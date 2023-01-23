Тьерри Анри: «Я рекомендовал тен Хага Лапорте после того, как «Барса» уволила Кумана. Эрик – гений»
Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри отметил работу Эрика тен Хага во главе «МЮ».
«Канониры» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2 в 21-м туре АПЛ.
«Я рад, что «Арсенал» победил, он заслужил это своей игрой во втором тайме. Но, слушайте, «МЮ» выглядит совсем другой командой при тен Хаге.
Скажу честно, я большой фанат тен Хага, я рекомендовал его Лапорте после того, как «Барселона» уволила Кумана. Он гений», – отметил Анри в эфире CBS Sports.
Их мнение явно будет более серьезным, чем мнение того, кто что-то действительно понимает в футболе.