Алвес об обвинении в сексуальном насилии: «Я никогда не вторгался в личное пространство людей. Это попытка навредить мне и моим близким»
Дани Алвес ответил на обвинение в сексуальном насилии в Барселоне.
По словам женщины, предполагаемой жертвы домогательства, 39-летний экс-защитник «Барселоны» засунул руку ей под нижнее белье.
«Да, я был в том месте с другими людьми и получал удовольствие. Кто знает меня, тот знает, что я люблю потанцевать. Я танцевал, наслаждался, не вторгаясь в личное пространство других людей.
Я не знаю, кто эта женщина. Когда заходишь в уборную, нет нужды спрашивать, кто там есть.
Я никогда не вторгался ни в чье личное пространство. Как бы я сделал это с девушкой или женщиной? Нет, Господи.
Пытаются причинить вред мне, моим близким. Люди знают, кто я», – сказал футболист «Пумас» в эфире Antena 3.
И многие мои слова подтвердят
Та ситуация с Пепе в матче с Реалом сразу в глазах…все хорошее впечатление об этом весельчаке испортила
Судья : — А как вы догадались?
— Кхм… Как бы вам объяснить… вы коня с руки кормили когда-нибудь? 😅😅😅🤭
От этого парня можно всё ожидать 😆
А это он к чему вдруг приплел?