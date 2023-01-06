Алвес об обвинении в сексуальном насилии: «Я никогда не вторгался в личное пространство людей. Это попытка навредить мне и моим близким»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия высшая лига Мексика Пумас Футбол

Дани Алвес ответил на обвинение в сексуальном насилии в Барселоне.

По словам женщины, предполагаемой жертвы домогательства, 39-летний экс-защитник «Барселоны» засунул руку ей под нижнее белье.

«Да, я был в том месте с другими людьми и получал удовольствие. Кто знает меня, тот знает, что я люблю потанцевать. Я танцевал, наслаждался, не вторгаясь в личное пространство других людей.

Я не знаю, кто эта женщина. Когда заходишь в уборную, нет нужды спрашивать, кто там есть.

Я никогда не вторгался ни в чье личное пространство. Как бы я сделал это с девушкой или женщиной? Нет, Господи.

Пытаются причинить вред мне, моим близким. Люди знают, кто я», – сказал футболист «Пумас» в эфире Antena 3.

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29 комментариев

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Мадрид наказывает!
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Ответ Aleksandr Danilov
Дани Алвесу я верю на все 100. За всю карьеру о нем никто плохого слова не сказал
Че правда? Даже после дичайшей симуляции в полуфинале ЛЧ?
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Stannis_Baratheon
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Ответ Sevuska
мессе это футбольный божок
Твой?
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Nikro9
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Ответ Aleksandr Danilov
Дани Алвесу я верю на все 100. За всю карьеру о нем никто плохого слова не сказал
Симулянт тот еще…
И многие мои слова подтвердят
Та ситуация с Пепе в матче с Реалом сразу в глазах…все хорошее впечатление об этом весельчаке испортила
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Barsa! bolshe chem klub
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Алвес:- Вот зашёл я в туалет, засунул ей руку в трусы и чувствую что она хочет меня!!!
Судья : — А как вы догадались?
— Кхм… Как бы вам объяснить… вы коня с руки кормили когда-нибудь? 😅😅😅🤭
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Attack Sir
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Ответ BVB09
Посмотрите сериал все или ничего про сити. Там менди тоже отзывчивый, вечно улыбающийся паренёк который всем нравиться
Справедливости ради, Менди ещё не осуждён ни по одному обвинению, насколько я помню.
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Altim
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Ответ Александр Зубков
Это смотря в какую уборную зашёл. Обозначенную М или Жо.
Так Жо - же свой, бразилец)) Вот и зашёл)
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Cantstoped
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Он сувал руки ПОД нижнее БЕЛЬЁ! Я точно это знаю, лично видел.
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Altim
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Ответ BVB09
Посмотрите сериал все или ничего про сити. Там менди тоже отзывчивый, вечно улыбающийся паренёк который всем нравиться
сравнил жопу с пальцем
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Арман Бижанов
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Вот в таких ситуациях нужен ВАР! Чтоб точно определить была ли там рука или нет
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Jeicob Harlon
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Ответ Aleksandr Danilov
Дани Алвесу я верю на все 100. За всю карьеру о нем никто плохого слова не сказал
А к Роналду то лез в каждом Классико
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DolJun
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Ответ Stannis_Baratheon
Видимо ты тоже жертва Дани Алвеса
видимо ты можешь быть ценным свидетелем в пользу обвинения, если так думаешь)
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BVB09
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Ответ Aleksandr Danilov
Дани Алвесу я верю на все 100. За всю карьеру о нем никто плохого слова не сказал
Посмотрите сериал все или ничего про сити. Там менди тоже отзывчивый, вечно улыбающийся паренёк который всем нравиться
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Sevuska
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Ответ Stannis_Baratheon
Что такое мессе? На каком языке ты пишешь?
мессе это футбольный божок
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Stannis_Baratheon
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Ответ Sevuska
Он назвал мессе сволочью 😎 От этого парня можно всё ожидать 😆
Что такое мессе? На каком языке ты пишешь?
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человексостороны
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"Я никогда не вторгался в личное пространство людей" - Хороший эвфемизм выражения "не лез в чужие трусы".
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Stannis_Baratheon
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Ответ DolJun
альба и буся не дадут соврать?)
Видимо ты тоже жертва Дани Алвеса
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Sevuska
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Он назвал мессе сволочью 😎
От этого парня можно всё ожидать 😆
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LIBerly
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Да ну, не верю, что Дани мог такое сделать.
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Александр Зубков
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Это смотря в какую уборную зашёл. Обозначенную М или Жо.
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санчос пономоревский
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Ответ Winterburn
Дани Алвес: "Это была рука Дьявола"
Игрушка дьявола ежжжи...
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Schiaff1no
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Ответ Полуэктов Пётр
"Когда заходишь в уборную, нет нужды спрашивать, кто там есть." А это он к чему вдруг приплел?
Паблик цитат Джейсона Стэтхэма попросил прорекламить
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Winterburn
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Дани Алвес: "Это была рука Дьявола"
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Bashibuzuck
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Это все фигня, пишут что Виалли умер😳
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Рома Михалев
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Мне кажется, если такой мужик засунул ей руку туда, то она непременно ему бы отдалась. Видимо, Дани сам отказал, когда она повернулась к нему лицом, вот и бесится теперь
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Полуэктов Пётр
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"Когда заходишь в уборную, нет нужды спрашивать, кто там есть."
А это он к чему вдруг приплел?
+9
-1
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