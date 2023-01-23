Куман возглавил сборную Нидерландов. Он уже тренировал команду с 2018 по 2020 год

вернулся на должность главного тренера сборной Нидерландов.

59-летний специалист подписал контракт с Королевским футбольным союзом, сменив Луи ван Гала.

Куман ранее тренировал национальную команду своей страны с 2018 по 2020 год, после чего ушел в «Барселону».

О том, что Куман сменит ван Гала в сборной, стало известно в апреле прошлого года.

На ЧМ-2022 Нидерланды дошли до 1/4 финала, уступив Аргентине в серии пенальти (2:2, 3:4).

Изображение: twitter.com/OnsOranje