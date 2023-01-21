«Спартак» будет играть в форме от Joma в новом сезоне. Два комплекта выберут из готовой линейки шаблонов, 3-й – эксклюзивный

«Спартак» определился с новым поставщиком формы.

По информации « », в сезоне-2023/24 красно-белые будут играть в форме от испанского бренда Joma.

Московский клуб также вел переговоры с Errea и , но в итоге сделали выбор в пользу компании из Толедо.

Из-за небольшого количества времени до старта нового сезона не может представить «Спартаку» большого количества эксклюзивных моделей экипировки. Домашнюю и гостевую форму москвичи выберут из готовой линейки шаблонов. Эксклюзивным будет третий комплект.

В текущем сезоне игроки « » играют в форме от , несмотря на разрыв контракта. Экипировку поставляла компания Wildberries.