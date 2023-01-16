Шикунов о Бердыеве: «Слепит в «Сочи» серьезную команду. В следующем сезоне можно штурмовать первую тройку»

оценил назначение главным тренером «Сочи».

— Вы дружны с Бердыевым. Принимали участие в его переговорах с «Сочи»?

— Да. Мы уже давно хотели вернуть Курбана Бекиича в Россию, в . Общались еще с двумя клубами, но не получилось. А вот с « », слава богу, все сложилось. Бердыев вновь будет работать у нас в стране.

Это, вне всякого сомнения, большой специалист. Всегда приятно, когда такие тренеры становятся частью российского футбола.

Чемпионат наш точно станет интереснее. Мы в этом уже убедились в свое время на примере «Рубина» и «Ростова». Два золота с Казанью, серебро с дончанами, Лига чемпионов... У Бердыева всегда интересные команды.

При этом он умеет раскрывать и развивать игроков. Посмотрите, сколько лет радует российского болельщика Нобоа! А Азмун, Навас, Семак? Все они прошли через Бердыева. Да всех уже не перечесть!

— Бердыев — амбициозный специалист, но в этом сезоне «Сочи» уже вряд ли повторит прошлогодний успех — второе место?

— Кто знает... Российский чемпионат непредсказуемый. Все бывает в нашей лиге. Уверен, что за сборы и во второй части сезона Бердыев слепит в «Сочи» серьезную команду. Тем более там есть ребята, с которыми он уже работал, прекрасно знает их возможности – Маргасов, Нобоа, Джанаев.

— Но 11 очков от идущего на втором месте «Спартака» — все-таки многовато.

— Не спорю — много. Мы все понимаем. Но если Бердыев за весну слепит крепкую команду, то в следующем сезоне «Сочи» может штурмовать первую тройку, – сказал бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова».