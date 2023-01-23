Тен Хаг о поражении от «Арсенала»: «Все рассыпалось как карточный домик, когда мы пропустили с углового. Не показали дисциплины, надо работать над психологией»

тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» не хватило дисциплины в матче с « ».

В матче 21-го тура «МЮ» уступил «Арсеналу» со счетом 2:3, пропустив в концовке встречи.

«Я думаю, что здесь нужно сказать о многом, но все рассыпалось как карточный домик, когда мы пропустили с углового, а затем мы начали ошибаться.

Мы не показали той дисциплины, которая нам свойственна, и пропустили. Я уже говорил, что победит команда, которая больше этого хочет. Конечно, у нас была игра на неделе, у нас были некоторые недостатки, но на топ-уровне оправдания не работают.

Нужно быть реалистами, а реальность такова, что мы должны играть хорошо. В некоторых моментах мы этого не делали, иначе мы выиграли бы этот матч или хотя бы сыграли вничью.

Нам надо работать над психологией. Игроки должны понимать, что игра заканчивается только с финальным свистком», – сказал главный тренер « ».

Тен Хаг после 2:3 от «Арсенала»: «Сказал игрокам: «Если хотите брать трофеи, нужно менять психологию». Очко – это был максимум. Нужно брать его, а не дарить такой гол»