«МЮ» связался с агентом Думфриса. «Интер» не будет обсуждать суммы меньше 50 млн евро

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы агенты Дензел Думфрис Рафаэла Пимента Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании защитника «Интера» Дензела Думфриса.

Как утверждает Corriere dello Sport, манкунианцы связались с агентом нидерландского футболиста насчет возможного трансфера. Представителем 26-летнего игрока выступает Рафаэла Пимента.

«Интер» готов сесть за стол переговоров, если ему предложат 50 млн евро, но фактическая сумма трансфера, как считается, составит не менее 60 млн.

В текущем сезоне защитник провел 15 матчей в Серии А и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные