Аршавин о Fan ID: «Один доброжелатель сказал: «Когда спрашивают про карту болельщика, нужно стать глупо-слепо-немым». Добавить нечего»

высказался против Fan ID.

«Во-первых, для клубов с большим числом болельщиков это станет серьезной проблемой, доходы упадут.

Во-вторых, недавно один человек, который желает мне добра, сказал: «Когда тебя будут спрашивать про карту болельщика, ты должен стать глупо-слепо-немым». Добавить нечего», – сказал заместитель генерального директора « » по спортивному развитию.

Зарема Салихова: «Кто конечный бенефициар перехода в Азию? Если те же, кто инициировал введение Fan ID, то о последствиях вряд ли задумывались»

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