Промес об игре хоккейного «Спартака»: «Очень хорошо, понравился матч. Только расстроен, что не выиграли»
Квинси Промес поделился эмоциями после просмотра хоккейного матча.
Футболист «Спартака» посетил игру хоккейной команды красно-белых против «Автомобилиста» (4:7) в Фонбет чемпионате КХЛ.
«Очень хорошо, мне понравился матч. Только расстроен, что не выиграли. А так, просто прекрасно», – сказал Промес, добавив, что ему нравится хоккей.
Ранее футболист не отправился со «Спартаком» на сбор в Дубай.
У «Спартака» 11 поражений в 14 последних матчах после 4:7 от «Автомобилиста»
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