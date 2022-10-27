«Спартак» сыграет в ретро-форме против «Торпедо» – со старым логотипом и без спонсоров

сыграет в специальной форме со старым логотипом клуба и без спонсоров.

Случится это в матче 15-го тура Премьер-лиги с .

«Наша команда выйдет на домашнюю игру 15-го тура МИР российской Премьер-лиги против «Торпедо» в особенной форме.

В год столетия клуба мы хотим разными способами отдать дань уважения нашей великой истории. Именно поэтому в классическом московском дерби с черно-белыми «Спартак» сыграет в форме без спонсорских логотипов и с легендарным ромбом без мяча внутри.

Наш клуб благодарит , а также партнеров – Winline, Банк «Открытие», Chery, и платежную систему «МИР» (АО «НСПК») – за сотрудничество в данном вопросе и согласование юридических моментов.

Мы рассчитываем, что матч с «Торпедо» будет далеко не единственным, в котором «Спартак» использует свой исторический логотип», – говорится в заявлении клуба.

Матч пройдет 30 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало – в 16:30 по московскому времени.

С 30 октября домашний и гостевой комплекты ретро-формы поступят в продажу.

Фото: spartak.com