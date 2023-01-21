Бердыев о Нобоа: «Насколько высок уровень РПЛ, что позволяет игроку в 37 лет стать лучшим»

Теги Кристиан Нобоа Курбан Бердыев премьер-лига Россия Сочи Футбол

Курбан Бердыев высоко отозвался о хавбеке «Сочи» Кристиане Нобоа.

Накануне эквадорец продлил контракт с клубом по схеме «1+1».

Нобоа был признан лучшим игроком прошлого сезона Мир РПЛ по версии РФС.

«Здесь два момента. Первый: насколько высок уровень нашего чемпионата, что позволяет игроку в 37 лет стать лучшим.

И второй момент в том, что Крис это заслужил. Он — компьютер. Все ходы он просчитывает заранее. Таких игроков нельзя загонять в рамки, им нужна свобода», — сказал главный тренер «Сочи».

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7 комментариев

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BioTambovez
Нобоа всегда нравился игровым интеллектом
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Только Крылья
Ответ Spaten
Время вообще летит. Я помню школьником на турбазе играли в футбол, парни орали бате моему : дед пасуй! И он рулил в центре поля, вырезал передачи. А мне сказали пацан, иди к воротам чужим , стой там , забивай
Я думал, скажешь, что дедом оказался Нобоа, но тоже неплохо)))
+4
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+4
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Spaten
Время вообще летит. Я помню школьником на турбазе играли в футбол, парни орали бате моему : дед пасуй! И он рулил в центре поля, вырезал передачи. А мне сказали пацан, иди к воротам чужим , стой там , забивай
+2
-1
+1
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Артем Андреев
Бердыев и Нобоа - страшная сила. Гвардиола, Анчелотти и Моур подтвердят.
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gvs4hj2p24
Кристиан пусть и в возрасте, но в российской лиге каши не портит, что что а пас гениальный может выдать
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Вадим Сидоров
Двоякий смысл заголовка, дескать такой уровень чемпа что даже 37-летние хороши)
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rigobersong
В 37 лет!:)☝👀
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