«Месси провел потрясающий ЧМ. Команде очень важно знать, что у нее есть туз пик, лидер. Нам повезло, что у нас есть лучший игрок мира». Глава AFA о Лео

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Федерация футбола Аргентины Футбол

Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) восхитился игрой Лионеля Месси на ЧМ-2022

«Месси провел потрясающий чемпионат мира. Никто не знает, как защищаться против него. Это невозможно, никто не может догадаться, что он будет делать с мячом, парень не перестает удивлять.

Команде также очень важно знать, что у нее есть туз пик, лидер, с которым можно играть, и который первым сказал, что нужно верить в команду, что она не будет сидеть сложа руки. Нам всем повезло, что у нас есть лучший игрок в мире», – сказал Клаудио Фабиан Тапия. 

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24 комментария

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Dark.Babysitter
Президент АФА как будто только протрезвел после финала)) Уже чуть ли не полгода прошло))))
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Уставший Фергюсон
Звучит так, как будто фразу про туз пик добавили наши переводчики ))
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Romeo Yankovich
Ответ Волына+колына
Я уже начинаю сомневаться, что ты действительно Пирс Морган
Есть подстилки, которые и вашим и нашим. С утра он за Роналду, вечером за Месси.
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Jurijs isajevs
Ответ vatnikZOV1
Комментарий удален модератором
И ещё Ф.Алонсо. Где-то одинаково. Ну что же, любовь слепа, ...
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Имя Фамилия
Так в открытую ещё никто не хвастался купленными судьями.
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Волына+колына
Ответ Пирс Морган
Лучший в истории
Я уже начинаю сомневаться, что ты действительно Пирс Морган
+12
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Айлин 1990
Ответ Великий Алонсо
У вас нет Роналду, проснись дед
Если бы у них был роналду, они ещё лет 30 не выиграли бы не ЧМ не КА.
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predMBAPPE
Ответ Великий Алонсо
У вас нет Роналду, проснись дед
### он нужен?
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predMBAPPE
Ответ SCHOKKKK
А глава АФА в курсе уголовного прошлого героя нации?😂 Или возвеличивать преступников это в порядке вещей?😂
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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Абдул Абакаев
Ответ Великий Алонсо
У вас нет Роналду, проснись дед
если бы не бадр и морган у тебя был бы шанс с рончиком, но увы...
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vatnikZOV1
Ответ ress10
👆Человек мем тут как тут
Комментарий удален
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predMBAPPE
Ответ Великий Алонсо
Сегодня Роналду твёрдо и чётко доказал кто лучше. 2 гола Криштиану, 1 Меси. Шах и мат 🖕🖕🖕
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Кокич
Туз пик — знак смерти в Клубе самоубийц.
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predMBAPPE
Король всегда король и везде, лучший! 👑🇦🇷 Кайфофый товарняк, никакой обороны, полный вперёд! 👏🏻👏🏻👏🏻👍🏻💪🏻
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ress10
Ответ Великий Алонсо
У вас нет Роналду, проснись дед
👆Человек мем тут как тут
+3
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Великий Алонсо
Сегодня Роналду твёрдо и чётко доказал кто лучше. 2 гола Криштиану, 1 Меси. Шах и мат 🖕🖕🖕
+1
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qiqe
мвахахах вы видели финт Кринжа на 30 метров в сторону своих ворот
+2
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Пирс Морган
Лучший в истории
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SCHOKKKK
А глава АФА в курсе уголовного прошлого героя нации?😂 Или возвеличивать преступников это в порядке вещей?😂
+1
-6
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Jan Paskel
Туз пик это конечно круто, особенно когда масть - пики. Но не очко обычно губит, а к 11-метровому - замена на ЧМ.
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Baitas Zhakipbayev
Как же он сильно радовался во время награждения. Каждого футболиста и члена тренерского штаба обнял. Видно дела у федерации футбола Аргентины налаживаются!
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distress of ignorance
У Арегнтины в каждом матче был джокер
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Игорь Климов
Лео Месси - гений футбола.
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Великий Алонсо
У вас нет Роналду, проснись дед
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-9
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rigobersong
Повезло, что есть лучший игрок в истории футбола!:)😎
+5
-3
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