«Месси провел потрясающий ЧМ. Команде очень важно знать, что у нее есть туз пик, лидер. Нам повезло, что у нас есть лучший игрок мира». Глава AFA о Лео

Президент Ассоциации футбола (AFA) восхитился игрой на .

«Месси провел потрясающий чемпионат мира. Никто не знает, как защищаться против него. Это невозможно, никто не может догадаться, что он будет делать с мячом, парень не перестает удивлять.

Команде также очень важно знать, что у нее есть туз пик, лидер, с которым можно играть, и который первым сказал, что нужно верить в команду, что она не будет сидеть сложа руки. Нам всем повезло, что у нас есть лучший игрок в мире», – сказал Клаудио Фабиан Тапия.