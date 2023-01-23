Мартин Эдегор: «Арсеналу» помогут ощущения от победы над «МЮ». «Сити» нас не заботит – думаем лишь о своей игре»

Полузащитник Мартин Эдегор рассказал об отношении « » к гонке за титулом .

«Честно говоря, нас не заботят ни « », ни другие команды. Мы ожидали, что «горожане» победят, это не то чтобы большой сюрприз. Мы сосредоточены на своей игре, о том, как выйти на поле и победить, и именно это в матче с « » мы и сделали.

И то, как мы одержали эту победу, дарит нам особое ощущение, которое нам поможет.

Сезон длинный, мы только на середине пути. Осталось много матчей, так что нужно сохранять спокойствие и быть скромными. Финиш слишком далек для того, чтобы сейчас думать о нем.

Мы хорошо выступаем, но путь длинный, так что надо работать и прибавлять» – сказал капитан лондонцев.