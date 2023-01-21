Бердыев о Нобоа: «Насколько высок уровень РПЛ, что позволяет игроку в 37 лет стать лучшим»

высоко отозвался о хавбеке «Сочи» Кристиане Нобоа.

Накануне эквадорец продлил контракт с клубом по схеме «1+1».

Нобоа был признан лучшим игроком прошлого сезона Мир по версии РФС.

«Здесь два момента. Первый: насколько высок уровень нашего чемпионата, что позволяет игроку в 37 лет стать лучшим.

И второй момент в том, что это заслужил. Он — компьютер. Все ходы он просчитывает заранее. Таких игроков нельзя загонять в рамки, им нужна свобода», — сказал главный тренер « ».