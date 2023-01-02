Фанаты «Ланса» устроили Мбаппе овацию перед матчем и скандировали его имя. Других игроков «ПСЖ» освистали

Теги Ланс ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Килиана Мбаппе тепло встретили в Лансе.

Фанаты одноименного клуба перед матчем с «ПСЖ» устроили лучшему бомбардиру чемпионата мира-2022 овацию и скандировали его имя.

Примечательно, что других игроков «ПСЖ» фанаты «Ланса» освистали.

Напомним, Мбаппе сделал хет-трик в финале чемпионата мира, но Франция все равно уступила Аргентине по пенальти.

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16 комментариев

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Рамзан Азимов
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А после матча надо было МБапе освистать, а команду аплодировать.
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Raul14
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Везде фанатики одного банкрота)) Знают что скоро расформируют их спотифой клуб и ищут новую команду))
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GuruFutbola
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Ответ rigobersong
Самое смешное глоры кринжи теперь примазываются к успеху Мбаппе:))🤣
Согласен, им не привыкать в года когда Месси берет зм топить за любого, кто сыграл матч с оценкой хотя бы 7
(Ведь кринж давно не набирает выше 6), от безысходности некоторые продвигали даже какую-то жоржинью, кстати где она?
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Крыс Пол
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Всё, не будет исторического сезона у ПСЖ. Поставленная руководством задача не выполнена, вот к чему приводят отпуска и недисциплинированное поведение лидеров посреди сезона.
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Отшельник86
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Ответ rigobersong
Без великого Месси ПСЖ середнячок:)
Да заткнись ты
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rigobersong
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Ответ GuruFutbola
Невероятный топарь и главный герой сборной Франции как бы обиженные глоры госпроекта франко не скулили, но это факт
Самое смешное глоры кринжи теперь примазываются к успеху Мбаппе:))🤣
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rigobersong
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Без великого Месси ПСЖ середнячок:)
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Rej1sta
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Мбаппе после этого растаял и решил не играть
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Arman FCSM
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Имя Мбаппе скандировали бюджетники, которых нагнал на стадион Макрон
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М.Ю!!!
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Ответ Beckham7-23
На каких позициях играли Месси и Неймар в сборной Франции
Там у Франции состав такой что и без Мбаппе до финала дошли )
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Rule1
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Встретили аплодисментами,провожать по ходу будут пинками,3:1 уже видут.
Ноль креатива,ноль нестандартных решений как итог второй матч из рук вон.
Месси-зависимость 🤔💭 ?!
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Tango442
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Мбаппе поэтому не вышел на поле ?
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Beckham7-23
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Ответ Stade de Reims
Черепашка скучный, без Лео и Неймара.
На каких позициях играли Месси и Неймар в сборной Франции
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GuruFutbola
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Невероятный топарь и главный герой сборной Франции как бы обиженные глоры госпроекта франко не скулили, но это факт
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Фанат Лионеля Месси
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Судя по матчу
Мбаппе решил их отблагодарить и играет за Ланс:(
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Stade de Reims
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Черепашка скучный, без Лео и Неймара.
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