Хвича пропустит матч с «Салернитаной» из-за болезни

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия травмы Наполи Салернитана Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия пропустит матч с «Салернитаной» из-за болезни.

Об этом рассказал главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти на пресс-конференции перед матчем 19-го тура Серии А, который состоится 21 января.

«Кварацхелия не поехал на матч с «Салернитаной», он остался дома. У него не было температуры, но он заболел, и врач должен был дать ему лекарства», – заявил Спаллетти.

В этом сезоне на счету Хвичи 9 голов и 10 результативных передач в 20 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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4 комментария

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Креветки с лимоном
А ведь как я ждал субботы. Выздоравливай Хвича.
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Mixos Demid
Квара - здоровья!!!
+3
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+3
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Spaten
Обидно, поймал себя на мысли , что смотрю из-за него
+6
0
+6
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Арсений Элин
Эх...его игра, удовольствие для глаз!)
+4
0
+4
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