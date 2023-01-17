Промес об игре хоккейного «Спартака»: «Очень хорошо, понравился матч. Только расстроен, что не выиграли»

Теги Спартак Спартак Автомобилист премьер-лига Россия КХЛ Квинси Промес ТАСС Хоккей

Квинси Промес поделился эмоциями после просмотра хоккейного матча.

Футболист «Спартака» посетил игру хоккейной команды красно-белых против «Автомобилиста» (4:7) в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Очень хорошо, мне понравился матч. Только расстроен, что не выиграли. А так, просто прекрасно», – сказал Промес, добавив, что ему нравится хоккей.

Ранее футболист не отправился со «Спартаком» на сбор в Дубай.

У «Спартака» 11 поражений в 14 последних матчах после 4:7 от «Автомобилиста»

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6 комментариев

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Фут.Боль
Ответ Честный контроль
Рамки проходил, ничего не звенело?
"Только яйца", -уверенно произнёс Квинси.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ответ Виталик Украинский
Промес: могу отсылать для победы...
Куда отсылать?
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Владимир Молявин
Да, жаль, что проиграли.
0
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0
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Виталик Украинский
Промес: могу отсылать для победы...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Честный контроль
Рамки проходил, ничего не звенело?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
Невыездной Антоха
Живёт у нас неплохо
+3
-2
+1
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