«Брайтон» потребует у «Челси» более 85 млн евро за Кайседо

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Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, согласовать трансфер 21-летнего полузащитника сборной Эквадора зимой будет непросто, однако нельзя исключать, что «Челси» сумеет это сделать.

«Брайтон» потребует за Кайседо более 75 млн фунтов (почти 85 млн евро).

Сообщалось, что после покупки Михаила Мудрика у «Шахтера» за 100 млн евро лондонский клуб хочет подписать еще как минимум 2 игроков зимой.

В этом сезоне у хавбека 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.