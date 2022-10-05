«Интер» и Шкриньяр начнут переговоры о продлении контракта на следующей неделе. «ПСЖ» сохраняет интерес к защитнику

и обсудят продление контракта.

Миланский клуб планирует назначить новую встречу с агентами защитника. Ожидается, что переговоры о новом соглашении начнутся на следующей неделе.

Действующий контракт словака с «нерадзурри» рассчитан до конца этого сезона.

Летом в подписании Шкриньяра был заинтересован . Французы по-прежнему хотят подписать игрока.

В текущем сезоне Серии А 27-летний футболист провел 8 матчей. Его статистику можно найти здесь.