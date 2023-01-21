Отец Мбаппе о 8 голах Килиана на ЧМ-2022: «Мы слишком часто принижаем исключительное. Забивать – это самое сложное в футболе»

Отец Килиана Мбаппе прокомментировал бомбардирские достижения сына на .

Нападающий сборной Франции стал лучшим бомбардиром турнира, забив 8 мячей.

«Мне кажется, что мы слишком часто принижаем исключительное. Забивать голы очень сложно, это самое сложное в футболе.

Сложно забивать даже те голы, которые кажутся простыми», – сказал Вилфрид Мбаппе в интервью L’Equipe.