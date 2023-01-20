Прокуратура требует снять 9 очков с «Ювентуса», а также отстранить Аньелли, Недведа и Паратичи на срок от 12 до 20 месяцев

Прокуратура требует снять 9 очков с « » на фоне истории с финансовыми махинациями.

Кроме того, запрошены длительные дисквалификации для руководства клуба: на 20 месяцев и 10 дней – для бывшего директора «Юве» , 16 месяцев – для экс-президента клуба Андреа Аньелли и по 12 месяцев для других экс-директоров – Павла Недведа, Паоло Гаримберти и Маурицио Арривабене.

Также прокуратура требует оштрафовать остальные клубы, задействованные в махинациях.

Напомним, «Ювентус» обвиняется в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов. Ранее руководители «Юве» ушли в отставку. Сообщалось, что Аньелли, Недведу и другим экс-боссам клуба могут предъявить обвинения по делу о нарушении отчетности.

«Ювентусу» грозят вылетом в Серию В, несмотря на уход Аньелли. Что происходит?