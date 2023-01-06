Алвес об обвинении в сексуальном насилии: «Я никогда не вторгался в личное пространство людей. Это попытка навредить мне и моим близким»

ответил на обвинение в сексуальном насилии в Барселоне.

По словам женщины, предполагаемой жертвы домогательства, 39-летний экс-защитник «Барселоны» засунул руку ей под нижнее белье.

«Да, я был в том месте с другими людьми и получал удовольствие. Кто знает меня, тот знает, что я люблю потанцевать. Я танцевал, наслаждался, не вторгаясь в личное пространство других людей.

Я не знаю, кто эта женщина. Когда заходишь в уборную, нет нужды спрашивать, кто там есть.

Я никогда не вторгался ни в чье личное пространство. Как бы я сделал это с девушкой или женщиной? Нет, Господи.

Пытаются причинить вред мне, моим близким. Люди знают, кто я», – сказал футболист « » в эфире Antena 3.