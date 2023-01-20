Хвича пропустит матч с «Салернитаной» из-за болезни
Хвича Кварацхелия пропустит матч с «Салернитаной» из-за болезни.
Об этом рассказал главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти на пресс-конференции перед матчем 19-го тура Серии А, который состоится 21 января.
«Кварацхелия не поехал на матч с «Салернитаной», он остался дома. У него не было температуры, но он заболел, и врач должен был дать ему лекарства», – заявил Спаллетти.
В этом сезоне на счету Хвичи 9 голов и 10 результативных передач в 20 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
4 комментария