Хвича пропустит матч с «Салернитаной» из-за болезни

пропустит матч с «Салернитаной» из-за болезни.

Об этом рассказал главный тренер « » на пресс-конференции перед матчем 19-го тура Серии А, который состоится 21 января.

«Кварацхелия не поехал на матч с «Салернитаной», он остался дома. У него не было температуры, но он заболел, и врач должен был дать ему лекарства», – заявил Спаллетти.

В этом сезоне на счету Хвичи 9 голов и 10 результативных передач в 20 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.