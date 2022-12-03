Куман считает, что «Барса» проявила к нему неуважение, уволив в самолете: «Все можно было сделать по-другому. Но это нельзя изменить»

высказался об увольнении из «Барселоны».

– Год назад вы покинули «Барсу». Как вы оцениваете этот опыт спустя время?

– Опыт был хорошим. Как тренер, ты учишься каждый день, и я учился. Это был сложный этап из-за ситуации, в которой оказался клуб. Я делал свое дело и всегда был честен в решениях, которые принимал как тренер. Затем пришел другой президент, и я не был одним из его... Я не хочу снова критиковать людей.

– Был ли он человеком, слишком сосредоточенным на клубе?

– Таким был я. Я делал все на благо клуба и не более того. Но со сменой президента ситуация изменилась. Любой тренер нуждается в полной поддержке совета директоров, а не в сомнениях. В моем случае были сомнения, и это нехорошо, потому что в такой обстановке невозможно работать тренером.

– Когда Месси и Гризманн ушли, пришел только Люк де Йонг. Как вы это допустили?

– Денег не было. Мы подписали контракт с де Йонгом в последнюю минуту. Я связался с ним за две недели до этого и увидел, что он мало играет в «Севилье».

Сначала с нами случилась история с Месси, которая была абсолютно ужасной для всех, а потом с Гризманном. Единственным вариантом был де Йонг. Но Люк пришел не для того, чтобы играть в стартовом составе, он пришел, чтобы помогать, когда команда в нем нуждается, или в отдельных матчах, когда нужно играть прямолинейно.

И меня критиковали за это. За то время, что он был там, он показал свои качества, и публика много аплодировала ему за очки, которые он набрал для «Барсы» в чемпионате.

– Каково тренеру, когда его покидает лучший игрок в мире?

– До последнего момента я думал, что Месси останется. Когда я узнал, что он в итоге уходит, я был в шоке, как и все остальные. Ты теряешь лучшего в мире и, следовательно, ставишь крест на минимум 35 голах, которые он забил бы за сезон... А потом выходить на рынок, чтобы искать игроков, было очень сложно.

– Как вы думаете, они проявили к вам неуважение за те 15 дней, в течение которых искали замену и уволили в самолете?

– Это правда. Я тоже так думаю. Но это нельзя изменить. Я всегда это говорил, все можно было сделать по-другому, – сказал Куман.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