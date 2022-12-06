Медведев о лидерстве «Зенита» по посещаемости: «Миллионы в России и за рубежом болеют за нас. Каждый из них стремится хоть раз посетить нашу арену»
Александр Медведев прокомментировал высокую посещаемость матчей «Зенита».
По оценкам телеграм-канала «Футбольная посещаемость», в среднем на домашние игры петербуржцев в первой части сезона-2022/23 приходили 34 029 человек. На втором месте – «Краснодар» (24 336), на третьем – «Динамо» (17 481). Больше 10 тысяч зрителей также было на матчах «Факела» (16 564), «Ротора» (13 114), «Спартака» (12 584) и ЦСКА (11 604).
«Это лидерство не случайность, а отражение спортивных успехов «Зенита», а также привлекательности инфраструктуры и многообразия ее использования в дни матчей и вне их, постоянной работы с аудиторией.
За «Зенит» болеют не только в Санкт-Петербурге и области, но и миллионы людей в России и за рубежом. Каждый из этой аудитории стремится хоть раз посетить нашу арену наряду со многими болельщиками наших соперников», – сказал генеральный директор «Зенита».
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