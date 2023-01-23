Куман возглавил сборную Нидерландов. Он уже тренировал команду с 2018 по 2020 год
Роналд Куман вернулся на должность главного тренера сборной Нидерландов.
59-летний специалист подписал контракт с Королевским футбольным союзом, сменив Луи ван Гала.
Куман ранее тренировал национальную команду своей страны с 2018 по 2020 год, после чего ушел в «Барселону».
О том, что Куман сменит ван Гала в сборной, стало известно в апреле прошлого года.
На ЧМ-2022 Нидерланды дошли до 1/4 финала, уступив Аргентине в серии пенальти (2:2, 3:4).
Изображение: twitter.com/OnsOranje
Бывает! Зашёл на спортС раз в день и новости в комментариях увидел!
Но Нидерланды прокляты за 2008 на 20 лет