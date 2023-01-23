Мартин Эдегор: «Арсеналу» помогут ощущения от победы над «МЮ». «Сити» нас не заботит – думаем лишь о своей игре»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Мартин Эдегор Футбол

Полузащитник Мартин Эдегор рассказал об отношении «Арсенала» к гонке за титулом АПЛ.

«Честно говоря, нас не заботят ни «Манчестер Сити», ни другие команды. Мы ожидали, что «горожане» победят, это не то чтобы большой сюрприз. Мы сосредоточены на своей игре, о том, как выйти на поле и победить, и именно это в матче с «Манчестер Юнайтед» мы и сделали.

И то, как мы одержали эту победу, дарит нам особое ощущение, которое нам поможет.

Сезон длинный, мы только на середине пути. Осталось много матчей, так что нужно сохранять спокойствие и быть скромными. Финиш слишком далек для того, чтобы сейчас думать о нем.

Мы хорошо выступаем, но путь длинный, так что надо работать и прибавлять» – сказал капитан лондонцев.

14 комментариев

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Виьалий
Да, и их не заботило, что это МЮ обычно забивает в концовке в Ферги-тайме, не заботило, что ТТХ часто возвращаются в матч! Их заботила их собственная игра. Вот и результат!
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Quintin07
Ответ Виталий Ан
Странно а явидел это так: за парнем охотились многие клубы. Реал купил и наверно как это бывает обещал игровое время. Но после отдал в аренду, где парень не плохо проявлял себя. Возвращавшись с аренды ему особо не давали времени. А как это бывает у игроков нужна адаптация и в аренде( где не плохо играл) и в команде. Если не изменяет память, таких аренд было несколько. После чего Эдегор наотрез отказался идти в аренду, а уже хотел уйти окончательно. Не было не скандалов, не «понтов». Скорее для меня Реал повел себя не совсем корректно. Он им и не нужен был в составе.
а сейчас играет у тренера, который был одним из умнейших полузащитников.
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MU RD2
Даже Эдегор, как прямой участник в феерии пушкарей, понимает что сейчас пройдена лишь половина пути. А то много кто уже о чемпионстве заговорил. Вот это вот правильный подход.
+4
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+4
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Виталий Ан
Ответ Jazzzz
Не одидал, что Эдегор будет достойным капитаном в свои молодые годы. Помню, как он в Реал приходил в 16 лет весь на понтах и ныл по поводу игрового времени. Думал, он токсик. Хорошо, что парню мозги правильно поставили и он с нами.
Странно а явидел это так: за парнем охотились многие клубы. Реал купил и наверно как это бывает обещал игровое время. Но после отдал в аренду, где парень не плохо проявлял себя. Возвращавшись с аренды ему особо не давали времени. А как это бывает у игроков нужна адаптация и в аренде( где не плохо играл) и в команде. Если не изменяет память, таких аренд было несколько. После чего Эдегор наотрез отказался идти в аренду, а уже хотел уйти окончательно. Не было не скандалов, не «понтов». Скорее для меня Реал повел себя не совсем корректно. Он им и не нужен был в составе.
+5
0
+5
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TrueGooner
Хороший настрой, адекватная оценка ситуации от капитана.
+1
0
+1
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Леонид Ботвинник
Ответ Артур Мкртычян
Сити вполне способен наказать гуннеров. По качеству игры Сити ближе всего к арсеналу.
Скорее арсенал ближе к сити ))
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+6
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Артур Мкртычян
Ответ iJoy
Очень хочу, чтобы вы отвозили Сити и прошли квест чемпионства в АПЛ. Главное, чтобы никто не травмировался надолго и чтобы вы раньше времени корону не нацепили.
Сити вполне способен наказать гуннеров. По качеству игры Сити ближе всего к арсеналу.
+4
-3
+1
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Master Slova
в этом и проблема Арсенала, их не заботит главный претендент на титул АПЛ в этом сезоне
+1
-2
-1
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zer
битва двух норвежцев: Эдегор против Холланда! маленькая внутренняя интрига этого мегаматча)
+9
-1
+8
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Sevuska
Если будут продолжать радовать своих фанов такой же сильной и красивой игрой , то доведут сезон до победного финиша 👍
+5
-1
+4
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iJoy
Очень хочу, чтобы вы отвозили Сити и прошли квест чемпионства в АПЛ. Главное, чтобы никто не травмировался надолго и чтобы вы раньше времени корону не нацепили.
+25
-7
+18
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corazón blanco
Эдегор очень вырос, на наших глазах превращается ( а для многих уже) в топ-игрока, который показывает стабильно-выскоий уровень игры, шикарный плеймейкер и дирижёр команды.
+24
-1
+23
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Jazzzz
Не одидал, что Эдегор будет достойным капитаном в свои молодые годы. Помню, как он в Реал приходил в 16 лет весь на понтах и ныл по поводу игрового времени. Думал, он токсик. Хорошо, что парню мозги правильно поставили и он с нами.
+18
-5
+13
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Олег Ринкевич
Хороший менталитет!
+5
-3
+2
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