Медведева о разнице между болельщиками в футболе и фигурном катании: «У нас взаимоуважение между фандомами, зрители не позволяют себе оскорбительные кричалки»
Евгения Медведева сравнила поведение болельщиков на футболе и фигурном катании.
– Как в вашей жизни появился футбол?
– Внезапно. В Москве летом проходил матч «Динамо» – «Спартак», и меня в интервью спросили: «Динамо» или «Спартак». И я ответила «Динамо», потому что на Кубке Первого канала наша команда «Время первых» выступала в синих цветах. Вот так все сложилась, и теперь я здесь.
– Вы часто ходите на «ВТБ Арену». Что запомнилось больше всего?
– Мне понравился матч «Динамо» – «Зенит», который выдался очень эмоциональным. Болельщики очень шумно себя вели – как наши, так и зенитовские. Когда есть противостояние на трибунах, это всегда интересно.
– Есть разница между болельщиками в футболе и фигурном катании?
– Да, они абсолютно разные. В фигурном катании зрители не позволяют себе какие-то оскорбительные кричалки. Если кто-то болеет за одну фигуристку, то поддерживает ее, а во время выступления других просто молчит.
Бывают какие-то отдельные случаи, но это не поощряется. Скажем так, у нас взаимоуважение между фандомами, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
ФК срач.
Иногда зайдешь на Спортс, пробежишь взглядом комменты к пустяковой новости в разделе ФК и вставшие дыбом волосы приходится полдня приглаживать ))
Да ну?
Красная машина - проколотая шина (КПК2021). Хотя да, это кричали не зрители, а команда Медведевой.
Камила, падай! От неизвестного зрителя.
Не поощрения как то не останавливают фанатов Трусовой. Два года назад на ЧР какая-то фанатка кричала: "Камила падай", а на этом Кубке 1 Канала после очень классного проката Акатьевой отчетливо было слышно, и Медведева не могла этого не слышать, - "Саша Трусова - лучше всех!". Говорят, что эту фразу Сашина болельщица кричала несколько раз и до этого момента.
А сама Саша сделала все, чтобы накачать своих фанатов, устроив фотосессию, как раз во время последней разминки!
Левочки. Одна его подопечная неудачными пробами себя в роли певицы слилась из информационного пространства на неопределенное время, с другой уже перепробовали все, что только возможно. Матуа, как пиар-менеджеру, корячится пенсия)