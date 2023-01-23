У «Челси» 3 игрока в топ-10 самых дорогих зимних покупок в АПЛ – Мудрик, Пулишич и Торрес

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Михаил Мудрик стал самым дорогим игроком, купленным клубом АПЛ в зимнее трансферное окно.

В рейтинге, составленном FourFourTwo, украинец, перешедший из «Шахтера» в «Челси», занимает первую строчку.

Первая десятка самых крупных январских трансферов выглядит следующим образом:

1. Михаил Мудрик – из «Шахтера» в «Челси» за 88 млн фунтов;

2. Вирджил ван Дейк – из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 74 млн фунтов;

3. Эмерик Лапорт – из «Атлетика» в «Манчестер Сити» за 57 млн фунтов;

4. Кристиан Пулишич – из «Боруссии» Дортмунд в «Челси» за 56 млн фунтов;

5. Пьер-Эмерик Обамеянг – из «Боруссии» Дортмунд в «Арсенал» за 55 млн фунтов;

6. Бруну Фернандеш – из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за 54 млн фунтов;

7. Луис Диас – из «Порту» в «Ливерпуль» за 52 млн фунтов;

8. Фернандо Торрес – из «Ливерпуля» в «Челси» за 50 млн фунтов;

9. Бруно Гимараэс – из «Лиона» в «Ньюкасл» за 40 млн фунтов;

10. Хуан Мата – из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 37,1 млн фунтов.

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54 комментария

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#SharkTeam
Перебили рекорд красного мешка
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Джейме Ланнистер
Ответ Direct free kick
Жимми, Хаверц в ЛЧ забивает, а что этот?
В ЛЧ любой игрок может забить.
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вовочка6762
Жирная волосотая рука Абрамовича ....
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Direct free kick
Ответ Джейме Ланнистер
По г+п за Арсенал он все ещё лучше чем мешки вроде Хаверца за 90 и 2 раза лучше чем флоп Зиеш)
Жимми, Хаверц в ЛЧ забивает, а что этот?
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jzx
Ответ Direct free kick
Пепе 80 миллионов в аренде за копейки
Не урыл, а закопал))
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Джейме Ланнистер
Ответ Иван_Флягин
Мудрик топ! Это супер удача для Челси.
Откуда знаете что он топ? за 1 финт?
Напоминать как в свое время начинал Марсяль? На фоне Мудрика покажется богом футбола.
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Джейме Ланнистер
Ответ Direct free kick
Пепе 80 миллионов в аренде за копейки
По г+п за Арсенал он все ещё лучше чем мешки вроде Хаверца за 90 и 2 раза лучше чем флоп Зиеш)
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мс-мешок
Ответ Hames
А при чем здесь болельщики Челси и Абрамович?)
Ты вообще о чём? В Челси вложили деньги и они себя оправдали ( во времена Абрамовича) куча трофеев на всех уровнях. Речь шла о этом, да они тратят, но они и выигрывают. Про болельщиков я не писал .
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Hames
Ответ мс-мешок
Ну вот какая разница с какой игрой??? Победа есть победа, а деньги Абрамович отбил. Покупали но и выиграли
А при чем здесь болельщики Челси и Абрамович?)
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Chistian Jadson
Ответ Alex-R
5 дней?
Что пять дней ?
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мс-мешок
Ответ Hames
Пхах, сколько до первой победы денег потрачено? Ещё и с такой убогой игрой в 2012 году..
Ну вот какая разница с какой игрой??? Победа есть победа, а деньги Абрамович отбил. Покупали но и выиграли
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Иван_Флягин
Мудрик топ! Это супер удача для Челси.
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Alex-R
Ответ Chistian Jadson
Челси всегда играл плохо начиная с боксинг дэй вплоть до нового года, отсюда и трансферы
5 дней?
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Egobrain
Мудрику должно быть не очень комфортно в такой компании
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Sanya Kruus
Ответ odeel
Нкетиа - воспитанник Челси.
воспитанник - с 15 до 21 в одном клубе. он не воспитанник челси
+6
-3
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SCHOKKKK
Ответ кроссовер Айверсона
Просто напомню, что нынешняя тройка атаки Арсенала стоила им 6 млн фунтов Сака - воспитанник Нкетия - воспитанник Мартинелли - 6 млн фунтов
Нкетия это воспитанник Челси. Прекращай
+6
-5
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Hames
Ответ мс-мешок
Просто напомню: Челси -2 ЛЧ, Арсенал -0.
Пхах, сколько до первой победы денег потрачено? Ещё и с такой убогой игрой в 2012 году..
+2
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Милан.Тэо
Это неправильный рейтинг, Мудрик перешёл за 70 млн евро + 30 млн бонусами, а бонусы эти недостижимы, потому что в ближайшие годы Челси точно не выиграет АПЛ и ЛЧ ☝️ ...
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ДМ-1чемпион
Не поможет! Дух победителей покинул клуб!
+2
-2
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мс-мешок
Ответ кроссовер Айверсона
Просто напомню, что нынешняя тройка атаки Арсенала стоила им 6 млн фунтов Сака - воспитанник Нкетия - воспитанник Мартинелли - 6 млн фунтов
Просто напомню: Челси -2 ЛЧ, Арсенал -0.
+11
-5
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Chistian Jadson
Челси всегда играл плохо начиная с боксинг дэй вплоть до нового года, отсюда и трансферы
0
0
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natan111
Рано или поздно количество перерастет в качество. Челси хороших игроков покупает.
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odeel
Ответ кроссовер Айверсона
Просто напомню, что нынешняя тройка атаки Арсенала стоила им 6 млн фунтов Сака - воспитанник Нкетия - воспитанник Мартинелли - 6 млн фунтов
Нкетиа - воспитанник Челси.
+12
-7
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Дилшод Раупов
Ответ QWertY
Торрес за 4 года в Челси забил меньше в АПЛ, чем Холанд за пол года в Сити. Это дичайший провал
За то у него два еврокубков
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DolJun
Ответ llolishe
Кто быстрее перейдет в Челси-Энцо или Кайседо?
тот, чей владелец быстрее сумеет развести челси
0
-3
-3
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