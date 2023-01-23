« » интересовался .

По информации Sky Sports, прошлым летом клуб был заинтересован в подписании французского форварда. Прилетев в Испанию, чтобы оформить трансфер из «Реала», спортивный директор «Юнайтед» Джон Мерто и консультант по подбору игроков Том Кин связались с окружением Гризманна.

Представители английского клуба поинтересовались, насколько игроку интересен вариант с переходом в . Трансферу мог поспособствовать тот факт, что в « » он выходил на поле не больше, чем на полчаса – так мадридцы пытались избежать активации пункта об обязательном выкупе форварда у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

Гризманн был польщен интересом манкунианцев, но приоритетным вариантом для него был переход в «Атлетико» на правах полноценного трансфера. Это произошло в октябре.

Отмечается, что теперь Антуан может рассмотреть уход из мадридского клуба только в том случае, если его покинет Диего Симеоне.