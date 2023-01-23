Евгения Медведева о любимом футболисте: «В мире – Месси. Болела за него на ЧМ»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Динамо Москва ЧМ-2022 Евгения Медведева Арсен Захарян Константин Тюкавин Футбол

Евгения Медведева назвала своего любимого игрока в мировом футболе. 

– Есть ли у вас любимый футболист в «Динамо» и в мировом футболе?

– В мировом футболе это Лионель Месси, болела за него на чемпионате мира. В «Динамо» пока еще не со всеми лично знакома, но вчера было забавное интервью с Костей Тюкавиным, а сегодня будем с Арсеном Захаряном разговаривать. Будет весело, потому что Костя будет сидеть за кадром. Думаю, мне даже ничего не нужно будет спрашивать, они вдвоем сами все наговорят.

– Как вам в роли интервьюера?

– Мне пока сложновато. Ведь я привыкла, что меня всю карьеру спрашивали, брали интервью. Я же сама так спрашивать в свободной форме пока не научилась, поэтому иногда нервничаю. Понятно, что все приходит с опытом, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Евгения Медведева: «В фигурном катании восхищаются красотой, эстетикой, а футбол смотрят ради азарта. Тут все понятно: игроки бегают, пинают мяч»

Материалы по теме

99 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sdds sdsd
Ответ AllaS
Так ЕМ раньше Рональдо называла. И говорила, что про футбол вообще ничего не знает и не смотрит даже. Она конечно мастерица напридумывать, знаем по ее интервью, в каждом забывает предшествующее и перечит сама себе. Так что держитесь футболисты , впереди много сказок ждет!
Не называла
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xlegend
Ответ Совесть Черданцева
Как хорошо болеть за Роналду! В изнасиловании его обвиняли, с Бадром компромат есть, телефон мальчика-аутиста разбитый тоже есть. На все команды он кладёт болт ради ЛЧ. Вот ведь интресная жизнь у человека! А какая игра замечательная, какое актёрское мастерство. Смотря на него, учились лучшему Стерлинг, Бруну и многие другие. И внешне богатырь: аппарат ботоксом модифицированный, бесчисленное количество пластических операций на лице, почти нет натурального. Красота!
Ну да, то, что Месси отмывает деньги через благотворительный фонд ты тактично умолчал:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Ответ Pb-SE
С набитым ртом неприлично вести беседу
Тоже об этом подумал) Но позы надо менять периодически) Я за разнообразие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kazan R
Ответ maddantist maddantist
Простите, а кого чешет то, за кого болела Евгения Медведева? Это вообще кто?!
Евгения Медведева — чемпионка мира, призёр олимпийских игр и просто прекрасная девушка.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The Judge
Кто такая Евгения Медведева?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Добрый Ретроград
Ну почему бы не поговорить.
С набитым ртом неприлично вести беседу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рим Мухаметшин
Не за Люка Де Йонга? 😭😭😭
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
Месси считают лучшим все.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Ответ byodr
Макрон как раз твой я болел за Аргентину, а не против президента Франции.:)
Ну ну, Франция сравнивает счет и этот клоун Макрон скачет на трибуне, мне хотелось ему врезать по голове, чтоб он больше скакал там, так обидно было за Аргентину, которая уже казалось стала чемпионом мира.
Потом была радость, когда этот человечек носился по полю и пиарился, жаль ему никто не врезал из игроков сборной Франции, этому ничтожеству политическому и человеческому.
Это не де Голль и близко даже нет, чтоб его уважать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
Ответ Ascar Shatmanov
Роналду кумир для Мбаппе, Холланда, Мудрика и кучи новых молодых и талантливых игроков. Мусси кумир для Медведевой=)))
Но Холанд считает лучшим Месси.
Мбапе тоже говорил, я был ребёнком, тогда был для меня лучшим Роналду, а когда я вырос , я понял что Месси лучший.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
byodr
Ответ TheSportNik
Да мешал смотреть футбол, прыгал на трибуне, к игрокам приставал, отвлекал от футбола, вот и запомнился твой Макрон. Ту хоть раз на футболе был, ведь там болельщики болеют друг против друга, так и мы болели за Аргентину и Месси против Франции и Макрона- это понял хоть?
Макрон как раз твой я болел за Аргентину, а не против президента Франции.:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самасебезвезда
Ответ хороший фрукт
Почему Мбаппе а не Рональду?
Рональдо в финале не играл, она вообще не поймет кто это. Она же только финальный матч смотрела и то думаю ничего не поняла.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander S
Медведева- это Месси среди фигуристок
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Ответ Pb-SE
Там сложно поддерживать беседу по другой причине.
Ну почему бы не поговорить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лис Пустыни
Ответ Совесть Черданцева
Как хорошо болеть за Роналду! В изнасиловании его обвиняли, с Бадром компромат есть, телефон мальчика-аутиста разбитый тоже есть. На все команды он кладёт болт ради ЛЧ. Вот ведь интресная жизнь у человека! А какая игра замечательная, какое актёрское мастерство. Смотря на него, учились лучшему Стерлинг, Бруну и многие другие. И внешне богатырь: аппарат ботоксом модифицированный, бесчисленное количество пластических операций на лице, почти нет натурального. Красота!
Зависть, фу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
хороший фрукт
Ответ Самасебезвезда
Вы покажите ей фотографию Месси и Мбаппе, она не скажет кто из них кто.
Почему Мбаппе а не Рональду?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maksat S
В мире Месси а так Дзюба )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JBa
Ответ BananaMama
Мнение девочки, которая футбол смотрела пару раз в жизни (о чем сама говорила в предыдущих интервью) конечно же очень важно для определения GOATа (нет)
ты не понял. этот вопрос уже давно не стоит, просто забавно, что даже фигуристы знают и так всем очевидную истину
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
хороший фрукт
Ответ Великий Алонсо
Плохой вкус, однако. Болеть за некрасивого, скучного в игре и в жизни Месси....
Не красивая девушка, конечно не будет смотреть, на красавчика мира, она же знает то что не чего не светит
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Добрый Ретроград
А если МЖМ?
Там сложно поддерживать беседу по другой причине.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Самасебезвезда
Вы покажите ей фотографию Месси и Мбаппе, она не скажет кто из них кто.
А это разные футболисты, что-ли? Я думал, это фамилия и прозвище.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Борода Семака
Сомневаюсь, что знает кого-то еще кроме Месси и Криша
Тут полспортса таких. Ну, может, ещё Мбаппе и Дзюбу знают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Мадина Уйгурова
Даже фигуристы знают, кто главный GOAT в футболе
Тарасова не знает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
Ответ Spartaneanec
Мнение всяких легенд мирового футбола тоже не котируется?
И при чем тут легенды мирового футбола, если речь тут шла именно про эту девку, которая в жизни футбол не смотрела?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
Ответ Мадина Уйгурова
Даже фигуристы знают, кто главный GOAT в футболе
Там вроде не было речи про Сака
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий