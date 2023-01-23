Тен Хаг о поражении от «Арсенала»: «Все рассыпалось как карточный домик, когда мы пропустили с углового. Не показали дисциплины, надо работать над психологией»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» не хватило дисциплины в матче с «Арсеналом».

В матче 21-го тура АПЛ «МЮ» уступил «Арсеналу» со счетом 2:3, пропустив в концовке встречи.

«Я думаю, что здесь нужно сказать о многом, но все рассыпалось как карточный домик, когда мы пропустили с углового, а затем мы начали ошибаться.

Мы не показали той дисциплины, которая нам свойственна, и пропустили. Я уже говорил, что победит команда, которая больше этого хочет. Конечно, у нас была игра на неделе, у нас были некоторые недостатки, но на топ-уровне оправдания не работают.

Нужно быть реалистами, а реальность такова, что мы должны играть хорошо. В некоторых моментах мы этого не делали, иначе мы выиграли бы этот матч или хотя бы сыграли вничью.

Нам надо работать над психологией. Игроки должны понимать, что игра заканчивается только с финальным свистком», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Тен Хаг после 2:3 от «Арсенала»: «Сказал игрокам: «Если хотите брать трофеи, нужно менять психологию». Очко – это был максимум. Нужно брать его, а не дарить такой гол»

