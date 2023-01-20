«Пумас» накажут Дани Алвеса на фоне обвинения в изнасиловании

«Пумас» применят санкции к .

Бразилец сегодня был заключен под стражу без права внесения залога. 23-летняя девушка обвиняет его в изнасиловании в ночном клубе Барселоны.

«Клуб предпримет соответствующие действия и санкции, установленные трудовым договором, подписанным со спортсменом, а также правилами внутреннего трудового распорядка», – сообщили в « » в пятницу.

Жертва Алвеса заявила, что Дани заставил ее сделать ему минет, ударил и изнасиловал в туалете ночного клуба