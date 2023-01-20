Бердыев о выражении «автобус Бердыева»: «Когда то же самое происходит у топ-клубов, называют хорошо организованной обороной. Но это автобус»
Курбан Бердыев прокомментировал мнение о том, что он ставит своим командам оборонительный футбол.
«Я сам о себе иногда слышу в прессе, особенно про «автобус».
Автобус – что это такое вообще? Если посмотреть чемпионат мира – все за линией мяча. Если посмотреть полуфинал и финал Лиги чемпионов, то и там все за линией мяча.
Что интересно, говорят – «автобус Бердыева», а когда то же самое происходит на экране у топ-клубов – это хорошо организованная оборона. Но это тот же автобус», – сказал главный тренер «Сочи».
Гордиться нужно, Курбан Бекиевич, а Вы жалуетесь!