Фанаты «Ланса» устроили Мбаппе овацию перед матчем и скандировали его имя. Других игроков «ПСЖ» освистали

тепло встретили в Лансе.

Фанаты одноименного клуба перед матчем с « » устроили лучшему бомбардиру чемпионата мира-2022 овацию и скандировали его имя.

Примечательно, что других игроков «ПСЖ» фанаты «Ланса» освистали.

Напомним, Мбаппе сделал хет-трик в финале чемпионата мира, но Франция все равно уступила Аргентине по пенальти.