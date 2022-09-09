22 млн фунтов от «Челси» за Поттера и его штаб «Брайтону» – рекордная компенсация за тренера. За Нагельсманна платили 20 млн евро

Компенсация, которую «Челси» заплатит за Грэма Поттера и его штаб, станет рекордной.

По данным The Times, лондонский клуб выплатит 20 млн фунтов за Поттера, о назначении которого на пост тренера было объявлено вчера, а также еще 2 млн фунтов за членов тренерского штаба, которые покинули «Брайтон» вместе с ним.

Компенсация в 22 млн фунтов за тренера и его штаб станет рекордной. Ранее самой крупной суммой, выплаченной при переходе тренера из одного клуба в другой, были 20 млн евро (около 17,4 млн фунтов), которые отдала за .

Ранее стало известно, что по 5-летнему контракту с «Челси» Поттер получит 60 млн фунтов.

11 лет назад – четвертая лига Швеции, сегодня – «Челси». Путь тренера Грэма Поттера