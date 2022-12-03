Роналд Куман: «Месси – лучший в мире. Он способен за секунду изменить результат»
Роналд Куман назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в мире.
– Аргентина – это только Месси или за ним стоит команда?
– Месси всегда часть команды. Нужно поставить его на конкретную позицию и дать ему тактическую систему, в которой он сможет блистать.
Лео – лучший в мире, капитан, и Аргентина, как и Нидерланды, должна прибавлять, чтобы пройти далеко.
Но Лео всегда способен изменить результат за секунду, – сказал бывший тренер «Барселоны» и сборной Нидерландов.
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