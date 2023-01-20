«Спартак» сыграет с АГМК из Узбекистана на сборах в ОАЭ после отказа «Левски»
Стало известно, с кем «Спартак» 22 января проведет товарищеский матч.
Соперником московского клуба взамен отказавшегося «Левски» станет клуб АГМК из Узбекистана .
Напомним, на эту дату красно-белые планировали матч с «Левски», но болгарский клуб за несколько дней до матча отказался от его проведения.
АГМК дважды становился бронзовым призером чемпионата Узбекистана (в 2020 и 2021 годах), в 2018-м выиграл Кубок страны.
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