Помазун об Австралии: «Не сталкивались с проблемами из-за национальности. Наоборот, всем интересно: «Как в России?»

рассказал об отношении к россиянам в Австралии.

Голкипер « » посетил Голд-Кост, Мельбурн и Сидней во время отпуска.

«Ни разу не сталкивались в Австралии с проблемами из-за национальности. Наоборот, всем интересно. Спрашивают: «Как доехали сюда? Это же очень далеко. Как в России, как погода?»

Австралийцы, американцы, европейцы – все очень любят общаться, такой маленький разговор ни о чем, смолл-ток. Думать про меня они могут что угодно, но во время разговора все спокойно», – сказал Помазун.

Помазун о лучших вратарях: «На первом месте – Алиссон, потом Куртуа и Нойер. В России – Сафонов, Акинфеев и Селихов»