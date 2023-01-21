Месси сказал «Это может случиться сегодня, бабушка» перед решающим пенальти Аргентины в финале ЧМ-2022
Лионель Месси посвятил победу на чемпионате мира мира покойной бабушке.
Камеры зафиксировали, как Месси что-то сказал перед ударом Гонсало Монтьеля в серии пенальти в матче с Францией.
По губам игрока «ПСЖ» прочли фразу: «Это может случиться сегодня, бабушка». Вероятно, капитан сборной Аргентины имел в виду осуществление мечты о победе на ЧМ.
Селия, бабушка Лионеля, умерла в 1998 году. Футболист часто посвящал ей голы, поднимая пальцы к небу во время празднования. Именно бабушка привела Лео на первую тренировку.
Напомним, сборная Аргентины в третий раз в истории и впервые за 36 лет стала чемпионом мира, обыграв Францию в финале (3:3, по пенальти – 4:2).
После голов Месси поднимает два пальца в небо: так он благодарит бабушку, которая помогла ему начать карьеру
«Посвящаю свои голы и победы только ей». После каждого гола Лео Месси думает о бабушке
Какие как я? Поясни
Вообще-то не часто, а всегда. Нет ни одного гола Месси за всю карьеру во взрослом футболе без этого жеста во время празднования голов.
Желаю чтобы отметили как минимум круглую дату, Юбилей
Он же Месси 😀