Евгения Медведева рассказала, как играла в футбол в детстве.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию посетила сборы « ».

– Какие у вас первые впечатления от сборов с командой?

– Это такие вьетнамские флешбеки, потому что я сама на протяжении многих лет ездила на сборы, и это первые мои сборы лет за 6-7. Хоть я здесь нахожусь в качестве наблюдателя, все равно ощущаю себя частью этой подготовки.

– Чем отличаются сборы у футболистов и фигуристов?

– Сбор у футболистов очень похожи на сухой сбор у фигуристов без тренировок на льду. Это две тренировки, которые проходят на открытом воздухе, под солнцем примерно по такому же расписанию.

У нас тоже есть беговые упражнения, занятия с резинками, скакалками, спинерами для тренировки вестибулярного аппарата. Но, конечно, у футболистов есть свои специализированные упражнения, которые для фигуристов вряд ли будут полезны.

– Что у вас на сборах было самым нелюбимым?

– Да все. Сборы – это очень тяжело, колоссальная нагрузка. Нужно набирать форму после длительного отпуска. Сборы – это ад, но зато потом в сезоне намного легче. Сейчас сочувствую ребятам, но вместе с ними заниматься не хочу, лучше посмотрю как наблюдатель (смеется).

– Но в футбол не хотелось выйти поиграть?

– Не думаю, что у меня классно получится. Но просто попробовать – почему нет?

Когда я была маленькой, перед зальными тренировками пацаны часто играли в футбол самыми маленькими мячиками – обычно теннисными, потому что зал был небольшим. Меня обычно ставили на ворота, потому что мне невозможно было забить. Я все отбивала.

– То есть, сейчас бы встали в ворота?

– Сейчас не знаю, надо попробовать.

– Может, в нападении хотели бы сыграть?

– Нападать я умею, да, – смеясь сказала Медведева.

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