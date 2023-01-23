Медведева о разнице между болельщиками в футболе и фигурном катании: «У нас взаимоуважение между фандомами, зрители не позволяют себе оскорбительные кричалки»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Евгения Медведева Футбол

Евгения Медведева сравнила поведение болельщиков на футболе и фигурном катании. 

– Как в вашей жизни появился футбол?

– Внезапно. В Москве летом проходил матч «Динамо» – «Спартак», и меня в интервью спросили: «Динамо» или «Спартак». И я ответила «Динамо», потому что на Кубке Первого канала наша команда «Время первых» выступала в синих цветах. Вот так все сложилась, и теперь я здесь.

– Вы часто ходите на «ВТБ Арену». Что запомнилось больше всего?

– Мне понравился матч «Динамо» – «Зенит», который выдался очень эмоциональным. Болельщики очень шумно себя вели – как наши, так и зенитовские. Когда есть противостояние на трибунах, это всегда интересно.

– Есть разница между болельщиками в футболе и фигурном катании?

– Да, они абсолютно разные. В фигурном катании зрители не позволяют себе какие-то оскорбительные кричалки. Если кто-то болеет за одну фигуристку, то поддерживает ее, а во время выступления других просто молчит.

Бывают какие-то отдельные случаи, но это не поощряется. Скажем так, у нас взаимоуважение между фандомами, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

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56 комментариев

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bona ulo
Ответ Япростозритель
Это всё из-за З. Это её бешенные фанаты принесли в ФК срач.
Нет. Раньше болельщики фк представляли собой небольшой клуб по интересам, где большинство все же неплохо разбиралось в правилах и особенностях. Срачи бывали, но в целом люди все же уважали и спортсменов, и тренеров, друг друга, и себя в конце концов. Успехи в фк привели к лавинообразному росту популярности. И началось это примерно с Сочи14. Соот-но выросло и количество неадекватных, буйных и малоразбирающихся в фк фанатов, не болельщиков. И такие есть в каждом большом фандоме. А поскольку они самые плодовитые на комменты, то срачи вытеснили нормальные обсуждения. Обычные болельщики, не фанаты, в большинстве своем разбежались, т.к. общаться стало невозможно.
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ivica_sprut
ага, бывали мы на ветках ФК...
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Япростозритель
Ответ bona ulo
Я бы говорил уже в прошедшем времени. В фк было некоторое уважение между фандомами, даже в виртуале. Когда-то на спортсе люди нормально общались, а не вели баталии. Были отдельные хейтеры, но их было не так много. А сейчас даже на соревнованиях спортсменам кричат "падай".
Это всё из-за З. Это её бешенные фанаты принесли в
ФК срач.
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Olenyuksi
" В Москве летом проходил матч «Динамо» – «Спартак», и меня в интервью спросили: «Динамо» или «Спартак». И я ответила «Динамо», потому что я была в синих трусах. Вот так все сложилась, и теперь я здесь."
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Olenyuksi
Спасибо Спортс. Во вкладке - Новости моей команды, все новости про Медведеву....
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bona ulo
Я бы говорил уже в прошедшем времени. В фк было некоторое уважение между фандомами, даже в виртуале. Когда-то на спортсе люди нормально общались, а не вели баталии. Были отдельные хейтеры, но их было не так много. А сейчас даже на соревнованиях спортсменам кричат "падай".
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Инга Швед
Пока нет)) пока бабки в соцсетях только заходятся)))
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Сайтама
Да,да. Особенно, если вспомнить кричалки с первого КПК.
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Roma10rio
Ну ты еще скажи что в катании эмоций намного больше
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Ева Майская
О, дааааа! В инете особенно ) Прямо все фиалки нежные ))))
Иногда зайдешь на Спортс, пробежишь взглядом комменты к пустяковой новости в разделе ФК и вставшие дыбом волосы приходится полдня приглаживать ))
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Inka90
"Зрители не позволяют себе оскорбительные кричалки"
Да ну?
Красная машина - проколотая шина (КПК2021). Хотя да, это кричали не зрители, а команда Медведевой.
Камила, падай! От неизвестного зрителя.
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#SharkTeam
Ответ butukov
Шутку шутит?)) да срач роналдумесси по сравнению с ветками ФК - это просто песочница детская)
Ну так не на трибунах же. А футбольные еще и массовые драки устраивают, не то что срачи в интернетике
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+5
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butukov
Шутку шутит?)) да срач роналдумесси по сравнению с ветками ФК - это просто песочница детская)
+12
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Morveena Bum
...но все меняется, когда они заходят в сеть)
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Сергей Южин
"Бывают отдельные случаи, но это не поощряется."
Не поощрения как то не останавливают фанатов Трусовой. Два года назад на ЧР какая-то фанатка кричала: "Камила падай", а на этом Кубке 1 Канала после очень классного проката Акатьевой отчетливо было слышно, и Медведева не могла этого не слышать, - "Саша Трусова - лучше всех!". Говорят, что эту фразу Сашина болельщица кричала несколько раз и до этого момента.
А сама Саша сделала все, чтобы накачать своих фанатов, устроив фотосессию, как раз во время последней разминки!
+13
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Верю-не верю
Похоже, что новостями с мусорами это лебединая песня
Левочки. Одна его подопечная неудачными пробами себя в роли певицы слилась из информационного пространства на неопределенное время, с другой уже перепробовали все, что только возможно. Матуа, как пиар-менеджеру, корячится пенсия)
+2
-7
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Честный контроль
Взаимоуважение между фан домами??? Это она пусть бешенным домохозяйкам расскажет, готовых разорвать за 1 слово против их кумиров.
+3
-4
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victoire
Ответ Андрей Бандалак
Типа бабуля попросила искать сериальчик))
ну да, верим))
+5
0
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Галина Александрова
Ответ Самасебезвезда
Да, Женя, конечно, только вот бывает когда соперница катает, а твои, Женя, болельщики топают и кричат, чтобы перебить ей музыку. Забыла, что ли, своих подружек?
Да, было время ...
+8
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private dancer
Зато спортсмены просят в юниорах оставить.
+10
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Андрей Бандалак
Ответ los merengues
Как можно попасть на ветку турецкого сериала? Даже случайно это практически невозможно сделать без камней бесконечности и помощи богов.
Типа бабуля попросила искать сериальчик))
+6
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Разрушающий мифы
Судя по многочисленным комментам под статьями о ФК именно этим болельщикам Фан-Айди требуется в первую очередь.
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Игорь Замаруев
Ответ Ник88
Сравнивает несравнимое. В балете нет никакого накала страстей. Унылое катание по льду и ничего больше, в отличие от футбола, где полный контакт игроков , а бывает и болельщиков прям на стадионе или возле
Stakes and storylines. У американки Кейт Фэган на платформе "TED" есть замечательное видео про это. Если коротко, то в футболе крайне высоки ставки(ценность медалей, трофеев) и очень хорошо повествуются истории из жизни футболистов, их противостояния и т.д. Футбол – самый массовый и самый любимый спорт у населения Земли
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закрыт по беспределу
Ответ mootoo
Особенно в комментах на спортсе между армиями Загитовой и Медведевой такая неземная любовь, что глоры Месси и Роналду, Коннора и Хабиба кажутся лучшими друзьями
Вот-вот
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закрыт по беспределу
Ответ Lena_SP
Задолбали со своим футболом!
))
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