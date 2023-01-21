Отец Мбаппе о 8 голах Килиана на ЧМ-2022: «Мы слишком часто принижаем исключительное. Забивать – это самое сложное в футболе»
Отец Килиана Мбаппе прокомментировал бомбардирские достижения сына на ЧМ-2022.
Нападающий сборной Франции стал лучшим бомбардиром турнира, забив 8 мячей.
«Мне кажется, что мы слишком часто принижаем исключительное. Забивать голы очень сложно, это самое сложное в футболе.
Сложно забивать даже те голы, которые кажутся простыми», – сказал Вилфрид Мбаппе в интервью L’Equipe.
И забивать и ассиситироват и оборанятся и защищать ворота !
Отец Мбпапе немножко не прав
Он что выступал в чемпионате Лихтенштейна что-ли?
У Мбпапе скорее всего всё ещё приди.
А Месси зм заслуживает каждый год получать.
Пока он на поле, он его всегда заслуживает
И забить тяжело и ассистироват, да и всё остальное тоже.
У вас какая то не стыковка получается
Нет голов и нет футбола.