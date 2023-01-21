Отец Мбаппе о 8 голах Килиана на ЧМ-2022: «Мы слишком часто принижаем исключительное. Забивать – это самое сложное в футболе»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Отец Килиана Мбаппе прокомментировал бомбардирские достижения сына на ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции стал лучшим бомбардиром турнира, забив 8 мячей.

«Мне кажется, что мы слишком часто принижаем исключительное. Забивать голы очень сложно, это самое сложное в футболе.

Сложно забивать даже те голы, которые кажутся простыми», – сказал Вилфрид Мбаппе в интервью L’Equipe. 

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35 комментариев

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Alexandr Sokolov
Ответ Александра Александрова
Чтобы забить гол ,на это работает вся команда ! И статистика говорит , что самое сложное в футболе это сделать ассист !
смотря на игры ПСЖ - самое сложное не пропускать)
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Автомобилист Зажопинск
Ответ bengalsckyzh
Тьерри Анри в годы его расцвета, тоже был настоящим и не получил ни одного ЗМ. И объяснил это тем, что он не выступал в Испании и Италии. И он прав.
а в каком году Анри полностью заслужил ЗМ? Чтобы безоговорочно?
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rustel
А я думал самое сложное отразить пенальти
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Deutsche Fan
Да что ты черт побери такое несешь? Никто не принижает голы, все те, кто забивает голы всегда на виду. Вот остальным сложнее, вероятность того что их вклад принизят в десять раз выше. Отец Мбаппе из грязи в князи, сейчас все хорошо, но всеравно ищет повод поныть, а даже если повода нет, то он будет ныть по надуманным причинам чтобы показать остальным: мы тоже якобы страдаем, нам сложно, нам тяжело.
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Я Гражданин Мира
Ответ corazón blanco
Футбол - это искусство. Иногда даже матч закончившийся счётом 0:0 выходит ярче, чем унылые 1:1. Я не принижаю ценность голов. Я просто не согласен, что тех, кто забивают как-то принижают. Наоборот, они стоят в футболе во главе угла. Редко, когда полузащитник или же защитник претендуют на индивидуальные награды. Тысячи человек будут обсуждать, как забил Месси/Роналду гол, а только сотни отметят для себя, как команда работала, какие кружева плела чтобы доставить этот мяч до игрока, который забьёт. Про защитников вспоминают ещё реже. Я только лишь об этом. Надеюсь, что Вы уловили мою мысль.
Я с вами абсолютно согласен
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Александра Александрова
Ответ Я Гражданин Мира
Я с вами совсем не согласен. И забить тяжело и ассистироват, да и всё остальное тоже.
Можно быть согласным или не согласным, но статистика говорит , что есть нападающие, которые забили по 800 голов а футболисты, которые сделали 400 ассистов те в два раза меньше , чем голов ,еще нету !
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corazón blanco
Ответ Я Гражданин Мира
А про что ? Нет голов и нет футбола.
Футбол - это искусство. Иногда даже матч закончившийся счётом 0:0 выходит ярче, чем унылые 1:1. Я не принижаю ценность голов. Я просто не согласен, что тех, кто забивают как-то принижают. Наоборот, они стоят в футболе во главе угла. Редко, когда полузащитник или же защитник претендуют на индивидуальные награды. Тысячи человек будут обсуждать, как забил Месси/Роналду гол, а только сотни отметят для себя, как команда работала, какие кружева плела чтобы доставить этот мяч до игрока, который забьёт. Про защитников вспоминают ещё реже. Я только лишь об этом. Надеюсь, что Вы уловили мою мысль.
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Радость Ди Мария
Ответ titov-and-trubach
Странная претензия, на самом деле. Все люди разные. Кто-то любит внимание, кто-то нет. Кто-то успешно проходит испытание славой, а кто-то нет. Папа Мбаппе каким образом в прессе светится? Сам просит взять у него интервью что ли? Папа Месси, замешанный в скандалах с отмыванием денег и неуплатой налогов светился или нет?
У Месси есть сестра. Она про схемы отца точно не в курсе. Суд кстати не нашёл схемы.
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titov-and-trubach
Ответ Я Гражданин Мира
В чём он прав? Он что выступал в чемпионате Лихтенштейна что-ли?
Это очень забавно, на самом деле, вспоминая, что ЗМ играя в Англии получил, к примеру, Майкл Оуэн.
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Я Гражданин Мира
В футболе всё сложна.
И забивать и ассиситироват и оборанятся и защищать ворота !
Отец Мбпапе немножко не прав
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Я Гражданин Мира
Ответ Пирс Морган
Открыт новый персонаж - отец Мбаппе
Что он такого сказал что , сразу напали на него .
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Я Гражданин Мира
Ответ bengalsckyzh
Тьерри Анри в годы его расцвета, тоже был настоящим и не получил ни одного ЗМ. И объяснил это тем, что он не выступал в Испании и Италии. И он прав.
