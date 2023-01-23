Медведева о разнице между болельщиками в футболе и фигурном катании: «У нас взаимоуважение между фандомами, зрители не позволяют себе оскорбительные кричалки»

сравнила поведение болельщиков на футболе и фигурном катании.

– Как в вашей жизни появился футбол?

– Внезапно. В Москве летом проходил матч « » – «Спартак», и меня в интервью спросили: «Динамо» или «Спартак». И я ответила «Динамо», потому что на Кубке Первого канала наша команда «Время первых» выступала в синих цветах. Вот так все сложилась, и теперь я здесь.

– Вы часто ходите на «ВТБ Арену». Что запомнилось больше всего?

– Мне понравился матч «Динамо» – «Зенит», который выдался очень эмоциональным. Болельщики очень шумно себя вели – как наши, так и зенитовские. Когда есть противостояние на трибунах, это всегда интересно.

– Есть разница между болельщиками в футболе и фигурном катании?

– Да, они абсолютно разные. В фигурном катании зрители не позволяют себе какие-то оскорбительные кричалки. Если кто-то болеет за одну фигуристку, то поддерживает ее, а во время выступления других просто молчит.

Бывают какие-то отдельные случаи, но это не поощряется. Скажем так, у нас взаимоуважение между фандомами, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.