«Зенит» следит за вратарем «Кайрата» Устименко

« » проявляет интерес к вратарю «Кайрата».

По информации Metaratings.ru, петербуржский клуб следит за . Ранее клубы заключили меморандум о сотрудничестве, который в том числе включает в себя вопросы по селекционной работе и трансферу игроков.

Устименко провел 45 матчей за основную команду « », 16 из которых – на ноль. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.