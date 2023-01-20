Дани Алвес арестован по подозрению в сексуальном насилии

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Дани Алвес арестован по обвинению в сексуальном насилии.

Сегодня бывший защитник «Барселоны» был арестован по подозрению в сексуальных домогательствах к молодой женщине в ночном клубе Sutton в Барселоне 30 декабря, пишет Cope. Это произошло в Барселоне примерно в 10 утра по местному времени.

Утром 20 января Алвес должен был явиться в полицейский участок Лес-Кортс в каталонской столице для допроса. После ареста Дани доставят в суд, где для него изберут временную меру пресечения.

По версии заявителя, Алвес, находившийся в отпуске в Барселоне после участия в чемпионате мира в Катаре в составе сборной Бразилии, на вечеринке в ночном клубе подошел к молодой женщине и без ее согласия засунул руку ей под нижнее белье. По показаниям потерпевшей, когда ей удалось уйти от футболиста, она сообщила об этом своим друзьям и охране ночного клуба, которая обратились в каталонскую полицию.

После выдвинутых обвинений Дани подтвердил, что был в клубе Sutton 30 декабря, но опроверг, что допустил непозволительное поведение: «Я никогда не вторгался в личное пространство людей. Это попытка навредить мне и моим близким».

В ходе карьеры защитник также играл за «Севилью», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Сан-Паулу». В 2022 году футболист заключил контракт с мексиканским клубом «Пумас».

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14 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
Ого....

Вывалит тыщ 200 баксов за какую-нибудь эскортницу и дело с "концом"

🤭😅😅
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sbmncd9b8c
Че им все дома не сидится,всех тянет в тюрьму
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БляхаджинсКарпина
"когда ей удалось уйти от футболиста"
то есть сотням игроков со всего мира от него уйти на удавалось, а этой девушке с ходу удалось?
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Karl0709
##### этот всё , пусть докажет что он вообще туда руку засунул.
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ipolyakov16
Очень хотел остаться в Барселоне. Получилось!))
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Серега Ракообразное
Неплохая связка с Менди намечается
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CHELSEA_2008
Буду знать что делать если какая-то тётка прикоснется к моей шее или торсу без моего разрешения 😁
+2
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+2
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здоровяк
Ответ Severfan
очень смущает данная информация: «на вечеринке в ночном клубе подошел к молодой женщине и без ее согласия засунул руку ей под нижнее белье. По показаниям потерпевшей, когда ей удалось уйти от футболиста...» сколько времени прошло и вообще что было с момента как он засунул ей руку под исподнее до того момента, как она отошла от футболиста? слишком сомнительно, чтобы за такое прям арестовывать
Написано же в новости, что она сразу обратилась к охране и те сразу вызвали полицию.
+1
-1
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bostonKG
Уж если Менди оправдали почти по всем случаям, то тут дело вообще ни о чем
+5
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Severfan
очень смущает данная информация:
«на вечеринке в ночном клубе подошел к молодой женщине и без ее согласия засунул руку ей под нижнее белье. По показаниям потерпевшей, когда ей удалось уйти от футболиста...»

сколько времени прошло и вообще что было с момента как он засунул ей руку под исподнее до того момента, как она отошла от футболиста?

слишком сомнительно, чтобы за такое прям арестовывать
+6
-4
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Северный болельщик
Пипец
0
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evil
Часик в радость, чифир в сладость
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Растиньяк
ахахаха
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Егор_Зуев
Дани Дани, что ты делаешь?
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