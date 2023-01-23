Тьерри Анри: «Я рекомендовал тен Хага Лапорте после того, как «Барса» уволила Кумана. Эрик – гений»

Теги Манчестер Юнайтед Тьерри Анри Роналд Куман премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал Жоан Лапорта Футбол

Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри отметил работу Эрика тен Хага во главе «МЮ».

«Канониры» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2 в 21-м туре АПЛ.

«Я рад, что «Арсенал» победил, он заслужил это своей игрой во втором тайме. Но, слушайте, «МЮ» выглядит совсем другой командой при тен Хаге.

Скажу честно, я большой фанат тен Хага, я рекомендовал его Лапорте после того, как «Барселона» уволила Кумана. Он гений», – отметил Анри в эфире CBS Sports.

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47 комментариев

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DolJun
Ответ Вячеслав Новиков
Расскажи где он издевается то и что такое мем, или воображение разыгралось?
ну рекомендовал тен хага, а не чави. и это он сказал сразу после поражения того же тен хага, а чави идет первым в ла лиге. и все равно анри его не катирует достаточно высоко)
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Вячеслав Новиков
Ответ DolJun
так в новости где про это? там про то, как анри издевается над фк мем)
Расскажи где он издевается то и что такое мем, или воображение разыгралось?
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DolJun
Ответ Вячеслав Новиков
Ну Челси не топ, а середняк, и к этому нужно привыкать начинать, нету больше Романа Аркадьевича
так в новости где про это? там про то, как анри издевается над фк мем)
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Вячеслав Новиков
Ответ DolJun
лучше расскажи почему ты так часто переводишь разговор на английские топ клубы когда ветка про фк мем)
Ну Челси не топ, а середняк, и к этому нужно привыкать начинать, нету больше Романа Аркадьевича
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Женяяя90
Тен Хааг придя в мю понимал наверное, что тут не играют так как это делали в Аяксе под его руководством , где каждый игрок непосредственно из системы Аякса и буквально с молоду знают как и что нужно играть . Ман Ю после ухода сера Алекса чем нибудь запомнился ? Может быть выдающиеся поставленной игрой ? Нет , даже знаменитого прости Господи Ферги тайма нет . проще наверное Аякс на олд Трафорд перевести ,чем ожидать, что завтра, после завтра Манчестер заберет все трофеи .
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Altim
Ответ Максим Новиков
Честно говоря рано говорить о какой то топовости Тен Хага. Есть ощущение, что нынешние результаты это волновой эффект от ухода Роналду. Наладилась атмосфера в команде - пришел результат. Но если МЮ не попадёт в лч, все снова может вернуться на круги своя. Ведь проблемы никуда не ушли - владельцы те же, ремонта на базе так и нет
Он уже показал свою топовость и в Аяксе, и при Роналду на скамейке (тогда эффекта ещё не было, а скорее наоборот плохая атмосфера была, тем не менее МЮ побеждал).
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Aram Avanesian
Ответ Исмаилгаджи Хачалов
Так Хави тоже собирает всякий сброд типа Торреса
Неудачные трансферы бывают у всех , но в момент покупки Торреса он однозначно стоил своих денег , Хави не виноват что Торрес фигней страдает и не может сосредоточиться на свою карьеру
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мс-мешок
Ответ Исмаилгаджи Хачалов
Я даже уверен Тен Хааг поставил бы Барсе игру быстрее чем Хави ,единственное что смущает Тен Хааг хочет только голландцев
Да и сколько их он взял в МЮ? Одного подписал, другого в аренду взял недавно
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Aram Avanesian
Если бы . Он просто собирает свой Аякс в МЮ , Энтони тому пример . А Барсе нужен был не гений а скорее патриот , представитель лучших времён и победитель . Команде надо было вернуть менталитет победителя , и самое главное чтобы игроки считали что играть за Барсу это привилегия , чтобы отказали более выгодные предложения ради Барсы , ради мечты
Так Хави тоже собирает всякий сброд типа Торреса
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Loegaire Bell
Ответ Максим Новиков
Честно говоря рано говорить о какой то топовости Тен Хага. Есть ощущение, что нынешние результаты это волновой эффект от ухода Роналду. Наладилась атмосфера в команде - пришел результат. Но если МЮ не попадёт в лч, все снова может вернуться на круги своя. Ведь проблемы никуда не ушли - владельцы те же, ремонта на базе так и нет
Разумно
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Ramal Ali
Ответ Falsegoalkeeper
Вот я не уверен, что он поставил бы ее. Сейчас МЮ не играет в тики таку, а часто играет на контр атаках в силу возможностей. Хави кстати игру поставил еще в прошлом году, просто соперники стали чуть лучше к этой Барсе готовиться и Хави пришлось менять детали и где-то быть гибче. МЮ еще не изучили до конца, но думаю тоже будет небольшой спад к весне или осенью, когда все изучать команду. Плюс надо еще учитывать, что у МЮ состав старше и опытнее состава Барсы. Все таки у него в полузащите не играют 19 летние ребята, а играет опытный Фернандеш
Я вообще то о другом намекал)) а так я доволен Хави буду ещё больше доволен если он избавиться от Бускетс Торрес и Гарсия
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Максим Новиков
Честно говоря рано говорить о какой то топовости Тен Хага. Есть ощущение, что нынешние результаты это волновой эффект от ухода Роналду. Наладилась атмосфера в команде - пришел результат. Но если МЮ не попадёт в лч, все снова может вернуться на круги своя. Ведь проблемы никуда не ушли - владельцы те же, ремонта на базе так и нет
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Falsegoalkeeper
Ответ Master Slova
тики кака, забудь про это, это уже не актуально
Забуду, когда такие команды как Бавария, Сити, Ливерпуль, Арсенал, Барселона перестанут играть в вариацию тики таки. Все успешные команды последние 10 лет владеют мячом больше соперника , создают моменты через позиционные атаки (в большинстве случаев), используют принцип свободного третьего, высоко контр прессингуют. Все перечисленное характерные черты тики-таки
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Falsegoalkeeper
Ответ Stannis_Baratheon
Перед кем надо иметь авторитет в Барселоне? Перед Гави и Педри? Или перед Бальде и Араухо? Может перед Кунде и Фати?
Да, перед ними в частности. Хави это еще и пример подражания, к которому стремятся полузащитники Барсы Педри и Гави. Артета для них как тренер авторитет, но не ролевая модель
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Aram Avanesian
Ответ Исмаилгаджи Хачалов
Я даже уверен Тен Хааг поставил бы Барсе игру быстрее чем Хави ,единственное что смущает Тен Хааг хочет только голландцев
Если бы . Он просто собирает свой Аякс в МЮ , Энтони тому пример . А Барсе нужен был не гений а скорее патриот , представитель лучших времён и победитель . Команде надо было вернуть менталитет победителя , и самое главное чтобы игроки считали что играть за Барсу это привилегия , чтобы отказали более выгодные предложения ради Барсы , ради мечты
+6
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Александра Александрова
Вспомните его Аякс в лиге чемпионов https://m.youtube.com/watch?v=fVssHSo70o8
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Александра Александрова
Я тоже тогда думал об этом парне в Барселоне , его Аякс 19/20 это был чудо футбол )
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Stannis_Baratheon
Ответ Falsegoalkeeper
У Артеты нет авторитета перед игроками Басры. Все таки он легенда Арсенала, эдакий Хави для них. Как по мне пока Хави отлично справляется с работой. Все кто разбираются в тактике, видят насколько Хави в ней силен. Он также более прост в общение с игроками чем Гвардиола, что имеет свои плюсы, имеет авторитет и еще легенда клуба.
Перед кем надо иметь авторитет в Барселоне? Перед Гави и Педри? Или перед Бальде и Араухо? Может перед Кунде и Фати?
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+2
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Сиськи Маши Макаровой
Чо его рекомендовать - Аякс все видели
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+11
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Master Slova
Ответ Falsegoalkeeper
Вот я не уверен, что он поставил бы ее. Сейчас МЮ не играет в тики таку, а часто играет на контр атаках в силу возможностей. Хави кстати игру поставил еще в прошлом году, просто соперники стали чуть лучше к этой Барсе готовиться и Хави пришлось менять детали и где-то быть гибче. МЮ еще не изучили до конца, но думаю тоже будет небольшой спад к весне или осенью, когда все изучать команду. Плюс надо еще учитывать, что у МЮ состав старше и опытнее состава Барсы. Все таки у него в полузащите не играют 19 летние ребята, а играет опытный Фернандеш
тики кака, забудь про это, это уже не актуально
+4
-3
+1
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DolJun
Ответ Falsegoalkeeper
Лучше расскажи зачем Челси Гарри Поттера пригласил, а Барса на первом месте
лучше расскажи почему ты так часто переводишь разговор на английские топ клубы когда ветка про фк мем)
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a2wai
Жаль только, что многие эксперты в комментариях с этим не согласятся.

