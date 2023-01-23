«МЮ» интересовался Гризманном летом. Приоритетом форварда был полноценный трансфер в «Атлетико»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Антуан Гризманн Каземиро Джон Мерто Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересовался Антуаном Гризманном

По информации Sky Sports, прошлым летом клуб был заинтересован в подписании французского форварда. Прилетев в Испанию, чтобы оформить трансфер Каземиро из «Реала», спортивный директор «Юнайтед» Джон Мерто и консультант по подбору игроков Том Кин связались с окружением Гризманна.

Представители английского клуба поинтересовались, насколько игроку интересен вариант с переходом в АПЛ. Трансферу мог поспособствовать тот факт, что в «Атлетико» он выходил на поле не больше, чем на полчаса – так мадридцы пытались избежать активации пункта об обязательном выкупе форварда у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

Гризманн был польщен интересом манкунианцев, но приоритетным вариантом для него был переход в «Атлетико» на правах полноценного трансфера. Это произошло в октябре. 

Отмечается, что теперь Антуан может рассмотреть уход из мадридского клуба только в том случае, если его покинет Диего Симеоне.

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10 комментариев

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Эд Рогозин
Какое интересно посмотреть? Этот человек играет только за сборную, в остальном он просто тошнотик кривой, в апл бы его вынесли вперед ногами, плюс он розовый
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vdm23
Ответ Singidunum1389
в Криштиану, имеешь в виду? нет
в том что ты пишешь..
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Singidunum1389
Ответ vdm23
ты видишь в этой ерунде что то забавное ?
в Криштиану, имеешь в виду? нет
0
-2
-2
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Overkiller
После Барсы Гризманн подумает миллион раз перед тем как куда то дёрнуться.
+4
-1
+3
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Эль Иберико
Хорошо что Антуан всё-таки определился со своим призванием - Атлетико де Мадрид.
+5
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+5
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Rahym Hommadow
Представьте что Гризманна продадут за 60+ляма кое кого вот бамбанет,,🤣🤣🤣🤣
+1
-3
-2
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MURA
Странно...
Насколько я помню он говорил, что в детстве болел за МЮ.
+6
-2
+4
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vdm23
Ответ Singidunum1389
Надо в аренду у Аль-Насра Криштиану брать.
ты видишь в этой ерунде что то забавное ?
+3
0
+3
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Singidunum1389
Надо в аренду у Аль-Насра Криштиану брать.
+2
-4
-2
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ljolik888
Семионе пора менять прописку. Гризман в сборной и в Атлетико как будто два разных человека .
+26
-5
+21
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