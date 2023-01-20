Помазун об Австралии: «Не сталкивались с проблемами из-за национальности. Наоборот, всем интересно: «Как в России?»

Теги премьер-лига Россия Урал Илья Помазун Футбол

Илья Помазун рассказал об отношении к россиянам в Австралии.

Голкипер «Урала» посетил Голд-Кост, Мельбурн и Сидней во время отпуска.

«Ни разу не сталкивались в Австралии с проблемами из-за национальности. Наоборот, всем интересно. Спрашивают: «Как доехали сюда? Это же очень далеко. Как в России, как погода?»

Австралийцы, американцы, европейцы – все очень любят общаться, такой маленький разговор ни о чем, смолл-ток. Думать про меня они могут что угодно, но во время разговора все спокойно», – сказал Помазун.

Помазун о лучших вратарях: «На первом месте – Алиссон, потом Куртуа и Нойер. В России – Сафонов, Акинфеев и Селихов»

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6 комментариев

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roma.atyakshev
Ответ FilinMD
Очевидно же, что если ты турист, то ты несешь деньги. Все остальное вторично. Самое интересное начинает ощущаться, когда ты имеешь статус резидента А тут просто очередной курортник, который «проехал 600 км за две-три-четыре недели, ничего плохого не увидел и не услышал, все нормально».
девушка работает в компании, которая принадлежит Австралийцам. После 24-го 70 процентов сократили, остальных перевезли в Тбилиси. Не смотря на то что компания могла остаться работать в России, оба эти решения были спущены непосредственно из австралийского офиса, поэтому да, нужно отличать туристов от реального отношения.
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FilinMD
Очевидно же, что если ты турист, то ты несешь деньги. Все остальное вторично. Самое интересное начинает ощущаться, когда ты имеешь статус резидента

А тут просто очередной курортник, который «проехал 600 км за две-три-четыре недели, ничего плохого не увидел и не услышал, все нормально».
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Sevuska
Да нормальная национальность- Костя Дзю с сыновьями уже всё им рассказал и показал .
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Артем Коваленко
У них другая там проблема. В любой момент из унитаза может вылезти какое-нибудь чудовище или же на улице какой-нибудь птеродактиль схватит тебя неожиданно.
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Фут.Боль
Действительно,хороший вопрос, как погода?
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Геннадий Тимченко
Что на это скажут Свищёв и Титюшкин❓🤔
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+2
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