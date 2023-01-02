Фанаты «Ланса» устроили Мбаппе овацию перед матчем и скандировали его имя. Других игроков «ПСЖ» освистали
Килиана Мбаппе тепло встретили в Лансе.
Фанаты одноименного клуба перед матчем с «ПСЖ» устроили лучшему бомбардиру чемпионата мира-2022 овацию и скандировали его имя.
Примечательно, что других игроков «ПСЖ» фанаты «Ланса» освистали.
Напомним, Мбаппе сделал хет-трик в финале чемпионата мира, но Франция все равно уступила Аргентине по пенальти.
(Ведь кринж давно не набирает выше 6), от безысходности некоторые продвигали даже какую-то жоржинью, кстати где она?
Ноль креатива,ноль нестандартных решений как итог второй матч из рук вон.
Месси-зависимость 🤔💭 ?!
Мбаппе решил их отблагодарить и играет за Ланс:(