В чём он прав?
Он что выступал в чемпионате Лихтенштейна что-ли?
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korobokchekhova
Да на воротах тоже непросто))
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Я Гражданин Мира
Ответ VERBLYUD
Полагаю, что у Мбаппе и его семейки будет г-ореть, когда Месси получит ЗМ за сезон 22/23)))
Я думаю вы ошибаетесь!
У Мбпапе скорее всего всё ещё приди.
А Месси зм заслуживает каждый год получать.
Пока он на поле, он его всегда заслуживает
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человек-муравей человек-физрук
отец Мбаппе футболист или тренер? откуда он вообще знает что сложнее в футболе? прям как местные эксперты которые котируют замыкания Роналду выше шедевров Месси хотя сами даже по мячу ни разу не пинали
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Илья Игнатьев
Был бы Мбаппе кипером, его отец сказал бы что отбивать мячи сложнее всего)
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Илья Игнатьев
Ответ Александра Александрова
Чтобы забить гол ,на это работает вся команда ! И статистика говорит , что самое сложное в футболе это сделать ассист !
Смотря какой ассист, Гави вот Левандовски простой ассист отдал в классико, а предголевую сделал Де Йонг и там было посложнее.
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titov-and-trubach
Ответ Радость Ди Мария
/ Забивать голы очень сложно, это самое сложное в футболе. / Да вот чёрта с два. Самое сложное - это думать, конструировать (как и в любой деятельности). Отец черепахи намекает, что приз лучшему игроку отдали не его сыну. Да Месси не запарился бы, если бы отдали. У арга была главная цель - выиграть Кубок мира. ЗЫ Почему у Аль-шахерезалду - сёстры, у черепахи вот папа, а из родни Месси никто в медиа не светится (не важно - при победах или поражениях)?
Странная претензия, на самом деле. Все люди разные. Кто-то любит внимание, кто-то нет. Кто-то успешно проходит испытание славой, а кто-то нет. Папа Мбаппе каким образом в прессе светится? Сам просит взять у него интервью что ли? Папа Месси, замешанный в скандалах с отмыванием денег и неуплатой налогов светился или нет?
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Я Гражданин Мира
Ответ Александра Александрова
Чтобы забить гол ,на это работает вся команда ! И статистика говорит , что самое сложное в футболе это сделать ассист !
Я с вами совсем не согласен.
И забить тяжело и ассистироват, да и всё остальное тоже.
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Алексей Петров
Ответ corazón blanco
Не буду подаваться в дебаты, что сложнее, а что проще. Но отец Килиана не прав. Те, кто забивают голы всегда котируются выше. В футболе конечно голы важны, без них не будет побед, но футбол - это ведь не только про голы.
Это голы и обводки, остальное черновая работа, которая не ценится
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titov-and-trubach
Ответ corazón blanco
Не буду подаваться в дебаты, что сложнее, а что проще. Но отец Килиана не прав. Те, кто забивают голы всегда котируются выше. В футболе конечно голы важны, без них не будет побед, но футбол - это ведь не только про голы.
А про что? Весь смысл игры в том, чтобы выиграть. Для победы надо забивать (неважно, хоть в серии пенальти, но забивать).
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Я Гражданин Мира
Ответ Радость Ди Мария
/ Забивать голы очень сложно, это самое сложное в футболе. / Да вот чёрта с два. Самое сложное - это думать, конструировать (как и в любой деятельности). Отец черепахи намекает, что приз лучшему игроку отдали не его сыну. Да Месси не запарился бы, если бы отдали. У арга была главная цель - выиграть Кубок мира. ЗЫ Почему у Аль-шахерезалду - сёстры, у черепахи вот папа, а из родни Месси никто в медиа не светится (не важно - при победах или поражениях)?
Он уж точно не на Месси намекал этого так как Месси сам забил практически столько же.
У вас какая то не стыковка получается
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Я Гражданин Мира
Ответ corazón blanco
Не буду подаваться в дебаты, что сложнее, а что проще. Но отец Килиана не прав. Те, кто забивают голы всегда котируются выше. В футболе конечно голы важны, без них не будет побед, но футбол - это ведь не только про голы.
А про что ?
Нет голов и нет футбола.
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Moscwow
Ответ Радость Ди Мария
/ Забивать голы очень сложно, это самое сложное в футболе. / Да вот чёрта с два. Самое сложное - это думать, конструировать (как и в любой деятельности). Отец черепахи намекает, что приз лучшему игроку отдали не его сыну. Да Месси не запарился бы, если бы отдали. У арга была главная цель - выиграть Кубок мира. ЗЫ Почему у Аль-шахерезалду - сёстры, у черепахи вот папа, а из родни Месси никто в медиа не светится (не важно - при победах или поражениях)?
Потому что родня месси все уголовники, за них отдуваются Агуэро, Ди Мария и Де Пауль
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Пирс Морган
Открыт новый персонаж - отец Мбаппе
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