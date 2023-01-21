«Спартак» будет играть в форме от Joma в новом сезоне. Два комплекта выберут из готовой линейки шаблонов, 3-й – эксклюзивный
«Спартак» определился с новым поставщиком формы.
По информации «Спорт-Экспресса», в сезоне-2023/24 красно-белые будут играть в форме от испанского бренда Joma.
Московский клуб также вел переговоры с Errea и Puma, но в итоге сделали выбор в пользу компании из Толедо.
Из-за небольшого количества времени до старта нового сезона Joma не может представить «Спартаку» большого количества эксклюзивных моделей экипировки. Домашнюю и гостевую форму москвичи выберут из готовой линейки шаблонов. Эксклюзивным будет третий комплект.
В текущем сезоне игроки «Спартака» играют в форме от Nike, несмотря на разрыв контракта. Экипировку поставляла компания Wildberries.
Хватит уже разводить миф, что у одних какие-то бездушные, неинтересные шаблоны, а у других прям вот вот интересные работы. Это так не работает