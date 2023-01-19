«Челси» прощупал почву для предложения на 73+ млн евро по Кайседо. «Брайтон» требует 85+ млн

Теги Челси Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Грэм Поттер деньги Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» хочет купить полузащитника Мойсеса Кайседо у «Брайтона» в январе.

По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, зимой «Брайтон» продаст 21-летнего игрока сборной Эквадора в случае предложения выше 75 млн фунтов (почти 85 млн евро). Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер сообщил, что в клубе «поймут», если Кайседо захочет перейти, однако его не продадут, если потенциальный покупатель не выполнит их финансовые запросы.

У «Челси» прекрасные отношения с «Брайтоном». Отмечается, что лондонский клуб «прощупывал почву» для предложения в районе 65 млн фунтов (более 73 млн евро). Видеть Кайседо в «Челси» хочет Грэм Поттер.

«Брайтон» ожидает, что летом к Кайседо будет большой интерес. Это одна из причин для столь высокой цены на игрока зимой. Мойсес недавно поменял агента, поэтому сделка, если и произойдет, то ближе к закрытию трансферного окна.

Отмечается, что «Ливерпулю» хавбек интересен еще со времен выступлений за «Индепендьенте дель Валье». Тогда клуб не сделал предложений о трансфере из-за неопределенной ситуации с агентами игрока – «Ливерпулю» пришлось бы осуществить слишком много побочных трат. Цену, которую «Брайтон» называет сейчас, «Ливерпуль» считает необоснованной.

Также интерес к игроку проявляет «Ньюкасл», который следит за ситуацией. Однако для клуба приоритетнее более бюджетный трансфер в полузащиту. Кроме того, «Ньюкаслу» важнее подписать хавбека креативного, а не оборонительного плана.

В этом сезоне у Кайседо 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.

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40 комментариев

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Экселлент
Ответ Михаил Ильин
Понравилась шутка про то, что Боули думает, что травмированные игроки не возвращаются, а умирают.
😂
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Экселлент
Все нормально Должуня оплачивает 😂
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cektor
можно купить весь Брайтон )
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Экселлент
Ответ lyubomir-tyosla@yandex.ru
Челси - готовы дать 73. Брайтон - 85! Челси - ок, 100 так 100.
скорее, вот так: Челси -73
Брайтон -85
Челси : Не делайте нам мозги,вот вам 100 лямов и порешали 😂
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Михаил Ильин
Понравилась шутка про то, что Боули думает, что травмированные игроки не возвращаются, а умирают.
+1
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lyubomir-tyosla@yandex.ru
Челси - готовы дать 73.
Брайтон - 85!
Челси - ок, 100 так 100.
+1
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KataDiaz
Ответ B@SS
Добавить и купить Энцо/Райса.
мешек летом и энцо тоже купит, совсем кукухой поехали
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deadjoker
Ребята даже щупать начинают минимум с 70 млн. :)
Ну хоть в этот раз ЦП, а не очередной вингер. Уже прогресс.
+1
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Artūras Grigas
Ответ Арман Бижанов
Для Челси правила ФФП не писаны?
Для всех мешков не писаны.
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Artūras Grigas
Ответ Денис Васильев
До сих пор горит от того во что превратили Челси. Трансферная политика смехотворна, их нае**вает кто хочет. А игры и результата до сих пор нет. Боюсь представить, что будет дальше с любимым клубом
...дальше Чемпионшип.
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YOKODZUMA
Ответ Уринационный турбо 2
К тому.
Вы странно выглядите притаскивая срач мессироналду в ветку про челси и брайтон....
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Artūras Grigas
Мешок из Лондона и 100 млн. заплатит.
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Иван Гавриилиди
Ало, а ФФП как вообще? траты просто космос....
+2
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Уринационный турбо 2
Ответ YOKODZUMA
это здесь к чему?
К тому.
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Константин Эсперов
Ответ Pokrishkin
У руководства Челси снесло крышу. Кучу денег в никуда выкидывают
Челси занимается благотворительностью
+2
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YOKODZUMA
Ответ Уринационный турбо 2
Прошу прощения за задержку демократический спортс меня забанил. Интересно, зачем они это делают- новый аккаунт завести пару тройку секунд. Итак. Какой же ты написал бред. Он выиграл 4 лч формально. Реально же у него 3 лч. В двух случаях непосредственно ошибки арбитра влияли на результат а именно барса Челси и полуфинал 2011 где он до удаления Пепе ничего ни смог сделать. У Роналду 5 реальных лч, тк во всех этих лч он играл решающую роль. Существенных ошибок судей не было ( полуфинал Реал бавария не в счёт тк в первом матче был ошибочный пенальти и если бы лева его реализовал шансов выйти в полуфинал были бы малы). Модрич по настоящему раскрылся только с сезона 17-18. Навас был неплох, но выдающегося ниче не сделал (особенно в сравнение с тем что сделал Куртуа) Эдер... Так если бы пайет его (Роналду ) не сломал у него мог быть в основное гол дубль а то и хет трик. Если его победы на чужом горбу то я могу сказать что победы Месси на горбу Хави и иньесты . Кубок Америки... С учётом того что его в 10 раз легче выиграть чем евро и с учётом что в финалах 11 15 и 16 годов не играла Бразилия Месси в КА можно сказать провалился. Ещё и вел себя как истеричка с уходом из сборной. Плюс Криш 6 раз подряд был лучшим бомбардиром в лч.
это здесь к чему?
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red hikkikomori
Ответ Денис Васильев
До сих пор горит от того во что превратили Челси. Трансферная политика смехотворна, их нае**вает кто хочет. А игры и результата до сих пор нет. Боюсь представить, что будет дальше с любимым клубом
Да нормально всё будет
+2
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red hikkikomori
Ответ Егор...Зуев
Ньюкасл, у которого владельцы в несколько сотен раз богаче владельцев Челси, введут себя куда разумнее на трансферном рынке
Якубович
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pvh-82
Челси превращается в Брайтон
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Pokrishkin
У руководства Челси снесло крышу. Кучу денег в никуда выкидывают
0
0
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Аркадий Аркадич
Я понять не могу, ФФП вышел куда то погулять что ли? Или он только на Загребское Динамо распространяется?
+3
-3
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B@SS
Добавить и купить Энцо/Райса.
+1
-1
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Бухгалтер2021
Ответ Руслан Узденов
Они сошли с ума.
согласен Брайтон обваливает рынок
+11
-2
+9
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Roman
У «Челси» прекрасные отношения с «Брайтоном»

Естественно, Брайтон доит лондонский мешок по самое горло. Кто ещё за Кукурелью мог выложить 70 лямов?
+35
-3
+32
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Бухгалтер2021
из за таких как брайтон рынок обвалился.зачем так завышать цену
0
-1
-1
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