лично знакомых ему футболистов (ну с которыми поиграл), новый тренер, новый владелец. Всё новое.

Уверен, что почти каждый из нас знает несколько человек, которые ваще ничего не хотят менять в своей жизни и работают на одной и той же работе дофига лет, даже если есть перспектива найти что-то получше и зарабатывать больше.
Ну вот и у Кейна возможно тоже.
Единственное что он под шумок того, что хочет перейти в другой клуб, конечно постарается выбить у Леви контракт пожирней)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гель кристины
А вся карьера уже прошла в надежде на большой трофей. Либо сейчас, либо никогда. Лучше перейти, чем стать стариком, преисполенный сожалений
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
v.belorussky
Ну, трофеи трофеями, но чем дольше Кейн остаётся в ТТХ, тем большей легендой для клуба он становится.

И вот эта легендарность, может, и побольше значит, чем трофеи.

Так-то у того же Тотти по сути лишь одно чемпионство и пару кубков.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
drfrimen
Возможно хочет жирный контракт, и статус легенды клуба. Тоже выбор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis Spiridenock
Крутой путь выбрал, сейчас таких игроков мало, скорее всего без трофеев (значимых) останется, но зато будет легендой клуба и символом преданности
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RembaXXX
Шпоры с большой вероятностью мимо ЛЧ на следующий сезон, уже на 6 очков отстают, остается только на кубок уповать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
Ответ corazón blanco
Даже если бы он сейчас ушёл. Он бы уже был легендой Тоттенхэма, он выступает за эту команду 10 лет на высоком уровне. Хм, как любят все обесценивать трофеи, если их выигрывает Бавария.
Останется легендарнее будет, больше голов забьёт, больше рекордов побьёт клубных и лиги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимур Ибрагимов
Ответ Зелёный гопник
Так сказать английский «Баринов» 😁
Ааааахахахаха))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Фомин
Специально для Харри из Лондона звучит песня Димы Билана:" Я знаю точно невозможное алзиодно"...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Пупкин
Можно вечно смотреть: как горит 🔥, как течёт вода, и как Кейн выигрывает трофеи в
с ТТХ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий