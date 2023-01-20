«Спартак» сыграет с АГМК из Узбекистана на сборах в ОАЭ после отказа «Левски»

Стало известно, с кем « » 22 января проведет товарищеский матч.

Соперником московского клуба взамен отказавшегося «Левски» станет клуб из Узбекистана .

Напомним, на эту дату красно-белые планировали матч с «Левски», но болгарский клуб за несколько дней до матча отказался от его проведения.

АГМК дважды становился бронзовым призером чемпионата Узбекистана (в 2020 и 2021 годах), в 2018-м выиграл Кубок страны.