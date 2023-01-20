Прокуратура требует снять 9 очков с «Ювентуса», а также отстранить Аньелли, Недведа и Паратичи на срок от 12 до 20 месяцев

Теги Ювентус Павел Недвед серия А Италия происшествия Андреа Аньелли Фабио Паратичи деньги Футбол

Прокуратура требует снять 9 очков с «Ювентуса» на фоне истории с финансовыми махинациями.

Кроме того, запрошены длительные дисквалификации для руководства клуба: на 20 месяцев и 10 дней – для бывшего директора «Юве» Фабио Паратичи, 16 месяцев – для экс-президента клуба Андреа Аньелли и по 12 месяцев для других экс-директоров – Павла Недведа, Паоло Гаримберти и Маурицио Арривабене. 

Также прокуратура требует оштрафовать остальные клубы, задействованные в махинациях.

Напомним, «Ювентус» обвиняется в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов. Ранее руководители «Юве» ушли в отставку. Сообщалось, что Аньелли, Недведу и другим экс-боссам клуба могут предъявить обвинения по делу о нарушении отчетности.

«Ювентусу» грозят вылетом в Серию В, несмотря на уход Аньелли. Что происходит?  

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22 комментария

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makelove
Ответ MstAndreev
В этот раз гуманно)
в прошлый раз (в 2006-ом) тоже начинали просто со сняти очков, а потом раскрутили до ссылки
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makelove
инетересно, а как так снова получается, что для Юве – снятие очков, для руководства – бан, а для остальных клубов – просто штраф.
Через 10 лет появится расследование, что все клубы так делали, ОКАЗЫВАЕТСЯ, но наказывать не будут, потому что срок годности прошёл
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IRON MAN
Итальянцы фееричные идиоты) сами уничтожают свою лигу и потом будут ныть про богатую АПЛ)) в Англии вообще сквозь пальцы смотрят на любые махинацит клубов))
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Александр Елисеев
Вряд ли суд удовлетворит запрос насчет снятия очков, потому что это не спортивный суд Серии А (условно говоря). Остальное, если докажут.
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MstAndreev
В этот раз гуманно)
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Aleks Del Piero
Неплохо бы сразу тогда указать, кому эти 9 очков передать, особо нуждающимся коллегам из Интера, например. Как со скудетто в 05/06. Не пропадать же добру :)
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Совесть Черданцева
Кальчополи 2.0
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Бронислав Каминский
Ответ Vadim62
Прокуратура может с таким же успехом требовать снятия очков с любого клуба - отчётность нарушают все. Дутая, высосанная из пальца история и закончится ничем.
Мнение уважаемого юриста из России
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Vadim62
Прокуратура может с таким же успехом требовать снятия очков с любого клуба - отчётность нарушают все. Дутая, высосанная из пальца история и закончится ничем.
+2
-3
-1
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ZamoRano
Давайте все вспомним эту прекрасную песню! https://youtu.be/ovt0dTrD5h4
0
-4
-4
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Anthony Hlyanov
Ещё по божески отделаться могут
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rigobersong
А зачем Новиков подписался как спортс ру, все мы знаем, что он больше всех гасит ювентус со своими новостями, мне даже болельщики Юве говорили:)😀
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Sevuska
Затаскали « Старую Синьору « по прокурорам .
Эх затаскали .
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ZamoRano
Казахстан, Грузия и Азербайджан напряглись...
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deadjoker
Лучше пусть заставят продлить контракт с Аллегри лет на 10 и будет и минус очки и серия Б.
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Футбол_это_жизнь
Ответ RealJon
Ну если и правда виновные, тогда такая наказания будет как подаркой от прокуратуры
Хай на на нааййй
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0
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rigobersong
Говорят я хейтер Ювы, но в отличии от глоров договорентуса, я смотрел матчи в серии Б, когда они бились с Мантовами и Триестинами, матчи показывали по Евроспорт 2:)) До сих пор не слышу от глоров слова благодарности Салайете, который не кинул ювку, а помог им вернуться назад:)) Истинная легенда клуба!:)
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Футбол_это_жизнь
Почему финансовые или другие махинации не связанные с футболом должны отражаться на спортивной части? При чем тут очки в таблице и деньги?
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-2
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RealJon
Ну если и правда виновные, тогда такая наказания будет как подаркой от прокуратуры
+1
-1
0
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Rio de Janeiro
Юве легенда Серии Б)
+10
-7
+3
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rigobersong
Лайтово, по хорошему в серию Б:)
+3
-6
-3
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6rpvsqvwtj
В серию Б их ,там заждались ))
+16
-7
+9
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