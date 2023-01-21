«Спартак» будет играть в форме от Joma в новом сезоне. Два комплекта выберут из готовой линейки шаблонов, 3-й – эксклюзивный

Теги Спартак премьер-лига Россия Puma Nike игровая форма стиль Joma Спорт-Экспресс Футбол

«Спартак» определился с новым поставщиком формы.

По информации «Спорт-Экспресса», в сезоне-2023/24 красно-белые будут играть в форме от испанского бренда Joma.

Московский клуб также вел переговоры с Errea и Puma, но в итоге сделали выбор в пользу компании из Толедо.

Из-за небольшого количества времени до старта нового сезона Joma не может представить «Спартаку» большого количества эксклюзивных моделей экипировки. Домашнюю и гостевую форму москвичи выберут из готовой линейки шаблонов. Эксклюзивным будет третий комплект. 

В текущем сезоне игроки «Спартака» играют в форме от Nike, несмотря на разрыв контракта. Экипировку поставляла компания Wildberries. 

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39 комментариев

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Остап Бендер Сгибальщик
вааще пофиг в чем эти лузеры по 7 вынимают
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Severfan
для ЦСКА Хома делает очень хорошую форму
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redbalance
Жаль Bosco не увидели….
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Вася Васильков
Какая разница в чём играть . У всех приличных производителей качество одинаковое. Лишь бы выигрывали
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Mohnatiy
По чтению в школе двойка была? 🤦🏼‍♂️ Времени на подготовку нет, поэтому первый сезон придётся выбирать из готовой формы. Третья - уже эксклюзив. Дальше - всё индивидуальное.
ты всерьез считаешь, что с февраля по июнь/июль - мало времени, чтобы сделать 3 комплекта формы.
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Alex mahoun
Хорошая новость.Наик ужё в печёнках сидел.От них давно надо было отказаться,даже если бы не текущие события.
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Lomax
Ответ Moscwow
Поэтому Спартаку предложили выбрать из стандартных шаблонов
Может, прочитать всё же 4 абзац новости?
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леша коваленко
Ответ garp
Joma ok, но мечтаю чтобы Hummel пришёл в Россию, в идеале - чтобы Спартак в них играл
А мне как-то фиолетово в чем он будет играть, главное игра и результат.
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Сергей Пожарский
Как обычно по русски, какая разница в чем мачти играть.
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Дмитрий Ситхов
да лучше бы пуму выбрали, у пумы идеальные даже дефолт шаблоны
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доктор Ливси
Ответ Mohnatiy
По чтению в школе двойка была? 🤦🏼‍♂️ Времени на подготовку нет, поэтому первый сезон придётся выбирать из готовой формы. Третья - уже эксклюзив. Дальше - всё индивидуальное.
Спокойствие, коллега. Так уж вышло, что иногда люди читают тем, на чем обычно сидят. Ну и вследствие этого возникают некоторые искажения восприятия
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Виктор
Ответ Abwehr Rus
Ещё львовским Карпатам шьют. Тут бинго намечается)
Да хоть Папе Римскому,какие проблемы.
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garp
Joma ok, но мечтаю чтобы Hummel пришёл в Россию, в идеале - чтобы Спартак в них играл
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Родион Романенков
Ответ Заборостроитель
Договорились? не знаете? https://www.sports.ru/football/1110274817-zenit-vedet-peregovory-s-joma-ispanskij-brend-ne-sobiraetsya-uxodit-iz.html
А все что начинается на б подходит зениту
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МТБ
Ответ Camarão
Joma делает форму сборной Украины, надеюсь наши чудо-депутаты этого не заметят🤔
Joma делает форму ЦСКА уже 2 сезона, вроде бы никто не заметил
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МТБ
Ответ Mohnatiy
По чтению в школе двойка была? 🤦🏼‍♂️ Времени на подготовку нет, поэтому первый сезон придётся выбирать из готовой формы. Третья - уже эксклюзив. Дальше - всё индивидуальное.
Эксклюзив и индивидуальное не означает, что оно не будет на основе шаблона.
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Valery McCane
Они делали прикольные тренировочные и парадные футболки гандболисткам. Сама форма была убогая по дизайну (девки жаловались и видимо не только на дизайн), но трёхцветные, похожие на Рио2016 олимпийки и футболки мне нравились от joma, даже хотел купить, но в лоб их было не заказать, надо было какому то манагеру на почту писать, согласовывать, доставка 2 месяца. Я быстро остыл, хотя майка стоила в пределах 2,5.
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МТБ
Ответ Mohnatiy
Обычно "маленькие" фирмы выкатывают неплохие комплекты, а не "на отъ*бись" на стандартных шаблонах.
Нет, нет и нет. Не несите чушь. Маленькие фирмы точно так же выкатывают на шаблонах, просто их шаблоны отличаются от крупняка, а так, как клиентов у них меньше, просто их шаблоны не успевают приестся.

Хватит уже разводить миф, что у одних какие-то бездушные, неинтересные шаблоны, а у других прям вот вот интересные работы. Это так не работает
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Alex Chernov
Ответ Максим Макрушин
со стандартным ромбом.
Надо брать 🙃
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Abwehr Rus
Ответ Camarão
Joma делает форму сборной Украины, надеюсь наши чудо-депутаты этого не заметят🤔
Ещё львовским Карпатам шьют. Тут бинго намечается)
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Valery McCane
Ответ Camarão
Joma делает форму сборной Украины, надеюсь наши чудо-депутаты этого не заметят🤔
Главное, что они форму гандбольной сборной РФ уже 1,5 года делают, в которой на ЧМ и женщины и мужчины успели выступить (когда kempa ушла), вроде не привлекло внимания, а тут всё же частный клуб.
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maxi_wind
Давно пора сменить, Найк последние 10 лет вообще ничего интересного не делал
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Максим Макрушин
Ответ Alex Chernov
Интересно что за третий эксклюзив 🙃
со стандартным ромбом.
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Иван Бучнев
Ответ Заборостроитель
Договорились? не знаете? https://www.sports.ru/football/1110274817-zenit-vedet-peregovory-s-joma-ispanskij-brend-ne-sobiraetsya-uxodit-iz.html
Жо в данном случае значитв,сем соперникам будет жо,в этом сезоне.
+1
-3
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Марсель Хабибуллин
Ответ Клон Саба
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Не верю.
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