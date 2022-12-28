Аршавин о Fan ID: «Один доброжелатель сказал: «Когда спрашивают про карту болельщика, нужно стать глупо-слепо-немым». Добавить нечего»
Андрей Аршавин высказался против Fan ID.
«Во-первых, для клубов с большим числом болельщиков это станет серьезной проблемой, доходы упадут.
Во-вторых, недавно один человек, который желает мне добра, сказал: «Когда тебя будут спрашивать про карту болельщика, ты должен стать глупо-слепо-немым». Добавить нечего», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
Зарема Салихова: «Кто конечный бенефициар перехода в Азию? Если те же, кто инициировал введение Fan ID, то о последствиях вряд ли задумывались»
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да ещё и с Аршавиным секретом поделился