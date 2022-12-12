Помазун о Гончаренко в «Урале»: «Сплотил команду, и мы объединились одной целью»

высказался о главном тренере .

— После Шалимова в «Урал» вернулся Гончаренко. Как вам с ним работается?

— Мы с ним работали в ЦСКА. Его требования я знал, поэтому адаптация прошла очень быстро. С приходом Виктора Михайловича мы основательно усилились — пришли качественные футболисты с хорошим бэкграундом, которые играли в еврокубках, в АПЛ.

Мы объединились одной целью, плюс Гончаренко сплотил команду: все друг за друга, независимо от того, кто выходит на поле. Когда выправили результаты, появилась вера в себя: мы даже ничьи в раздевалке воспринимали как поражения.

И если поначалу все настраивались выбраться из подвала таблицы, то сейчас хотим поддерживать темп, который набрали, – сказал вратарь «Урала».

После 17 туров екатеринбуржцы занимают в Мир 10-е место.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