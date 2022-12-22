«Интер» может подписать Кулибали или Смоллинга, если Шкриньяр не продлит контракт

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«Интер» изучает варианты на случай потери защитника Милана Шкриньяра.

Контракт 27-летнего футболиста сборной Словакии рассчитан до конца сезона. Как передает FC Inter 1908 со ссылкой на La Repubblica, руководство «нерадзурри» уверено, что сотрудничество удастся продолжить, однако на всякий случай ищет игроков, способных заменить Шкриньяра.

В их число входят Калиду КулибалиЧелси») и Крис СмоллингРома»).

Также «Интер» проявляет интерес к хавбеку сборной Польши Якубу Киверу, выступающему за «Специю». Он оценивается в 15 млн евро.

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