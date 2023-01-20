«Месси провел потрясающий ЧМ. Команде очень важно знать, что у нее есть туз пик, лидер. Нам повезло, что у нас есть лучший игрок мира». Глава AFA о Лео
Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) восхитился игрой Лионеля Месси на ЧМ-2022.
«Месси провел потрясающий чемпионат мира. Никто не знает, как защищаться против него. Это невозможно, никто не может догадаться, что он будет делать с мячом, парень не перестает удивлять.
Команде также очень важно знать, что у нее есть туз пик, лидер, с которым можно играть, и который первым сказал, что нужно верить в команду, что она не будет сидеть сложа руки. Нам всем повезло, что у нас есть лучший игрок в мире», – сказал Клаудио Фабиан Тапия.
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