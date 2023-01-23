Евгения Медведева о любимом футболисте: «В мире – Месси. Болела за него на ЧМ»

назвала своего любимого игрока в мировом футболе.

– Есть ли у вас любимый футболист в «Динамо» и в мировом футболе?

– В мировом футболе это , болела за него на чемпионате мира. В « » пока еще не со всеми лично знакома, но вчера было забавное интервью с Костей Тюкавиным, а сегодня будем с разговаривать. Будет весело, потому что Костя будет сидеть за кадром. Думаю, мне даже ничего не нужно будет спрашивать, они вдвоем сами все наговорят.

– Как вам в роли интервьюера?

– Мне пока сложновато. Ведь я привыкла, что меня всю карьеру спрашивали, брали интервью. Я же сама так спрашивать в свободной форме пока не научилась, поэтому иногда нервничаю. Понятно, что все приходит с опытом, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Евгения Медведева: «В фигурном катании восхищаются красотой, эстетикой, а футбол смотрят ради азарта. Тут все понятно: игроки бегают, пинают мяч»