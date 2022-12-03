Роналд Куман: «Месси – лучший в мире. Он способен за секунду изменить результат»

Теги ПСЖ Роналд Куман Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Роналд Куман назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в мире. 

Аргентина – это только Месси или за ним стоит команда?

– Месси всегда часть команды. Нужно поставить его на конкретную позицию и дать ему тактическую систему, в которой он сможет блистать.

Лео – лучший в мире, капитан, и Аргентина, как и Нидерланды, должна прибавлять, чтобы пройти далеко.

Но Лео всегда способен изменить результат за секунду, – сказал бывший тренер «Барселоны» и сборной Нидерландов.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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