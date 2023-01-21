«Зенит» следит за вратарем «Кайрата» Устименко
«Зенит» проявляет интерес к вратарю «Кайрата».
По информации Metaratings.ru, петербуржский клуб следит за Данилом Устименко. Ранее клубы заключили меморандум о сотрудничестве, который в том числе включает в себя вопросы по селекционной работе и трансферу игроков.
Устименко провел 45 матчей за основную команду «Кайрата», 16 из которых – на ноль. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
Поэтому зачем ждать - надо менять спортивное гражданство клубу! Да и вообще всем клубам которые хотят играть в международных первенствах. Все дружно переезжаем в чемпионат Казахстана - вот они офигеют!
#irony