«Пумас» накажут Дани Алвеса на фоне обвинения в изнасиловании

Теги Дани Алвес происшествия высшая лига Мексика Пумас Футбол

«Пумас» применят санкции к Дани Алвесу.

Бразилец сегодня был заключен под стражу без права внесения залога. 23-летняя девушка обвиняет его в изнасиловании в ночном клубе Барселоны.

«Клуб предпримет соответствующие действия и санкции, установленные трудовым договором, подписанным со спортсменом, а также правилами внутреннего трудового распорядка», – сообщили в «Пумас» в пятницу.

Жертва Алвеса заявила, что Дани заставил ее сделать ему минет, ударил и изнасиловал в туалете ночного клуба

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5 комментариев

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Александр Тихомиров
Ответ Arman FCSM
А дождаться судебного вердикта не вариант?
а хайпануть то надо )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Эх, Дани, Дани.. Дамы итак на тебя прыгали. Нафиг тебе эти деспотичные приступы?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekor
Был взять...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Кажется, он это в ночном клубе и просил
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arman FCSM
А дождаться судебного вердикта не вариант?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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