Аршавин о Fan ID: «Один доброжелатель сказал: «Когда спрашивают про карту болельщика, нужно стать глупо-слепо-немым». Добавить нечего»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия болельщики Матч ТВ Fan ID Футбол

Андрей Аршавин высказался против Fan ID.

«Во-первых, для клубов с большим числом болельщиков это станет серьезной проблемой, доходы упадут.

Во-вторых, недавно один человек, который желает мне добра, сказал: «Когда тебя будут спрашивать про карту болельщика, ты должен стать глупо-слепо-немым». Добавить нечего», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Зарема Салихова: «Кто конечный бенефициар перехода в Азию? Если те же, кто инициировал введение Fan ID, то о последствиях вряд ли задумывались»

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6 комментариев

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Kuryanin
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Глупо-слепо-немым? Может глухослепонемым?
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инок
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Аршавин адекватный человек. Создатели фан айди - депутаты, как-же далеки они от нормальных людей...
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Мистер Уайт
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Вот сейчас РФС перейдёт в Азию и все пойдут делать фан-айди, чтобы посмотреть на Аль-Хиджаб и Аль-Гашиш - видимо такие ожидания у футбольных чиновников.
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-4
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Дмитрий9779
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Фан айди,Азия..."правильной" дорогой идём...чтобы поменьше ходили на стадион.
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s_h_a_m_a_n
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Широков по ходу так и получил карту))
да ещё и с Аршавиным секретом поделился
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А.Э.РАСИМ
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Можно добавить сотню.
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