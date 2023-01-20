Бердыев о выражении «автобус Бердыева»: «Когда то же самое происходит у топ-клубов, называют хорошо организованной обороной. Но это автобус»

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия Матч ТВ Сочи Футбол

Курбан Бердыев прокомментировал мнение о том, что он ставит своим командам оборонительный футбол.

«Я сам о себе иногда слышу в прессе, особенно про «автобус».

Автобус – что это такое вообще? Если посмотреть чемпионат мира – все за линией мяча. Если посмотреть полуфинал и финал Лиги чемпионов, то и там все за линией мяча.

Что интересно, говорят – «автобус Бердыева», а когда то же самое происходит на экране у топ-клубов – это хорошо организованная оборона. Но это тот же автобус», – сказал главный тренер «Сочи».

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Miller83
Ответ Shuller18
Ну пусть Бердыев покажет, кто из современных топ клубов играет в 5 защитников и 3 опорника низким блоком почти без прессинга, уповая на стандарты и то, что впереди бегунок убежит 1-2 раза за матч? Это и есть автобус.
Вот это вот самый бредовый бред, который только можно было услышать от персональных хейтеров Бекиича. Хейтерство оно такое, клоунов удел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Ответ BVB09
Атлетико
Ни разу. Те, кто реально сравнивает тактику Симеоне с автобусом Бердыева, не шибко разбираются в сути. Отказ от владения это еще не автобус
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BVB09
Ответ Shuller18
Ну пусть Бердыев покажет, кто из современных топ клубов играет в 5 защитников и 3 опорника низким блоком почти без прессинга, уповая на стандарты и то, что впереди бегунок убежит 1-2 раза за матч? Это и есть автобус.
Атлетико
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jeicob Harlon
Курбан Бекиич вы лучший,а ничего не добившиеся алкаши вас не поймут
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
Бердыев не должен ничего объяснять с его авторитетом и опытом....он всем всё доказал....а кто этого не понимает тот не видел победы над Баварией,Барселоной и многими другими "топ командами" старого света!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ss_podonok
спасибо что откатил уровень рпл на 10 лет назад своими великими автобусными тактиками. ты не жозе моуриньо, а рубин не интер
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Teodrakis
Автобусы Бердыева > Автобусы в Воронеже
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ress10
Ответ Hong Kil
🐵
Приятно познакомится, я Олег
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Ну пусть Бердыев покажет, кто из современных топ клубов играет в 5 защитников и 3 опорника низким блоком почти без прессинга, уповая на стандарты и то, что впереди бегунок убежит 1-2 раза за матч? Это и есть автобус.
+8
-9
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hong Kil
Ответ ress10
🤡.
🐵
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ChipsRobber
Говорят не просто "автобус", а "автобус Бердыева", потому что именно Бердыев поднял построение футбольного автобуса на недосягаемую высоту.
Гордиться нужно, Курбан Бекиевич, а Вы жалуетесь!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Самый лучший автобус был у Бикиевича в Ростове.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ruslan_khaibulov
Ответ Ебздрогыч
Все понятно. Весь мировой футбол - это один большой автобус
Посмотри как хвалёный фаворит Франция поставил автобус против нищих марокканцев на ЧМ) в важных играх все ставят автобус
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ress10
Все по фактам разложил Курбан Бекиевич
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ress10
Ответ Hong Kil
Ага, топклубы ставят автобус. Интересно, в играх с кем, с аутсайдерами? Смешной старик
🤡.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Циник Петербургский
По сути он прав. Это как в анекдоте. "И крыса и белка - грызуны. Но у белки более привлекательный имидж..."
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hong Kil
Ага, топклубы ставят автобус. Интересно, в играх с кем, с аутсайдерами? Смешной старик
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Доктор Верховцев
Да не, Бикеич! Просто говорят «автобус» без «Бердыева».
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Все понятно. Весь мировой футбол - это один большой автобус
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий