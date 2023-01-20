«Медведева – болельщица и амбассадор «Динамо». Рады видеть ее на сборах». Член совета директоров клуба о фигуристке

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Евгения Медведева Матч ТВ Дмитрий Гафин Футбол

Член совета директоров «Динамо» рассказал, что Евгения Медведева болеет за клуб.

– Приглашение Медведевой – бомбический ход от «Динамо». Какой эффект клубу дает присутствие здесь и ее, и других амбассадоров?

– Евгения Медведева – наша болельщица и амбассадор клуба. У нее есть своя очень большая аудитория. Этой аудитории интересна Евгения, а самой Евгении интересен наш клуб. Подобными историями мы стараемся расширять количество фанатов, в том числе за счет наших статусных болельщиц и болельщиков.

Мы рады видеть Женю на сборах, ей это очень интересно, как и нашим футболистам. Я очень надеюсь, что и болельщикам «Динамо» это тоже интересно, – сказал Дмитрий Гафин.

«Мощное усиление». Евгения Медведева приехала на сборы «Динамо» в Абу-Даби

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9 комментариев

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Лука Тони 9
Ответ Mazzari2.0
Малолетняя фигуристка, амбассадор, я уверен болельщики Динамо в восторге🏴‍☠️
Валиева в свои 16 лет уже ведёт передачи на Первом,одетая в платье с откровенным декольте.
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Арсений Элин
Медведева красавица!!!
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Ягун Ягунини
Динамо ТВ сейчас освещает сборы команды, в одно из роликов Захарян и Тюкавин вспоминают как Заха на коньках катался. Захе говорят, что Медведева скоро к ним на сборы приедет. На, что Тюка недоуменно спрашивает "Зачем?") Действительно, зачем?)
+2
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мистер бин
Оденьте амбассадора попревлекательнее. Шорты до колен, растянутая футболка, бейсболка скрывающая лицо. На фотосессиях Женя другая.
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андрэ
Если исходить из того фануйди направлен на комфортное прибывание на стадионах домохозяек то вполне себе оправдано
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Hong Kil
так может ее так и называть - динамщица?
+2
0
+2
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Osik92
Ответ Mazzari2.0
Малолетняя фигуристка, амбассадор, я уверен болельщики Динамо в восторге🏴‍☠️
Ей 23
+2
0
+2
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Mazzari2.0
Малолетняя фигуристка, амбассадор, я уверен болельщики Динамо в восторге🏴‍☠️
+2
0
+2
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шампион
Евгения Амбассадоровна Медведева.
+3
-1
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