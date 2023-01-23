Мартин Эдегор: «Арсеналу» помогут ощущения от победы над «МЮ». «Сити» нас не заботит – думаем лишь о своей игре»
Полузащитник Мартин Эдегор рассказал об отношении «Арсенала» к гонке за титулом АПЛ.
«Честно говоря, нас не заботят ни «Манчестер Сити», ни другие команды. Мы ожидали, что «горожане» победят, это не то чтобы большой сюрприз. Мы сосредоточены на своей игре, о том, как выйти на поле и победить, и именно это в матче с «Манчестер Юнайтед» мы и сделали.
И то, как мы одержали эту победу, дарит нам особое ощущение, которое нам поможет.
Сезон длинный, мы только на середине пути. Осталось много матчей, так что нужно сохранять спокойствие и быть скромными. Финиш слишком далек для того, чтобы сейчас думать о нем.
Мы хорошо выступаем, но путь длинный, так что надо работать и прибавлять» – сказал капитан лондонцев.
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