Их мнение явно будет более серьезным, чем мнение того, кто что-то действительно понимает в футболе.
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-1
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Falsegoalkeeper
Ответ Karl0709
А я бы рекомендовал Лапорте Артету.
У Артеты нет авторитета перед игроками Басры. Все таки он легенда Арсенала, эдакий Хави для них. Как по мне пока Хави отлично справляется с работой. Все кто разбираются в тактике, видят насколько Хави в ней силен. Он также более прост в общение с игроками чем Гвардиола, что имеет свои плюсы, имеет авторитет и еще легенда клуба.
0
-2
-2
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Falsegoalkeeper
Ответ DolJun
прикольно что в итоге лапорта привел в фк мем мистера бриолина, когда большинство тренеров отказалось)
Лучше расскажи зачем Челси Гарри Поттера пригласил, а Барса на первом месте
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+12
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Falsegoalkeeper
Ответ Ramal Ali
Там хотеть голландец не в падлу)))
Вот я не уверен, что он поставил бы ее. Сейчас МЮ не играет в тики таку, а часто играет на контр атаках в силу возможностей. Хави кстати игру поставил еще в прошлом году, просто соперники стали чуть лучше к этой Барсе готовиться и Хави пришлось менять детали и где-то быть гибче. МЮ еще не изучили до конца, но думаю тоже будет небольшой спад к весне или осенью, когда все изучать команду. Плюс надо еще учитывать, что у МЮ состав старше и опытнее состава Барсы. Все таки у него в полузащите не играют 19 летние ребята, а играет опытный Фернандеш
+26
-5
+21
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