Медведева о детстве: «Пацаны часто играли в футбол теннисными мячиками. Меня ставили на ворота, потому что мне невозможно было забить»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Евгения Медведева Футбол

Евгения Медведева рассказала, как играла в футбол в детстве. 

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию посетила сборы «Динамо». 

– Какие у вас первые впечатления от сборов с командой?

– Это такие вьетнамские флешбеки, потому что я сама на протяжении многих лет ездила на сборы, и это первые мои сборы лет за 6-7. Хоть я здесь нахожусь в качестве наблюдателя, все равно ощущаю себя частью этой подготовки.

– Чем отличаются сборы у футболистов и фигуристов?

– Сбор у футболистов очень похожи на сухой сбор у фигуристов без тренировок на льду. Это две тренировки, которые проходят на открытом воздухе, под солнцем примерно по такому же расписанию.

У нас тоже есть беговые упражнения, занятия с резинками, скакалками, спинерами для тренировки вестибулярного аппарата. Но, конечно, у футболистов есть свои специализированные упражнения, которые для фигуристов вряд ли будут полезны.

– Что у вас на сборах было самым нелюбимым?

– Да все. Сборы – это очень тяжело, колоссальная нагрузка. Нужно набирать форму после длительного отпуска. Сборы – это ад, но зато потом в сезоне намного легче. Сейчас сочувствую ребятам, но вместе с ними заниматься не хочу, лучше посмотрю как наблюдатель (смеется).

– Но в футбол не хотелось выйти поиграть?

– Не думаю, что у меня классно получится. Но просто попробовать – почему нет?

Когда я была маленькой, перед зальными тренировками пацаны часто играли в футбол самыми маленькими мячиками – обычно теннисными, потому что зал был небольшим. Меня обычно ставили на ворота, потому что мне невозможно было забить. Я все отбивала.

– То есть, сейчас бы встали в ворота?

– Сейчас не знаю, надо попробовать.

– Может, в нападении хотели бы сыграть?

– Нападать я умею, да, – смеясь сказала Медведева.

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58 комментариев

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Наталья Семенович
Женя Молодец! Настоящий амбассадор. Влог получился у Динамо классный, душевный, разнообразный. Буду болеть за Динамо!
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Вероника Иванова
И швец, и жнец, и на дуде игрец.И еще я крестиком вышивала в детстве.Е.Медведева. Личность номер 2.
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Lia Lia
Если Жекич решит потом увлечься тяжёлой атлетикой,будет сказки рассказывать, как она штанги в детстве тягала? 😂
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Lia Lia
Видимо часто головой отбивала теннисные мячики
Теперь понятно, откуда у неё столько тел!
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Bernie
Ответ AuroraBorealis
И все на воротах похоже?
Да, верхом « на воротах». Не пропускай уроки русского языка.
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AuroraBorealis
Ответ Bernie
Я уже 45 лет в футболе.
И все на воротах похоже?
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Shveddka
Ответ Фернандо Редондо
а что этот персонаж делает на сборах Динамо?
Не иначе как Шунина подсиживает)
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Shveddka
Ой,Оливер Кан,Ван дер Сар и прочиее Нойеры тихо плачут,отвернувшись к штанге
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bolelschiza
Ответ Верю-не верю
Презираемая большей частью болельщиков ФК
Хейтеры Жени не болельщики. Они даже презрения не заслуживают, только чувство брезгливости вызывают.
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burefan
Ответ Bernie
Я уже 45 лет в футболе.
Не похоже;)
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ДМ-1чемпион
Ответ Давид Agabekyan
Это не делают её умным человеком
Ну уж точно не глупее большинства здешних комментаторов!
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ДМ-1чемпион
Ответ Верю-не верю
Презираемая большей частью болельщиков ФК
Ты что ли? А ХА ХА Просто неудачники!
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Bernie
Ответ burefan
Вообще-то те, кто играл в футбол знают этот прикол. А здесь просто тонкая ирония😀
Я уже 45 лет в футболе.
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burefan
Ответ Bernie
Вы себя в зеркале , в ванной давно видели ? Такое писать девушкам( ну так себе для мужчины. Ещё плюсов нахватал за счёт оскорблений ((( просто красавец.
Вообще-то те, кто играл в футбол знают этот прикол. А здесь просто тонкая ирония😀
+3
0
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Bernie
Ответ Zatvornick
Тут очень тонкая постирония. Оскорбить можно только если в человеке реально есть то, как его "оскорбительно" называют. Скажем живёт чиновник-мудак, портит жизнь спортсменам, их из-за его деятельности дисквалифицируют, не допускают к топовым турнирам, но чиновнику очень хочется верить, что он не говнюк, и не мудак. И тут кто-то его в лицо называет мудаком. Чиновник то всё про себя знает, но не хочет верить. Там у него в голове компенсации, проекции, ну психологи лучше объяснят. И тут вдруг в лицо. И по факту. И факт на лицо. А ведь думал что ноу криминалити. Обидно то как. Оскорбление получается. Ну а тут - жирная на ворота - ну где оскорбление? Все же знают, что Женя в то время не была жирной. То есть речь-то точно не про неё! Зато знаете сколько на самом деле жирных стояли на воротах? Вот. Но вы не выкупили постиронию. Бывает.
В фигурке , 1,5 кг лишних и ты уже ЖИРНАЯ. Здесь ваше умозаключение не работает. Но написано очень красиво и грамотно. Виден штиль*
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Zatvornick
Ответ Bernie
Вы себя в зеркале , в ванной давно видели ? Такое писать девушкам( ну так себе для мужчины. Ещё плюсов нахватал за счёт оскорблений ((( просто красавец.
Тут очень тонкая постирония. Оскорбить можно только если в человеке реально есть то, как его "оскорбительно" называют. Скажем живёт чиновник-мудак, портит жизнь спортсменам, их из-за его деятельности дисквалифицируют, не допускают к топовым турнирам, но чиновнику очень хочется верить, что он не говнюк, и не мудак. И тут кто-то его в лицо называет мудаком. Чиновник то всё про себя знает, но не хочет верить. Там у него в голове компенсации, проекции, ну психологи лучше объяснят. И тут вдруг в лицо. И по факту. И факт на лицо. А ведь думал что ноу криминалити. Обидно то как. Оскорбление получается.
Ну а тут - жирная на ворота - ну где оскорбление? Все же знают, что Женя в то время не была жирной. То есть речь-то точно не про неё! Зато знаете сколько на самом деле жирных стояли на воротах? Вот.
Но вы не выкупили постиронию. Бывает.
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unknownman
Что за бред, в футбол теннисными мячиками не играют, так ноги можно друг другу переломать. Ну а если зарядить таким мячиком по воротам, то отбить невозможно без синяков. Откуда Медведева берет эти истории?
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Nerazzurri-88
Вьетнамские флешбеки) Это очень смешно)
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AlexFed
Ответ natali88
И тут МЖ понесло ....Вратарь
Активировалась новая личность.
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Valentin Kompaneytsev
Евгения Медведева могла стать футболисткой.
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Рамис Гилязетдинов
«Сухие сборы» звучит двусмысленно
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Arzu0203
Ну, насмешила, вратарь. Тебе Загитова забила три настоящих гола на ЧЕ, ОИ, и ЧМ. ДО сих пор не отпускаешь эту ситуацию, плюс пенальти на КПК
+12
-7
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lus
"Одно время Полесову казалось даже, что он лично принимал участие в погоне, которая по его словам, ему едва не стоила жизни".
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Ninjah
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать
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Bernie
Ответ Барсик Юрана
Жирная на ворота
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