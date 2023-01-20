Дани Алвес арестован по подозрению в сексуальном насилии
Дани Алвес арестован по обвинению в сексуальном насилии.
Сегодня бывший защитник «Барселоны» был арестован по подозрению в сексуальных домогательствах к молодой женщине в ночном клубе Sutton в Барселоне 30 декабря, пишет Cope. Это произошло в Барселоне примерно в 10 утра по местному времени.
Утром 20 января Алвес должен был явиться в полицейский участок Лес-Кортс в каталонской столице для допроса. После ареста Дани доставят в суд, где для него изберут временную меру пресечения.
По версии заявителя, Алвес, находившийся в отпуске в Барселоне после участия в чемпионате мира в Катаре в составе сборной Бразилии, на вечеринке в ночном клубе подошел к молодой женщине и без ее согласия засунул руку ей под нижнее белье. По показаниям потерпевшей, когда ей удалось уйти от футболиста, она сообщила об этом своим друзьям и охране ночного клуба, которая обратились в каталонскую полицию.
После выдвинутых обвинений Дани подтвердил, что был в клубе Sutton 30 декабря, но опроверг, что допустил непозволительное поведение: «Я никогда не вторгался в личное пространство людей. Это попытка навредить мне и моим близким».
В ходе карьеры защитник также играл за «Севилью», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Сан-Паулу». В 2022 году футболист заключил контракт с мексиканским клубом «Пумас».
Вывалит тыщ 200 баксов за какую-нибудь эскортницу и дело с "концом"
🤭😅😅
то есть сотням игроков со всего мира от него уйти на удавалось, а этой девушке с ходу удалось?
«на вечеринке в ночном клубе подошел к молодой женщине и без ее согласия засунул руку ей под нижнее белье. По показаниям потерпевшей, когда ей удалось уйти от футболиста...»
сколько времени прошло и вообще что было с момента как он засунул ей руку под исподнее до того момента, как она отошла от футболиста?
слишком сомнительно, чтобы за такое прям арестовывать