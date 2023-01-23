Тен Хаг о поражении от «Арсенала»: «Все рассыпалось как карточный домик, когда мы пропустили с углового. Не показали дисциплины, надо работать над психологией»
Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» не хватило дисциплины в матче с «Арсеналом».
В матче 21-го тура АПЛ «МЮ» уступил «Арсеналу» со счетом 2:3, пропустив в концовке встречи.
«Я думаю, что здесь нужно сказать о многом, но все рассыпалось как карточный домик, когда мы пропустили с углового, а затем мы начали ошибаться.
Мы не показали той дисциплины, которая нам свойственна, и пропустили. Я уже говорил, что победит команда, которая больше этого хочет. Конечно, у нас была игра на неделе, у нас были некоторые недостатки, но на топ-уровне оправдания не работают.
Нужно быть реалистами, а реальность такова, что мы должны играть хорошо. В некоторых моментах мы этого не делали, иначе мы выиграли бы этот матч или хотя бы сыграли вничью.
Нам надо работать над психологией. Игроки должны понимать, что игра заканчивается только с финальным свистком», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Тен Хаг после 2:3 от «Арсенала»: «Сказал игрокам: «Если хотите брать трофеи, нужно менять психологию». Очко – это был максимум. Нужно брать его, а не дарить такой гол»
Или с переводом не так что то или Тен Хаг затупил )))))
Он в последний раз, когда перешел на свою половину поля, отдал великолепный пас сопернику.
Вы уверены, что болбоям верный пас отдаст?
Очень оптимистично, скажу вам.
Отвлек бы внимание на себя.
Помог бы команде.
Психиатру .только добавленную минуту выпустил Гарначо.
Все будет в следующем сезоне, сейчас надо наиграть связки и задача максимум - это попасть в ЛЧ.
Потом уже будем думать о чемпионстве в АПЛ.