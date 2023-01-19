«Челси» прощупал почву для предложения на 73+ млн евро по Кайседо. «Брайтон» требует 85+ млн

« » хочет купить полузащитника Мойсеса Кайседо у «Брайтона» в январе.

По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, зимой «Брайтон» продаст 21-летнего игрока сборной Эквадора в случае предложения выше 75 млн фунтов (почти 85 млн евро). Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер сообщил, что в клубе «поймут», если Кайседо захочет перейти, однако его не продадут, если потенциальный покупатель не выполнит их финансовые запросы.

У «Челси» прекрасные отношения с «Брайтоном». Отмечается, что лондонский клуб «прощупывал почву» для предложения в районе 65 млн фунтов (более 73 млн евро). Видеть Кайседо в «Челси» хочет .

«Брайтон» ожидает, что летом к Кайседо будет большой интерес. Это одна из причин для столь высокой цены на игрока зимой. Мойсес недавно поменял агента, поэтому сделка, если и произойдет, то ближе к закрытию трансферного окна.

Отмечается, что «Ливерпулю» хавбек интересен еще со времен выступлений за «Индепендьенте дель Валье». Тогда клуб не сделал предложений о трансфере из-за неопределенной ситуации с агентами игрока – «Ливерпулю» пришлось бы осуществить слишком много побочных трат. Цену, которую « » называет сейчас, « » считает необоснованной.

Также интерес к игроку проявляет « », который следит за ситуацией. Однако для клуба приоритетнее более бюджетный трансфер в полузащиту. Кроме того, «Ньюкаслу» важнее подписать хавбека креативного, а не оборонительного плана.

В этом сезоне у Кайседо 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.