«Пумас» накажут Дани Алвеса на фоне обвинения в изнасиловании
«Пумас» применят санкции к Дани Алвесу.
Бразилец сегодня был заключен под стражу без права внесения залога. 23-летняя девушка обвиняет его в изнасиловании в ночном клубе Барселоны.
«Клуб предпримет соответствующие действия и санкции, установленные трудовым договором, подписанным со спортсменом, а также правилами внутреннего трудового распорядка», – сообщили в «Пумас» в пятницу.
Жертва Алвеса заявила, что Дани заставил ее сделать ему минет, ударил и изнасиловал в туалете ночного клуба
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