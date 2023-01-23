У «Челси» 3 игрока в топ-10 самых дорогих зимних покупок в АПЛ – Мудрик, Пулишич и Торрес

Михаил Мудрик стал самым дорогим игроком, купленным клубом АПЛ в зимнее трансферное окно.

В рейтинге, составленном FourFourTwo, украинец, перешедший из « » в «Челси», занимает первую строчку.

Первая десятка самых крупных январских трансферов выглядит следующим образом:

1. – из «Шахтера» в «Челси» за 88 млн фунтов;

2. Вирджил ван Дейк – из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 74 млн фунтов;

3. Эмерик Лапорт – из « » в « » за 57 млн фунтов;

4. Кристиан Пулишич – из «Боруссии» Дортмунд в «Челси» за 56 млн фунтов;

5. Пьер-Эмерик Обамеянг – из «Боруссии» Дортмунд в «Арсенал» за 55 млн фунтов;

6. Бруну Фернандеш – из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за 54 млн фунтов;

7. Луис Диас – из «Порту» в «Ливерпуль» за 52 млн фунтов;

8. Фернандо Торрес – из «Ливерпуля» в «Челси» за 50 млн фунтов;

9. Бруно Гимараэс – из «Лиона» в «Ньюкасл» за 40 млн фунтов;

10. Хуан Мата – из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 37,1 млн фунтов.