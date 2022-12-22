Евгения Медведева: «В фигурном катании восхищаются красотой, эстетикой, а футбол смотрят ради азарта. Тут все понятно: игроки бегают, пинают мяч»

Евгения Медведева сравнила популярность футбола и фигурного катания в России.

– Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова недавно заявила буквально следующее: «В России нет футбола! Главные виды спорта в нашей стране – фигурное катание и хоккей». Так и есть?

– В принципе, да. Если вернуться на несколько лет назад, фигурное катание не было настолько популярным. Но зрители видят победы наших фигуристов, в основном девчонок, на международной арене и тоже хотят заниматься этим видом спорта.

Хотя футбол у нас тоже очень любят. В сентябре я ходила на матч «Динамо» – «Зенит». Был полный стадион, 25 тысяч зрителей, и все кричали в унисон, поддерживая свою любимую команду.

Вообще, люди смотрят фигурное катание и футбол, преследуя абсолютно разные цели. В первом случае можно даже не разбираться в технике – просто хочется восхититься красотой, эстетикой, сложностью элементов: «Как они вообще это делают, как прыгают?!»

А футбол смотрят ради спортивного азарта – здесь прямое соперничество, команда на команду. Тут все понятно: игроки бегают, пинают мяч. Если он закатился в ворота, значит, классно, ура, хей! – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Медведева о ЧМ по футболу: «Отсутствие России огорчает. Говорить, что слежу, не отрываясь от телевизора, не могу»

Медведева и Захарян представили новогоднюю коллекцию мерча «Динамо»