«Брайтон» потребует у «Челси» более 85 млн евро за Кайседо

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» интересен полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо.

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, согласовать трансфер 21-летнего полузащитника сборной Эквадора зимой будет непросто, однако нельзя исключать, что «Челси» сумеет это сделать.

«Брайтон» потребует за Кайседо более 75 млн фунтов (почти 85 млн евро).

Сообщалось, что после покупки Михаила Мудрика у «Шахтера» за 100 млн евро лондонский клуб хочет подписать еще как минимум 2 игроков зимой. 

В этом сезоне у хавбека 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.

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18 комментариев

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Александр Сучков
Ответ Зелёный гопник
Может лучше просто тренера поменять?
сначала набрать игроков, а потом сменить тренера - идеально
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окечуква
Как бы Брайтону не продешевить… Надо 185 просить, нынешние менегеры Челси дадут и глазом не моргнут.
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Arman FCSM
Че за треш творится в "Челси"?
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f0rmoceft
Боули успокойся)))
+1
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Savardus
Заплатят как за Холланда в итоге.
Адекватно, ничего не скажешь
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Tiestorzn17
Новый менеджмент Челси просто шуты
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AF007
Справедливо, в Локомотиве нормально в своё время попылил
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-2
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Sevuska
Отнимите у Челси печатный станок - в Англии цены уже на всё подскочили из-за этого безумия 😩
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Нил Робертсон
11 на вход, 11 на выход - такая тактика у Челси
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Aleksey Yashin
"А что? А вдруг?"
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Арсений Элин
Челси деньги девать некуда за мудика 100млн тут 85....поможет ли без тренера то?
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Криштиану Роналду
Развод с Кукурелой от Брайтона был только разминкой
+4
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Unwar25
Легче Брайтон купить
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Kirex FF
🤣🤣🤣🤣
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Зелёный гопник
Может лучше просто тренера поменять?
+1
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Evgeny Trifonov
Все решили доить мешок и его американского владельца
+11
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Потолковый Лампонюх™
Боули предложит все 100 миллионов чтоб наверняка
+16
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Benner
Клубы прочухали, что с мешка можно тянуть сколько угодно))
+8
-3
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