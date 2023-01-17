«Зенит» и «Кайрат» заключили соглашение о сотрудничестве. Клубы будут проводить совместные матчи, турниры и стажировки

Теги Зенит премьер-лига Россия бизнес женский футбол Александр Медведев высшая лига Казахстан Кайрат детский футбол Sports.ru - Казахстан Футбол

«Зенит» и «Кайрат» договорились о сотрудничестве.

«Генеральные директоры «Зенита» и казахстанского «Кайрата», Александр Медведев и Аскар Есимов, подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, касающееся детско-юношеского и женского футбола.

В рамках сотрудничества стороны планируют обмениваться опытом по методологии и оптимизации тренировочного процесса, подготовке к официальным играм, реабилитации футболистов после травм и игровых перерывов.

Также планируется провести консультации для тренеров и специалистов, а также совместных семинаров и конференций на базе зенитовского центра повышения квалификации тренеров. 

Кроме того, клубы договорились о проведении стажировок футболистов, футболисток, тренеров и других специалистов академий; о проведении товарищеских матчей и турниров, а также о взаимодействии по вопросам селекционной работы, трансферов игроков и спортивной медицины.

Соглашение рассчитано на два года», – говорится в сообщении петербуржского клуба.

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13 комментариев

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Evil
Хватит уже сбгт тему двигать здесь
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костянчик1918
Ответ Spartakus1984
По больше Кзахов в зенит.
У нас хоть не уголовник как в спартаке.
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justburn
Ответ WhatZ
Вот это прорыв! Наконец-то Зенит сможет прогрессировать, а не как раньше - приходилось играть с какими-то "неизвестными" клубами из Европы
Ну это лучше, чем отсутствие соперников и невыездные игроки.
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Бухгалтер2021
ну все,с барзилами прекращают сотрудничество
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СкептикК
Теперь наконец понятно подписание Алипа.
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Илья Ворошилов
Ответ Spartakus1984
По больше Кзахов в зенит.
Побольше уголовников в спартак
+10
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Spartakus1984
По больше Кзахов в зенит.
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А.Э.РАСИМ
Ответ ТрактоПоктер
Лучше уж Алипы, чем наркоторговцы и уголовники!
Вы отказывайтесь от ваших спонсоров?
Это шаг вперед.
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А.Э.РАСИМ
Проект называется "Зека".
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ТрактоПоктер
Ответ Ебздрогыч
Больше Алипов, хороших и разных!
Лучше уж Алипы, чем наркоторговцы и уголовники!
+19
-5
+14
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WhatZ
Вот это прорыв! Наконец-то Зенит сможет прогрессировать, а не как раньше - приходилось играть с какими-то "неизвестными" клубами из Европы
+2
-7
-5
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Mark Safaniev
Ответ Ебздрогыч
Больше Алипов, хороших и разных!
Главное чтобы в атаке пошире, в защите поуже!
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Больше Алипов, хороших и разных!
+3
-9
-6
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