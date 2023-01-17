«Зенит» и «Кайрат» заключили соглашение о сотрудничестве. Клубы будут проводить совместные матчи, турниры и стажировки

« » и « » договорились о сотрудничестве.

«Генеральные директоры «Зенита» и казахстанского «Кайрата», и Аскар Есимов, подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, касающееся детско-юношеского и женского футбола.

В рамках сотрудничества стороны планируют обмениваться опытом по методологии и оптимизации тренировочного процесса, подготовке к официальным играм, реабилитации футболистов после травм и игровых перерывов.

Также планируется провести консультации для тренеров и специалистов, а также совместных семинаров и конференций на базе зенитовского центра повышения квалификации тренеров.

Кроме того, клубы договорились о проведении стажировок футболистов, футболисток, тренеров и других специалистов академий; о проведении товарищеских матчей и турниров, а также о взаимодействии по вопросам селекционной работы, трансферов игроков и спортивной медицины.

Соглашение рассчитано на два года», – говорится в сообщении петербуржского клуба.