Тьерри Анри: «Я рекомендовал тен Хага Лапорте после того, как «Барса» уволила Кумана. Эрик – гений»

Экс-форвард « » отметил работу Эрика тен Хага во главе «МЮ».

«Канониры» обыграли « » со счетом 3:2 в 21-м туре .

«Я рад, что «Арсенал» победил, он заслужил это своей игрой во втором тайме. Но, слушайте, «МЮ» выглядит совсем другой командой при тен Хаге.

Скажу честно, я большой фанат тен Хага, я рекомендовал его Лапорте после того, как « » уволила Кумана. Он гений», – отметил Анри в эфире CBS Sports.