Промес об игре хоккейного «Спартака»: «Очень хорошо, понравился матч. Только расстроен, что не выиграли»

Квинси Промес поделился эмоциями после просмотра хоккейного матча.

Футболист « » посетил игру хоккейной команды красно-белых против « » (4:7) в Фонбет чемпионате .

«Очень хорошо, мне понравился матч. Только расстроен, что не выиграли. А так, просто прекрасно», – сказал Промес, добавив, что ему нравится хоккей.

Ранее футболист не отправился со «Спартаком» на сбор в Дубай.

У «Спартака» 11 поражений в 14 последних матчах после 4:7 от «Автомобилиста»