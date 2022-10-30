«Спартак» планирует играть в ретроформе как минимум один матч в сезоне

«Спартак» в будущем планирует играть в ретроформе минимум один матч в сезоне.

Московский клуб последующих сезонах планирует выходить как минимум на один матч в комплектах ретроформы, привязанных к той или иной эпохе, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Ранее стало известно, что «Спартак» сыграет в ретроформе в матче 15-го тура Мир РПЛ с «Торпедо». Футболка будет без спонсорских логотипов и с ромбом без мяча внутри.

«Спартак» сыграет в ретро-форме против «Торпедо» – со старым логотипом и без спонсоров