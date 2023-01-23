«МЮ» интересовался Гризманном летом. Приоритетом форварда был полноценный трансфер в «Атлетико»
«Манчестер Юнайтед» интересовался Антуаном Гризманном.
По информации Sky Sports, прошлым летом клуб был заинтересован в подписании французского форварда. Прилетев в Испанию, чтобы оформить трансфер Каземиро из «Реала», спортивный директор «Юнайтед» Джон Мерто и консультант по подбору игроков Том Кин связались с окружением Гризманна.
Представители английского клуба поинтересовались, насколько игроку интересен вариант с переходом в АПЛ. Трансферу мог поспособствовать тот факт, что в «Атлетико» он выходил на поле не больше, чем на полчаса – так мадридцы пытались избежать активации пункта об обязательном выкупе форварда у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
Гризманн был польщен интересом манкунианцев, но приоритетным вариантом для него был переход в «Атлетико» на правах полноценного трансфера. Это произошло в октябре.
Отмечается, что теперь Антуан может рассмотреть уход из мадридского клуба только в том случае, если его покинет Диего Симеоне.
Насколько я помню он говорил, что в детстве болел за МЮ.