46 комментариев

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Сергей Буната
Ответ Gani
Потому что МЮ мог забрать эту игру. От этого и обидно. Если бы проиграли как сити в первом туре, я думаю было бы обидно, но понятно что мю от титула далек. А так, шансы были. ТХ лучшее что случилось с мю в последние 10 лет
МЮ забрал игру дома в первом круге. Так что и этого хватит. ;)
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Сергей Буната
Ответ Mario14
С углового вообще-то Арсенал пропустил, а МЮ все с игры!
Согласен на 100500
Или с переводом не так что то или Тен Хаг затупил )))))
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Евгений Ох
Ответ laudrup
Эриксен причём? Крайний нап сместился в центр, быстрый, резкий, молодой. Там, хоть кто против него играй, не получится накрыть полностью. Задача, просто создать помеху ,что Эриксен и сделал. Если такие моменты считать голевыми, тогда и с центра поля нельзя давать бить. Человек бьёт с угла штрафной, любой футбольный человек скажет, что это гол воротника. Только одного знаю здесь , фото Ван Гала, у него во всем всегда виноват Эриксен.
Он промедлил и не успел накрыть, во второй раз когда бил Сака он уже был более расторопным и мяч попал в штангу. Но тут даже не это главная ошибка, именно у Эриксена отобрали мяч и с этого и началась это владение Арсенала которое и вылилось в гол. Он спиной стоял к сопернику его накрыли и он же оставшись против Саки не встретил 🤷‍♂️
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laudrup
Ответ Евгений Ох
Первые два гола это индивидуальные ошибки причем двойные, два раза Ванбиссака накосячил, получил мяч на фланге завозился с ним его накрыли и в развитии этой атаки он уже ушел на правый фланг обороны и пустил Нкетию. Второй гол Эриксена накрыли пока он долго думал и он же не встретил Саку…
Эриксен причём? Крайний нап сместился в центр, быстрый, резкий, молодой. Там, хоть кто против него играй, не получится накрыть полностью. Задача, просто создать помеху ,что Эриксен и сделал. Если такие моменты считать голевыми, тогда и с центра поля нельзя давать бить. Человек бьёт с угла штрафной, любой футбольный человек скажет, что это гол воротника. Только одного знаю здесь , фото Ван Гала, у него во всем всегда виноват Эриксен.
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Евгений Ох
Ответ Чёрный тюльпан
Удивительно, что тен Хаг и слова не проронил про календарь МЮ. Да, не повод на него всё скидывать, ЛФК тоже в прошлом сезоне играл почти каждые 3 дня, но ведь разница в том, что те же Клопп и Гвардиола регулярно ноют, а Эрик молчит. МЮ сыграл последние 8 игр за 27 дней, сейчас будет 3 дня отдыха перед ещё более жёстким отрывком из 10 игр за 32 дня. Причём ладно бы все матчи были заранее расписаны, но лига сама палки в колёса суёт своим же клубам, чтобы тем было сложнее. Мало того, что подавляющее большинство английских судей просто некомпетентны, так ещё и такие же графики составляют.
Да эта ситуация просто бред они (лига) когда матч с Кристл пелс ставили сразу извинились, то есть понимали какое г.. делают но все равно сделали.
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Евгений Ох
Ответ laudrup
Ну, первый гол Арсенал здорово разыграл. Второй, зевнул Де Хеа, но упрекать его не поворачивается язык, он спас несколько раз. Вот третий гол, явный провал правого защитника, ну дал ты подать, но не спи, выйди вперёд, держи линию защитников, форвард будет в офсайде.
Первые два гола это индивидуальные ошибки причем двойные, два раза Ванбиссака накосячил, получил мяч на фланге завозился с ним его накрыли и в развитии этой атаки он уже ушел на правый фланг обороны и пустил Нкетию. Второй гол Эриксена накрыли пока он долго думал и он же не встретил Саку…
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Александр Попов
Ответ Дженнифер Коннелли
Поздравляю пушкари просто огненный матч!!! получила огромное удовольствие от игры лондонцев, хочется чтобы у вас все получилось и вы взяли долгожданные медали, уровень игры в атаке комбинации фланги смелость игроков все просто шикарно Артета огромный молодец!!! 🔥🔥🔥А глорам мю хочу сказать что не огорчитесь, у вас все впереди и когда нибудь вы обязательно попадете на зону ЛЧ!
Забавный, но не забывай, кто смеётся последним, а в ЛЕ ещё пострадать придётся!)
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Александр Попов
Ответ QWertY
Почему поражение от лидера чемпионата воспринимается как позор? Неужели все считают Арсенал дном? Напомню, что у них только одно поражение в сезоне.
Потому-что тренер доминатор, ну, а Арсенал, это же Арсенал
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laudrup
Ну, первый гол Арсенал здорово разыграл. Второй, зевнул Де Хеа, но упрекать его не поворачивается язык, он спас несколько раз. Вот третий гол, явный провал правого защитника, ну дал ты подать, но не спи, выйди вперёд, держи линию защитников, форвард будет в офсайде.
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Чёрный тюльпан
Удивительно, что тен Хаг и слова не проронил про календарь МЮ. Да, не повод на него всё скидывать, ЛФК тоже в прошлом сезоне играл почти каждые 3 дня, но ведь разница в том, что те же Клопп и Гвардиола регулярно ноют, а Эрик молчит. МЮ сыграл последние 8 игр за 27 дней, сейчас будет 3 дня отдыха перед ещё более жёстким отрывком из 10 игр за 32 дня. Причём ладно бы все матчи были заранее расписаны, но лига сама палки в колёса суёт своим же клубам, чтобы тем было сложнее. Мало того, что подавляющее большинство английских судей просто некомпетентны, так ещё и такие же графики составляют.
0
0
0
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Pok_Toholo
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Хоть я и топлю сидя за телевизором, но душой и сердцем я с командой.
Слишком громкие слова
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Дженнифер Коннелли
Поздравляю пушкари просто огненный матч!!! получила огромное удовольствие от игры лондонцев, хочется чтобы у вас все получилось и вы взяли долгожданные медали, уровень игры в атаке комбинации фланги смелость игроков все просто шикарно Артета огромный молодец!!! 🔥🔥🔥А глорам мю хочу сказать что не огорчитесь, у вас все впереди и когда нибудь вы обязательно попадете на зону ЛЧ!
+1
-2
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Pok_Toholo
Нам, мы. Ты состоишь в команде МЮ? Или просто топишь по телевизору?
Хоть я и топлю сидя за телевизором, но душой и сердцем я с командой.
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yurchik07
А что же ты этого не знал,что игра заканчивается с финальным свистком?Что за детский сад??Ведь перед этим ровно тоже самое произошло с Кристал.Неужели не было сделано выводов??Похоже,что нет.А потому-что много понтов и высокомерия,которые ничем не оправданы.Выгнать Роналду,взять ноунейма и рассчитывать на фанфары???Так не бывает.По поводу,кто больше хотел выиграть.Судя по игре,Арсенал этого больше хотел.А Тен Хагу ещё расти и расти.И желательно не здесь.
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Pok_Toholo
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Если забыть про последние 30 минут матча, то мы в целом играли не плохо. Я считаю, нам предстоит еще достаточно работы, чтобы в будущем играть также весь матч как Арсенал вчера. И на данный момент не стоить завышать ожидания от этой команды, реально мы сейчас должны отталкиваться от попадания в топ 4 и борьба за кубки в которых мы боремся.
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Mario14
С углового вообще-то Арсенал пропустил, а МЮ все с игры!
+3
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А.Э.РАСИМ
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Он мог бы прыгать на бровке и жестикулировать руками. Отдать несколько голевых пасов болбоям, ударить со штрафного в сторону спутника, показать дриблинг в сторону бассейна. Siiiiii
А не многого ли вы от него ждете?
Он в последний раз, когда перешел на свою половину поля, отдал великолепный пас сопернику.
Вы уверены, что болбоям верный пас отдаст?
Очень оптимистично, скажу вам.
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А.Э.РАСИМ
Ответ MU RD2
Ну или отказался бы выйти на замену, а может и ушел бы с поля до финального свистка. Или нет, он бы посты в инсте писал бы, в стиле "вперед, на верном пути" и т д)))
Да.
Отвлек бы внимание на себя.
Помог бы команде.
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ertaoz
Нельзя только все сбрасывать на игроков, хотя они сыграли ниже своих возможностей. Насколько правильно был выбран первоначальный состав, а где были замены, особенно в конце матча, когда Арсенал наседал? Это помогло бы сбить темп и выиграть время.
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Otabek Usmonov
не игроков а себя надо показать
Психиатру .только добавленную минуту выпустил Гарначо.
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Трент 66
Ответ QWertY
Почему поражение от лидера чемпионата воспринимается как позор? Неужели все считают Арсенал дном? Напомню, что у них только одно поражение в сезоне.
Потому что это поражение было унизительным.
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Российский пользователь
Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!
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9wkbc9rjcb
Арсенал и по тактике и по скорости и по исполнителям сильнее МЮ все справедливо и по делу выиграли!
+2
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iJoy
Рик, дорогой, ты чего? Из разобранного за год состояния хотел сразу вот так с наскока взять и Сити, и Арсенал?
Все будет в следующем сезоне, сейчас надо наиграть связки и задача максимум - это попасть в ЛЧ.
Потом уже будем думать о чемпионстве в АПЛ.
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Артём Околович
Ответ кроссовер Айверсона
с какого еще углового?) все 3 гола Арсенала были забиты с игры
Первый гол Арсенала был забит спустя 20 секунд после углового, когда все игроки ещё остались в штрафной, так что можно сказать что это был гол с углового
+13
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