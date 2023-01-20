«Спартак» сыграет с АГМК из Узбекистана на сборах в ОАЭ после отказа «Левски»

Теги Спартак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) высшая лига Узбекистан АГМК Футбол

Стало известно, с кем «Спартак» 22 января проведет товарищеский матч.

Соперником московского клуба взамен отказавшегося «Левски» станет клуб АГМК из Узбекистана . 

Напомним, на эту дату красно-белые планировали матч с «Левски», но болгарский клуб за несколько дней до матча отказался от его проведения.

АГМК дважды становился бронзовым призером чемпионата Узбекистана (в 2020 и 2021 годах), в 2018-м выиграл Кубок страны.

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4 комментария

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Арсений Элин
Интересно будет увидеть игроков после перерыва...
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Overkiller
Вот сторонники перехода в Азию и увидят за что они ратуют.
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Дмитрий9779
Ответ Ильдар Фарукшин
Показывать будут, а так без разницы. Соскучился
Если матч не сделают закрытым то обычно матчи всех клубов на клубных каналах показывают.
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-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Показывать будут, а так без разницы. Соскучился
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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