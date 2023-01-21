Бердыев о Нобоа: «Насколько высок уровень РПЛ, что позволяет игроку в 37 лет стать лучшим»
Курбан Бердыев высоко отозвался о хавбеке «Сочи» Кристиане Нобоа.
Накануне эквадорец продлил контракт с клубом по схеме «1+1».
Нобоа был признан лучшим игроком прошлого сезона Мир РПЛ по версии РФС.
«Здесь два момента. Первый: насколько высок уровень нашего чемпионата, что позволяет игроку в 37 лет стать лучшим.
И второй момент в том, что Крис это заслужил. Он — компьютер. Все ходы он просчитывает заранее. Таких игроков нельзя загонять в рамки, им нужна свобода», — сказал главный тренер «Сочи».
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