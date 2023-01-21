«Зенит» следит за вратарем «Кайрата» Устименко

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Казахстан Кайрат Данил Устименко Футбол

«Зенит» проявляет интерес к вратарю «Кайрата». 

По информации Metaratings.ru, петербуржский клуб следит за Данилом Устименко. Ранее клубы заключили меморандум о сотрудничестве, который в том числе включает в себя вопросы по селекционной работе и трансферу игроков.

Устименко провел 45 матчей за основную команду «Кайрата», 16 из которых – на ноль. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

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16 комментариев

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Злодей Спб
Сейчас Зенит наберёт казахов и заявится в чемпионат Казахстана. Россия то только лет через 30 в еврокубки вернётся, а цирк с переходом/не переходом в Азию может столько же продолжаться.

Поэтому зачем ждать - надо менять спортивное гражданство клубу! Да и вообще всем клубам которые хотят играть в международных первенствах. Все дружно переезжаем в чемпионат Казахстана - вот они офигеют!
#irony
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Жесткий Костас
Зачем он вам? Чемпионами зинит уже назначен. Деньги некуда девать, которые со стариков содрали?
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Бедякович
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
прям вижу минивэн черного цвета с глухой тонировкой,прослушкой и камерами HD...
У Устименко паранойя?
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Alyur
Трудно сказать. Уровень турнира невысок.
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Аркадий Аркадич
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
прям вижу минивэн черного цвета с глухой тонировкой,прослушкой и камерами HD...
Это все кгававый рыжым! Даже в Казахстане спасения нет.
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Назар Игорь
Иван был бы идеальным вариантом, но лимит, лимит...
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Остап Бендер Сгибальщик
прям вижу минивэн черного цвета с глухой тонировкой,прослушкой и камерами HD...
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Evil_Alastar
Ответ Pixel 7 Pro.
казах-бендеровец, судя по фамилии, такого возьмут?
чел ты
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Pixel 7 Pro.
казах-бендеровец, судя по фамилии, такого возьмут?
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Дмитрий9779
Юзер evil себе имя выбрал конечно не очень,но будем уважать его решение.
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Дмитрий9779
Этой новости уже двое суток.
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ Игорь Замаруев
Зачем он, если есть свой молодой(Одоевский) и два опытных вратаря?
ну типа дружба с казахами...
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Игорь Замаруев
Зачем он, если есть свой молодой(Одоевский) и два опытных вратаря?
Правда зачем Устименко без еврокубки с зенитом? В кайрате хотя бы вквалификаций будет играть😇
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evil
Пердив следит за зенитом
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Игорь Замаруев
Зачем он, если есть свой молодой(Одоевский) и два опытных вратаря?
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Ебздрогыч
Чтоб Алипу не скучно одному было?
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