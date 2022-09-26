«ПСЖ» даст 30 млн евро за Шкриньяра зимой. Его контракт с «Интером» – до лета, переговоры по продлению в тупике

хочет купить зимой, так как его переговоры о контракте с зашли в тупик.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «нерадзурри» не могут договориться с 27-летним защитником о новом контракте – переговоры зашли в тупик. Срок действующего соглашения словака истекает летом 2023 года.

Вероятно, стороны не вернутся к переговорам по этому вопросу в скором времени. В лучшем случае переговоры продолжат после двух матчей с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

В этой ситуации «ПСЖ», пытавшийся купить Шкриньяра прошлым летом и предлагавший за него около 70 млн евро, попытается заполучить его в январе. Как отмечается, никто в «Интере» не может гарантировать, что Шкриньяр останется в клубе зимой.

Когда зимнее трансферное окно откроется, «ПСЖ» предложит 30 млн евро за защитника.

В этом сезоне 27-летний игрок провел 9 матчей за «Интер» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.