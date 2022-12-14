«МЮ» связался с агентом Думфриса. «Интер» не будет обсуждать суммы меньше 50 млн евро
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании защитника «Интера» Дензела Думфриса.
Как утверждает Corriere dello Sport, манкунианцы связались с агентом нидерландского футболиста насчет возможного трансфера. Представителем 26-летнего игрока выступает Рафаэла Пимента.
«Интер» готов сесть за стол переговоров, если ему предложат 50 млн евро, но фактическая сумма трансфера, как считается, составит не менее 60 млн.
В текущем сезоне защитник провел 15 матчей в Серии А и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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