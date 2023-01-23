Евгения Медведева о любимом футболисте: «В мире – Месси. Болела за него на ЧМ»
Евгения Медведева назвала своего любимого игрока в мировом футболе.
– Есть ли у вас любимый футболист в «Динамо» и в мировом футболе?
– В мировом футболе это Лионель Месси, болела за него на чемпионате мира. В «Динамо» пока еще не со всеми лично знакома, но вчера было забавное интервью с Костей Тюкавиным, а сегодня будем с Арсеном Захаряном разговаривать. Будет весело, потому что Костя будет сидеть за кадром. Думаю, мне даже ничего не нужно будет спрашивать, они вдвоем сами все наговорят.
– Как вам в роли интервьюера?
– Мне пока сложновато. Ведь я привыкла, что меня всю карьеру спрашивали, брали интервью. Я же сама так спрашивать в свободной форме пока не научилась, поэтому иногда нервничаю. Понятно, что все приходит с опытом, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
Евгения Медведева: «В фигурном катании восхищаются красотой, эстетикой, а футбол смотрят ради азарта. Тут все понятно: игроки бегают, пинают мяч»
Потом была радость, когда этот человечек носился по полю и пиарился, жаль ему никто не врезал из игроков сборной Франции, этому ничтожеству политическому и человеческому.
Это не де Голль и близко даже нет, чтоб его уважать.
Мбапе тоже говорил, я был ребёнком, тогда был для меня лучшим Роналду, а когда я вырос , я понял что Месси лучший.