Юрий Гаврилов: «Ромбик – это все для «Спартака», это узнаваемый бренд, никогда и ни с кем его не спутаешь»

высказался о важности ромбика на форме «Спартака».

«Ромбик на всю жизнь останется со «Спартаком». Ромбик – это все для клуба, это узнаваемый бренд, никогда и ни с кем его не спутаешь. «Спартак» есть, остается и будет «Спартаком», а форма будет меняться, какая бы она ни была.

Где бы ромбик ни находился на форме, на полосе на груди или нет, он есть, все видят, что это «Спартак».

Для меня особой роли не играет, есть ли внутри него мяч, а звезды над ним, главное, что есть буква «С» и полоса, ее пересекающая. Этого хватает, чтобы все понимали: перед тобой «Спартак», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

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