«МЮ» связался с агентом Думфриса. «Интер» не будет обсуждать суммы меньше 50 млн евро

заинтересован в подписании защитника .

Как утверждает Corriere dello Sport, манкунианцы связались с агентом нидерландского футболиста насчет возможного трансфера. Представителем 26-летнего игрока выступает .

«Интер» готов сесть за стол переговоров, если ему предложат 50 млн евро, но фактическая сумма трансфера, как считается, составит не менее 60 млн.

В текущем сезоне защитник провел 15 матчей в Серии А и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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