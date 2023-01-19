Вратарь «Кайрата» Устименко вошел в сферу интересов «Зенита»

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Голкипер алматинского «Кайрата» и сборной Казахстана Данил Устименко вошел в сферу интересов «Зенита», сообщает Meta-ratings.kz.

Клуб из Санкт-Петербурга продолжит следить за прогрессом 22-летнего Устименко, считающимся одним из самых перспективных казахстанских вратарей. За основную команду «Кайрата» голкипер дебютировал в 2020 году.

В прошлом сезоне на его счету 24 игры за «Кайрат». Устименко являлся основным вратарем молодежной сборной Казахстана.

Ранее клубы заключили меморандум о сотрудничестве, который в том числе включает в себя вопросы по селекционной работе и трансферов игроков.

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