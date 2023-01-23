Куман возглавил сборную Нидерландов. Он уже тренировал команду с 2018 по 2020 год

Теги сборная Нидерландов по футболу Луи ван Гал Роналд Куман Федерация футбола Нидерландов Футбол

Роналд Куман вернулся на должность главного тренера сборной Нидерландов.

59-летний специалист подписал контракт с Королевским футбольным союзом, сменив Луи ван Гала.

Куман ранее тренировал национальную команду своей страны с 2018 по 2020 год, после чего ушел в «Барселону».

О том, что Куман сменит ван Гала в сборной, стало известно в апреле прошлого года.

На ЧМ-2022 Нидерланды дошли до 1/4 финала, уступив Аргентине в серии пенальти (2:2, 3:4).

Изображение: twitter.com/OnsOranje

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58 комментариев

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Анвар Масимов
Ответ mr kovalsky
Спортс не спи, Лэмпса уволили
Не велика потеря . Этого физрука не надо вообще никуда приглашать
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Анвар Масимов
Ответ ASH11
Глупое решение было уходить в Барсу, тем более в сборной перло.
Что у него там перло???
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Дмитрий Чидакин
Следующим будет Франк Дебур
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(Алекс Кросс
Славно ) Удачи Куману )
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No_criminality
Помянем :)
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Артём Р .
Назначение Кумана- приговор для сборной Нидерландов.Безидейный,никудышный тренер.
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Алексей Полиенков
А нормальных тренеров там нет? Уже который раз по кругу ходят...
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Капитан.
Глупое назначение, Куман не тренер
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John Wind
Следующий Адвокаат?
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Demetrio-77
Ответ Reigher
Только Промес смог бы взбодрить этих парней.
У Антохи есть и кнут, и пряник.:)
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Arty K.
Шо? Опять? 🤨
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kutavlik
Не похрен и уходил!!!!
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Yri Yrov
Вообщем не видать Голландии ни ЧЕ ни ЧМ
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Четыреноль
Голландцы, сегодня ужин Куман по Вангальски на мангале!!!!!
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Weim
Ответ bersedes699
Серьёзно? Бл.... Узнал об этом на спорте, не от спорта! Спорт - ты верно просишься на удаление!
Просится. И хз уже как внимание привлечь (
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bersedes699
Ответ Mamontilo
Сегодня на спортсе была экстренная летучка по поводу несоответствия скорости подачи новостей ожиданиям bersedes699 и возможного удаления. Никаких решений принято не было, поржали и разошлись)
Неплоха))) ха) вот остальные уже не очень
Бывает! Зашёл на спортС раз в день и новости в комментариях увидел!
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Водяра
Ответ окечуква
Мартинес, Куман… почему эти люди вообще востребованы на таком уровне? Наверное, агенты хорошие и отсутствие других кандидатов.
Мартинес, Куман, Черчесов
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jackson_07
Вот теперь Куман вызывай сколько хочешь голландцев.
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Водяра
Ответ Александр Смирнов
Адвокаат
Гуллит
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Мукунку хороший
Круговорот)
0
-1
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Wiley Fox
Удачи ему, конечно

Но Нидерланды прокляты за 2008 на 20 лет
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-3
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Mamontilo
Ответ bersedes699
Серьёзно? Бл.... Узнал об этом на спорте, не от спорта! Спорт - ты верно просишься на удаление!
Сегодня на спортсе была экстренная летучка по поводу несоответствия скорости подачи новостей ожиданиям bersedes699 и возможного удаления. Никаких решений принято не было, поржали и разошлись)
+2
-3
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Василий Леонов
Ответ ALMANAC
При нем была добротная сборная, которая могла бы побороться на перенесенном Евро, но Куман предпочел Барсу…
Там платили больше
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СуперНегр228
Ответ Юрий Кечко
Следующий видимо Де Бур
И опять Ван Гал
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Александр Смирнов
Ответ QWertY
Ван Гал)
Адвокаат
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