Месси сказал «Это может случиться сегодня, бабушка» перед решающим пенальти Аргентины в финале ЧМ-2022

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Гонсало Монтьель Футбол

Лионель Месси посвятил победу на чемпионате мира мира покойной бабушке. 

Камеры зафиксировали, как Месси что-то сказал перед ударом Гонсало Монтьеля в серии пенальти в матче с Францией.

По губам игрока «ПСЖ» прочли фразу: «Это может случиться сегодня, бабушка». Вероятно, капитан сборной Аргентины имел в виду осуществление мечты о победе на ЧМ. 

Селия, бабушка Лионеля, умерла в 1998 году. Футболист часто посвящал ей голы, поднимая пальцы к небу во время празднования. Именно бабушка привела Лео на первую тренировку.

Напомним, сборная Аргентины в третий раз в истории и впервые за 36 лет стала чемпионом мира, обыграв Францию в финале (3:3, по пенальти – 4:2). 

После голов Месси поднимает два пальца в небо: так он благодарит бабушку, которая помогла ему начать карьеру

«Посвящаю свои голы и победы только ей». После каждого гола Лео Месси думает о бабушке

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34 комментария

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Шарафат Дадашов
Ответ Кокич
Бразилия — 8 лет Германия — 16 лет Аргентина — 36 лет Италия — 44 года
Италия Чемпион 2006 года.
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Agroman
Ответ Евгений
Есть же люди, а есть ну такие как вы
Это из фильма, где небольшое событие влияло на дальнейший исход жизни, я согл с комментарием человека выше, что если бы не бабушка возможно бы мы и не наблюдали сейчас игру Месси.
Какие как я? Поясни
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Евгений
Ответ Agroman
Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может, в конце концов, стать причиной тайфуна на другом конце света.
Есть же люди, а есть ну такие как вы
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jeni
Ответ Zlatan Ibra
бабУщка, водка, балалайка
Это наверное смысл твоей жизни? Или походу только второе
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Flylink
Красиво...
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Игорь Климов
Лео Месси заслуженно считается величайшим футболистом современности!
+2
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Человек из футбола
Ответ Кокич
Бразилия — 8 лет Германия — 16 лет Аргентина — 36 лет Италия — 44 года
Ждём Уругвай
+5
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Большой Сэми
«Футболист часто посвящал ей голы, поднимая пальцы к небу во время празднования.»
Вообще-то не часто, а всегда. Нет ни одного гола Месси за всю карьеру во взрослом футболе без этого жеста во время празднования голов.
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SEM WILSON
Говорят футбол несправедлив! Но кто кто Месси просто своей игрой заворожил белелов всего мира последние 18 лет! И такой футболист просто не мог уйти без мундиалья , даже футбольный Бог Зевс с Посейдоном решили поблогадарить за неимоверный труд! . Так что футбол справедлив большинство случае!
+5
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Я Гражданин Мира
Ответ Oleg Tsirushkin
Мой бабушке 94 вчера исполнилось... хорошо отметили, дай бог, ещё ни раз отметим!
Поздравляю от души!!!
Желаю чтобы отметили как минимум круглую дату, Юбилей
+5
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Oleg Tsirushkin
Ответ Я Гражданин Мира
Я сначала подумал что вы написали что мы все скучаем по его бабушке
Мой бабушке 94 вчера исполнилось... хорошо отметили, дай бог, ещё ни раз отметим!
+4
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jeni
Ответ droksel
бабушке уже не до него
ks на ч, l на р
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Андрей Стоянов
Ответ Колыван
Как же долго Аргентина ждала третьего мундиаля
36 лет.И мы дождались!
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Agroman
Ответ corazón blanco
Зачастую мельчайшие детали/вещи решают очень многое, если не все в жизни. Если бы не бабушка которая привела его на тренировку, футбольный мир мог бы и не увидеть этого гения.
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droksel
бабушке уже не до него
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Радость Ди Мария
Он любит бабушку больше родителей. Так бывает.
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Я Гражданин Мира
Ответ Altim
Смешно)
А что нельзя скучать по бабушке Месси?
Он же Месси 😀
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Altim
Ответ Я Гражданин Мира
Я сначала подумал что вы написали что мы все скучаем по его бабушке
Смешно)
0
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rigobersong
Ответ Stewart Downing
ну щас разведём сопли всем спорцом. Надо же как трогательно
Не гол у партнера же шакалить:)
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Zlatan Ibra
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-13
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rigobersong
Ответ AF007
В каждом из 7 матчей был как минимум одним из двух лучших в составе аргов. А с Мексикой, Австралией и Голландией железно лучшим
Лучший игрок в истории футбола!:)
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AF007
В каждом из 7 матчей был как минимум одним из двух лучших в составе аргов. А с Мексикой, Австралией и Голландией железно лучшим
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JealousNobody
Ответ Игорь Новиков
Трогательная история. Все мы скучаем по своим бабушкам.
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Я Гражданин Мира
Добрая бабушка была значить.
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Stewart Downing
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