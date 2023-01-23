У «Челси» 3 игрока в топ-10 самых дорогих зимних покупок в АПЛ – Мудрик, Пулишич и Торрес
Михаил Мудрик стал самым дорогим игроком, купленным клубом АПЛ в зимнее трансферное окно.
В рейтинге, составленном FourFourTwo, украинец, перешедший из «Шахтера» в «Челси», занимает первую строчку.
Первая десятка самых крупных январских трансферов выглядит следующим образом:
1. Михаил Мудрик – из «Шахтера» в «Челси» за 88 млн фунтов;
2. Вирджил ван Дейк – из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 74 млн фунтов;
3. Эмерик Лапорт – из «Атлетика» в «Манчестер Сити» за 57 млн фунтов;
4. Кристиан Пулишич – из «Боруссии» Дортмунд в «Челси» за 56 млн фунтов;
5. Пьер-Эмерик Обамеянг – из «Боруссии» Дортмунд в «Арсенал» за 55 млн фунтов;
6. Бруну Фернандеш – из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за 54 млн фунтов;
7. Луис Диас – из «Порту» в «Ливерпуль» за 52 млн фунтов;
8. Фернандо Торрес – из «Ливерпуля» в «Челси» за 50 млн фунтов;
9. Бруно Гимараэс – из «Лиона» в «Ньюкасл» за 40 млн фунтов;
10. Хуан Мата – из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 37,1 млн фунтов.
Напоминать как в свое время начинал Марсяль? На фоне Мудрика покажется богом футбола.