«Медведева – болельщица и амбассадор «Динамо». Рады видеть ее на сборах». Член совета директоров клуба о фигуристке

Член совета директоров «Динамо» рассказал, что Евгения Медведева болеет за клуб.

– Приглашение Медведевой – бомбический ход от «Динамо». Какой эффект клубу дает присутствие здесь и ее, и других амбассадоров?

– Евгения Медведева – наша болельщица и амбассадор клуба. У нее есть своя очень большая аудитория. Этой аудитории интересна Евгения, а самой Евгении интересен наш клуб. Подобными историями мы стараемся расширять количество фанатов, в том числе за счет наших статусных болельщиц и болельщиков.

Мы рады видеть Женю на сборах, ей это очень интересно, как и нашим футболистам. Я очень надеюсь, что и болельщикам «Динамо» это тоже интересно, – сказал Дмитрий Гафин.

«Мощное усиление». Евгения Медведева приехала на сборы «Динамо» в Абу-Даби